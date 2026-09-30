Tín dụng chính sách tiếp sức người sau cai nghiện làm lại cuộc đời

Anh Hồ Văn Quý ở thôn Đồng Tháp, xã Phú Trung sau khi hoàn thành thời gian cai nghiện được vay vốn chính sách phát triển kinh tế và tái hòa nhập cộng đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg đang mở thêm cơ hội tạo sinh kế cho người sau cai nghiện ma túy tại Đồng Nai và Lai Châu, giúp họ từng bước ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế và tái hòa nhập cộng đồng.

Có vốn để bắt đầu lại

Tại địa bàn Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai, các xã đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi đến người sau cai nghiện trở về địa phương. Cùng với nguồn vốn, các lực lượng chức năng còn hướng dẫn người vay sử dụng vốn đúng mục đích, lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp.

Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phú Riềng Nguyễn Minh Tú cho biết các buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn và người sau cai nghiện về ý nghĩa của chính sách.

Người dân được phổ biến về chính sách hỗ trợ học nghề, các nhóm ngành nghề được ưu tiên tiếp cận vốn và những điều kiện vay vốn. Ngân hàng Chính sách xã hội , Công an xã và các tổ chức chính trị - xã hội cũng trực tiếp tư vấn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Tại xã Phú Trung, anh Hồ Văn Quý sau khi hoàn thành thời gian cai nghiện trở về địa phương từng gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn làm ăn. Qua rà soát và được chính quyền địa phương tạo điều kiện, anh Quý được xét duyệt vay 100 triệu đồng từ chương trình tín dụng ưu đãi dành cho người sau cai nghiện.

Từ nguồn vốn này, anh đầu tư trồng sầu riêng, vừa cải thiện kinh tế gia đình vừa có điều kiện phụng dưỡng cha mẹ già. Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội , Tổ tiết kiệm và vay vốn và Công an xã cũng hướng dẫn anh quy trình kỹ thuật, cách chăm sóc cây trồng và sử dụng phân bón hiệu quả.

“Tôi rất cảm ơn chính sách của Nhà nước cùng sự giúp đỡ của chính quyền và ngân hàng. Nguồn vốn kịp thời cùng sự hướng dẫn tận tình đã giúp tôi có cơ hội vươn lên, tạo nguồn thu nhập ổn định để làm lại cuộc đời,” anh Quý chia sẻ.

Tương tự, anh Lê Đức Anh, thôn Bình Tân 7, xã Bình Tân được tiếp cận khoản vay 100 triệu đồng. Sau khi được Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân tại phiên giao dịch xã ngày 17/9, anh quyết định sử dụng toàn bộ số vốn để đầu tư trồng điều.

“Trở về địa phương, điều tôi lo lắng nhất là không có vốn để làm ăn, dễ rơi vào bế tắc. Sự tin tưởng của chính quyền và ngân hàng khi trao cho tôi cơ hội này thực sự là nguồn động viên vô cùng to lớn,” anh Lê Đức Anh nói.

Theo anh, nguồn vốn giúp gia đình có điều kiện đầu tư phân bón, chăm sóc vườn điều, tạo thu nhập ổn định, đồng thời tiếp thêm niềm tin và quyết tâm vượt qua quá khứ, vươn lên làm lại cuộc đời.

Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn tại thôn Đồng Tháp Võ Phương Hồng Hảo cho biết Ban quản lý tổ tích cực vận động các thành viên ủng hộ tinh thần cầu thị, hướng thiện của những người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, tổ hướng dẫn người vay sử dụng vốn đúng mục đích, chấp hành quy chế hoạt động và học hỏi các mô hình cây trồng chủ lực như sầu riêng, cam, cà phê.

Không chỉ tại Đồng Nai, chính sách tín dụng ưu đãi cũng đang tạo thêm điều kiện để người sau cai nghiện tại Lai Châu ổn định cuộc sống.

Anh Lò Văn Bình, thôn Tây Sơn, xã Phong Thổ, từng chấp hành án phạt tù và trở về địa phương với mong muốn làm ăn, phát triển kinh tế. Anh được tiếp cận khoản vay 100 triệu đồng theo chính sách tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội .

