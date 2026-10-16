Tín dụng đen, kinh doanh đa cấp biến tướng phức tạp, gắn mác hỗ trợ tài chính

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an, năm 2025, cả nước ghi nhận 4.200 vụ lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại khoảng 8.000 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, cơ quan Công an tiếp tục ghi nhận 1.800 vụ việc.

Thông tin được đại tá Nguyễn Hồng Quân đưa ra tại diễn đàn "Bộ Công an - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lắng nghe nông dân nói lần thứ I, năm 2026" được tổ chức chiều 16/10 tại Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng Bộ Công an, thông tin tại diễn đàn. Ảnh: BTC.

Theo đại diện A05, các đối tượng lừa đảo, tín dụng đen và kinh doanh đa cấp biến tướng thường lập website, ứng dụng cho vay trực tuyến, thiết lập đường dây nóng để hướng dẫn người dân cài ứng dụng vay tiền. Các đối tượng còn lợi dụng Facebook và tin nhắn điện thoại để quảng cáo, tiếp cận những người có nhu cầu vay vốn.

Để ngăn chặn tội phạm, Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý, trong đó có Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các cơ quan chức năng cũng triển khai xác thực thuê bao di động, đối soát và làm sạch hơn 135 triệu thuê bao trên toàn quốc. Theo đại diện A05, những biện pháp này góp phần hạn chế việc sử dụng thông tin, tài khoản giả mạo để thực hiện hành vi phạm pháp.

Trong năm qua, Cục A05 cùng các đơn vị nghiệp vụ đã phát hiện, ngăn chặn hơn 1.700 vụ tấn công lừa đảo trực tuyến. Lực lượng công an cũng triển khai nhiều đợt cao điểm trấn áp tội phạm tín dụng đen và lừa đảo trên không gian mạng, triệt phá hàng trăm chuyên án, khởi tố hàng nghìn vụ án và bị can liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người dân hiện có thể gửi tin báo, tố giác tội phạm ngay tại nơi sinh sống thông qua tính năng trên ứng dụng VNeID. Theo đại diện A05, nhờ các biện pháp triển khai thời gian qua, tình hình lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đã giảm khoảng 30% so với năm 2024.

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức các lớp tập huấn và tuyên truyền lưu động tại thôn, bản, giúp người dân nâng cao kỹ năng nhận diện thủ đoạn lừa đảo, chủ động bảo vệ tài sản.