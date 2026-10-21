Tín dụng chính sách Vĩnh Long hỗ trợ hơn 88.000 lượt hộ vay

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Đến ngày 30/9, tổng nguồn vốn đạt 16.789 tỷ đồng, tăng 13,2% so với đầu năm; trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương lũy kế đạt 2.905 tỷ đồng, tăng 1.028 tỷ đồng so với đầu năm. Toàn tỉnh đã thực hiện giải ngân hoàn thành các chương trình tín dụng, tăng 1.718 tỷ đồng so với đầu năm, tăng trưởng 11,6% và đã hoàn thành 99,5% kế hoạch giao. Cùng với đó, chất lượng tín dụng trên địa bàn được đánh giá tốt, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,47% tổng dư nợ; chất lượng tín dụng chính sách tại 124 xã, phường đều được xếp loại tốt.

Cũng trong 9 tháng năm 2026, nguồn vốn tín dụng chính sách đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân với tổng số vốn hơn 4.600 tỷ đồng cho hơn 88.000 lượt hộ vay để phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập và cải thiện đời sống; hỗ trợ tạo việc làm mới cho hơn 28.000 lao động; xây mới, sửa chữa gần 79.000 công trình nước sạch, vệ sinh nông thôn... Nguồn vốn vay ưu đãi còn góp phần thúc đẩy công tác giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Theo bà Nguyễn Thị Bé Mười, thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan theo dõi tiến độ thực hiện chỉ tiêu tín dụng chính sách, tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh giải ngân các chương trình còn chỉ tiêu, bảo đảm cho vay đúng đối tượng, đúng quy định. Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội cấp xã, phường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội rà soát, củng cố các Tổ tiết kiệm và vay vốn, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp đáp ứng nhu cầu vay vốn. Trong đó, UBND các xã, phường tạo điều kiện bố trí điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tại trụ sở, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách thuận lợi hơn khi giao dịch, vay vốn. Sở Tài chính cân đối, xem xét bố trí bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2027 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh. Các sở, ngành liên quan rà soát đối tượng thụ hưởng, phối hợp triển khai các chương trình cho vay phù hợp với nhu cầu thực tế.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tín dụng chính sách, tăng cường giám sát việc thực hiện các chương trình cho vay, phối hợp bình xét cho vay đúng đối tượng. Các đơn vị hướng dẫn người vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả và trả nợ đúng hạn, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn.

Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long Lê Hoàng Phi phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long Lê Hoàng Phi cho biết, qua khảo sát, nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách của người dân trên địa bàn vẫn còn lớn. Thời gian tới, Chi nhánh tiếp tục triển khai các giải pháp huy động nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân. Trong 3 tháng cuối năm 2026, Chi nhánh tập trung đẩy nhanh giải ngân các chương trình còn chỉ tiêu, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương và địa phương giao. Đồng thời, Chi nhánh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương vận động tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn gửi tiền tiết kiệm tự nguyện tại Ngân hàng Chính sách xã hội, bổ sung nguồn vốn phục vụ cho vay.

Với mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, Chi nhánh tập trung đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, xử lý nợ xấu, kiểm soát nợ phát sinh mới và giảm lãi tồn đọng, đồng thời củng cố hoạt động các Tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng cường tập huấn nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, khắc phục sai sót. Chi nhánh tiếp tục phối hợp các ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, góp phần giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.