Từ nguồn vốn, anh Bình đầu tư cải tạo ao nuôi cá. Mô hình bước đầu mang lại nguồn thu nhập cho gia đình, tạo động lực để anh tiếp tục phát triển kinh tế. Cùng với vợ, anh chăm chỉ làm ăn, bán hàng tại chợ, từng bước ổn định cuộc sống và xây dựng được ngôi nhà vững chãi.

“Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, gia đình tôi được vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn chính sách. Từ nguồn vốn này, tôi đã đầu tư cải tạo ao, nuôi các loại cá như trắm, chép, chim trắng,” anh Bình chia sẻ.

Thời gian tới, gia đình anh dự định tiếp tục mở rộng sản xuất, trồng thêm một số loại cây có giá trị kinh tế để nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Rà soát kỹ, sử dụng vốn đúng mục đích

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội , nguồn vốn ưu đãi không chỉ hỗ trợ người sau cai nghiện có thêm điều kiện tạo sinh kế mà còn gắn với sự đồng hành của chính quyền, công an, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư.

Phòng giao dịch NHCSXH Phú Riềng giải ngân vốn cho người dân xã Phú Trung. (Ảnh: TTXVN)

Tại Phú Riềng, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội đã tranh thủ giải ngân kịp thời nguồn vốn, đồng thời phối hợp với các địa phương tuyên truyền, vận động các ban, ngành, đoàn thể và người dân không kỳ thị, cùng hỗ trợ người sau cai nghiện làm lại cuộc đời.

Trung tá Nguyễn Hải Phương, Phó Trưởng Công an xã Phú Trung cho biết Công an xã đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền đối với những trường hợp tái hòa nhập cộng đồng và quản lý sau cai nghiện. Thông qua các buổi gọi hỏi, giáo dục hằng tháng, lực lượng công an phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân tiếp cận nguồn vốn.

Theo Trung tá Nguyễn Hải Phương, việc tiếp cận vốn cần đi đôi với định hướng sử dụng hiệu quả, giúp người vay phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống và trở thành người có ích cho xã hội.

Thời gian tới, Công an xã Phú Trung tiếp tục phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phú Riềng rà soát các trường hợp đủ điều kiện, làm việc trực tiếp để định hướng, củng cố niềm tin và hỗ trợ người vay sử dụng vốn hiệu quả.

Đến nay, Công an xã Phú Trung đã rà soát 100% các trường hợp tái hòa nhập cộng đồng và quản lý sau cai, lập danh sách 8 trường hợp đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay vốn. Hiện xã đang quản lý hơn 40 người sau cai nghiện ma túy trở về địa phương chưa có việc làm ổn định.

Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phú Riềng Nguyễn Minh Tú cho biết ngay sau khi nhận được nguồn vốn ủy thác, đơn vị đã nhanh chóng triển khai cho vay. Tính đến ngày 19/9/2026, Phòng giao dịch đã giải ngân cho 4 trường hợp.

Các trường hợp được vay đều được cơ quan công an, các hội, đoàn thể và Tổ tiết kiệm và vay vốn rà soát, kiểm tra, bảo đảm đúng đối tượng, có phương án sản xuất - kinh doanh cụ thể và có chí hướng phục thiện, vươn lên hòa nhập cuộc sống.

Thời gian tới, ngoài triển khai cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lai Châu cũng tiếp tục triển khai cho vay đối với người sau cai nghiện ma túy theo Quyết định 08/2026/QĐ-TTg.

Việc triển khai các chính sách tín dụng này được kỳ vọng không chỉ tạo thêm điều kiện phát triển kinh tế mà còn góp phần hỗ trợ người từng lầm lỡ ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Quan trọng hơn, khi nguồn vốn được kết hợp với hướng dẫn sản xuất, sự đồng hành của gia đình, chính quyền và cộng đồng, người sau cai nghiện có thêm điều kiện để xây dựng sinh kế, từng bước khẳng định khả năng lao động và tái hòa nhập xã hội./.