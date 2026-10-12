Tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế xã hội TP Hồ Chí Minh

Ông Trần Văn Tiên, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cho biết tại Hội Nghi Sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026, trong 9 tháng đầu năm 2026 hoạt động của chi nhánh tiếp tục ổn định và phát triển, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, kịp thời giải ngân các chương trình tín dụng ưu đãi đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của người nghèo, người lao động và các đối tượng chính sách khác, góp phần tích cực phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.

Ông Trần Văn Tiên, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Đến ngày 30/9/2026, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 28.132.607 triệu đồng, tăng 11,02% so với năm 2025. Ngoải ra, tỷ lệ tổ viên tham gia gửi tiền tiết kiệm đạt 97,4%, trong đó: tỷ lệ tổ viên thường xuyên tham gia gửi tiền tiết kiệm hàng tháng (trừ nợ khoanh các chương trình) là 88,1% và tỷ lệ tổ viên có số dư tiền gửi tiết kiệm hàng tháng đủ khả năng trả nợ theo phân kỳ là 81,1%. Một số đơn vị có tỷ lệ hộ vay tham gia gửi tiền tiệt kiệm hàng tháng đạt cao như Bắc Tân Uyên (98,6%), Củ Chi (98,6%), Vũng Tàu (98,7%), Xuyên Mộc (98,7%), Cần Giờ (98,8%), Châu Đức (99%),...

Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh số cho vay đạt 8.625.241 triệu đồng, với 89.471 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Tổng doanh số thu nợ đạt 5.821.196 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 67,5% doanh số cho vay. Tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn theo quy định của Trung ương bình quân chung của toàn chi nhánh đạt 96,39%;

Về cơ cấu tổng dư nợ của chi nhánh NHCSXH Chi nhánh Thành phố có 05 chương trình tín dụng có dư nợ lớn, chiếm 99,0% tổng dư nợ là: cho vay giải quyết việc làm 19.547.197 triệu đồng, chiếm 72,3% tổng dư nợ; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 2.035.200 triệu đồng, chiếm 7,5%; cho vay Nhà ở xã hội là 1.988.367 triệu đồng, chiếm 7,4%; cho vay học sinh sinh viên 1.800.263 triệu đồng, chiếm 6,7%; cho vay Hỗ trợ giảm nghèo là 1.366.532 triệu đồng, chiếm 5,1%.

Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách được đánh giá theo 05 tiêu chí quy định tại Văn bản số 3989/NHCS-TDNN ngày 12/9/2018 của Tổng Giám đốc, tổng số điểm bình quân của toàn chi nhánh đạt 97,50 điểm/100 điểm, tăng 1,97 điểm so với đầu năm, được xếp loại Tốt. Trong đó, có 32/32 đơn vị xếp loại tốt, không có đơn vị xếp loại khá, trung bình và yếu.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, chi nhánh bám sát chỉ đạo của Tổng Giám đốc, ban hành, triển khai Kế hoạch truyền thông năm 2026 đồng bộ, đa dạng về hình thức; định hướng nội dung truyền thông trọng tâm, gắn với nhiệm vụ chính trị, yêu cầu thực tiễn sắp xếp đơn vị hành chính, tập trung tuyên truyền các chính sách tín dụng ưu đãi như cho vay HSSV học ngành STEM, điều chỉnh lãi suất chương trình nhà ở xã hội, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai… góp phần duy trì ổn định hoạt động tín dụng chính sách, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, người dân.

Theo NHCSXH TP Hồ Chí Minh, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh cho 2.383 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo của Thành phố; tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho hơn 28.000 lao động; giúp hơn 1.850 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, trong đó 73 em theo học các ngành STEM; giúp 1.417 hộ vay vay vốn cải tạo và xây dựng mới hơn 22.800 công trình nước sạch và vệ sinh; hỗ trợ mua hơn 1.000 căn nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp; hỗ trợ cho 110 người chấp hành xong án phạt tù vay vốn để làm ăn, tái hoà nhập với cộng đồng…

Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền Thành phố đã đề ra về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Hội Nghi Sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026, trong 9 tháng đầu năm 2026

Thời gian tới, NHCSXH TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 1560/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ, Công văn số 2075-CV/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch số 58/KH-UBND và Công văn số 5685/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới trên địa bàn Thành phố nhằm tăng cường sự phối hợp đồng bộ của các ngành, các cấp trong việc quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 đối với chương trình cho vay người sau cai nghiện ma túy; Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 cho năm 2027 đối với chương trình cho vay Nhà ở xã hội; tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố giao kế hoạch đầu tư công năm 2027 nguồn vốn ngân sách địa phương, trong đó có bố trí nguồn vốn chi đầu tư phát triển để ủy thác cho chi nhánh NHCSXH Thành phố thực hiện cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Thành phố ngay từ đầu năm 2027.

“Chi nhánh tập trung thực hiện tốt công tác huy động tiền gửi từ các tổ chức, cá nhân theo chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng được Giám đốc chi nhánh giao. Đẩy mạnh thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng được giao năm 2026, đảm bảo cho vay đúng đối tượng, kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Thành phố; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác thường xuyên rà soát, nắm bắt kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác” – ông Tiên khẳng định.