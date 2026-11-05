Tín dụng chính sách tiếp sức những bước chân đến trường

Điểm tựa cho những gia đình khó khăn

Gia đình anh Trần Đình Phúc ở xã Phù Cát trước đây thuộc diện hộ nghèo. Nhờ nguồn vốn vay từ NHCSXH cùng sự hướng dẫn của Hội Nông dân xã, anh đầu tư chăn nuôi bò sinh sản, từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo.

Năm 2023, con gái anh là Trần Thị Mỹ Thuận trúng tuyển vào Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Niềm vui con đỗ đại học đi cùng nỗi lo trang trải chi phí cho 4 năm học. Được Hội Nông dân xã hướng dẫn tiếp cận chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên, vợ chồng anh có thêm nguồn kinh phí lo cho con tiếp tục học tập.

Nguồn vốn này cũng giúp 2 người con gái của chị Nguyễn Thị Thu Hiền ở xã Đề Gi có điều kiện theo học đại học. Vợ chồng chị làm nông nghiệp và buôn bán nhỏ, phải làm thêm nhiều nghề để nuôi các con ăn học, cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Năm 2021, khi con gái Nguyễn Thùy Trang trúng tuyển vào Trường Đại học Công nghệ thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, gia đình chị loay hoay tìm cách xoay xở chi phí. Được Chi hội Phụ nữ thôn hướng dẫn, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên, gia đình đã vay tổng số tiền 130 triệu đồng để lo cho con học tập.

Đến năm 2023, người con gái Nguyễn Thùy Vy trúng tuyển vào Trường Đại học Giao thông - Vận tải TP. Hồ Chí Minh, vợ chồng chị tiếp tục vay 160 triệu đồng cho con ăn học.

Đến nay, con gái lớn của chị đã tốt nghiệp, có việc làm ổn định và hỗ trợ bố mẹ trả nợ ngân hàng; người con gái thứ hai đã bước vào năm cuối đại học. Nguồn vốn ưu đãi giúp gia đình chị giảm bớt áp lực tài chính, yên tâm đồng hành cùng các con trên giảng đường.

Gia đình anh Phúc, chị Hiền là hai trong hàng nghìn hộ gia đình đã được tiếp cận nguồn vốn tín dụng học sinh, sinh viên do NHCSXH Phù Cát triển khai. Từ nguồn vốn này, nhiều học sinh, sinh viên sau khi ra trường đã có việc làm, thu nhập ổn định, trả đầy đủ nợ gốc cho ngân hàng và góp phần phát triển kinh tế gia đình.

Cán bộ NHCSXH Phù Cát đang hướng dẫn các thủ tục vay vốn học sinh, sinh viên

Đưa vốn đến kịp thời, tiếp sức việc học

Với mục tiêu không để học sinh, sinh viên phải bỏ học vì khó khăn về tài chính, hàng năm, Phòng Giao dịch NHCSXH Phù Cát tăng cường tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi đến người dân.

Đơn vị phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các Tổ Tiết kiệm và vay vốn phổ biến chính sách đến từng hộ gia đình; rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn, hướng dẫn thủ tục và giải ngân kịp thời. Qua đó, giúp phụ huynh có thêm nguồn kinh phí trang trải chi phí học tập, sinh hoạt cho con em.

Theo Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 19/5/2022, một số nội dung của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên được sửa đổi, bổ sung. Mức cho vay tối đa được nâng lên 4 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên, tăng 3,2 triệu đồng/tháng so với thời điểm bắt đầu thực hiện chương trình.

Đối tượng được vay vốn gồm học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động; học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật. Chương trình cũng hỗ trợ học sinh, sinh viên có gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học, có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú.

Đến nay, dư nợ chương trình tín dụng học sinh, sinh viên tại Phòng Giao dịch NHCSXH Phù Cát đạt gần 44 tỷ đồng, với 563 hộ đang vay vốn, hỗ trợ 610 học sinh, sinh viên.

Ông Trần Quốc Đạt, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Phù Cát cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền chính sách tín dụng học sinh, sinh viên đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; đồng thời rà soát, tổng hợp nhu cầu của các hộ có con em thuộc diện được vay vốn.

Đối với các trường hợp đủ điều kiện, ngân hàng tạo thuận lợi để giải ngân nhanh chóng, kịp thời, giúp học sinh, sinh viên trang trải một phần các khoản đóng góp với nhà trường và chi phí sinh hoạt, học tập.

Không chỉ chia sẻ khó khăn trước mắt, chương trình tín dụng học sinh, sinh viên còn mở thêm cơ hội học tập, tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho người vay sau khi tốt nghiệp. Hiệu quả từ nguồn vốn góp phần khẳng định ý nghĩa nhân văn của tín dụng chính sách, đồng thời khuyến khích học sinh, sinh viên nỗ lực học tập, nâng cao trách nhiệm với gia đình và xã hội.