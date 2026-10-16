Tín dụng chính sách tiếp sức người dân vươn lên

Đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách xã hội kiểm tra việc sử dụng vốn tín dụng chính sách tại các hộ dân tộc thiểu số xã Bình An. Ảnh: AN LÂM

Vốn ưu đãi mở lối thoát nghèo

Đối với gia đình bà Thị Liên, ngụ xã Bình An, vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội trở thành điểm tựa để con gái theo đuổi giấc mơ đại học. “Nhờ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, con gái tôi có điều kiện học đại học, nay đã tốt nghiệp và làm việc tại bệnh viện. Gia đình tôi vui bởi nguồn vốn không chỉ giúp con thực hiện ước mơ mà còn mở ra tương lai tốt đẹp hơn”, bà Liên nói.

Câu chuyện của gia đình bà Liên cho thấy ý nghĩa của tín dụng chính sách không chỉ nằm ở khoản tiền được vay mà còn ở cơ hội học tập, lập nghiệp. Với những gia đình còn khó khăn, chính sách cho vay học sinh, sinh viên góp phần giảm áp lực chi phí, giúp con em tiếp tục đến trường, tạo nền tảng cải thiện cuộc sống lâu dài.

Theo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang, đến ngày 30/9/2026, tổng nguồn vốn đạt hơn 15.171 tỷ đồng, dư nợ tín dụng chính sách hơn 15.104 tỷ đồng, với hơn 304.000 khách hàng còn dư nợ. Trong 9 tháng năm 2026, doanh số cho vay đạt 3.784 tỷ đồng, hỗ trợ gần 60.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận vốn.

Tại buổi kiểm tra, giám sát mới đây ở An Giang, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Vương Văn Minh đánh giá tỉnh có quy mô dân số đứng thứ tư cả nước, diện tích lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long và tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2026 dẫn đầu khu vực. Tuy nhiên, mức độ tiếp cận dư nợ tín dụng chính sách bình quân của người dân mới đứng thứ 15/34 tỉnh, thành phố.

Ông Vương Văn Minh yêu cầu chi nhánh phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã, phường, đặc khu rà soát chính xác nhu cầu vay vốn giai đoạn 2027 - 2030, phấn đấu đưa quy mô dư nợ tín dụng chính sách của An Giang vào tốp 10 cả nước; trong đó, cần ưu tiên đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm đối tượng đặc thù; tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình cho vay học sinh, sinh viên, hỗ trợ việc làm, người chấp hành xong án phạt tù và người sau cai nghiện, tạo sinh kế, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh yêu cầu mở rộng khả năng tiếp cận vốn, ông Vương Văn Minh nhấn mạnh việc đẩy mạnh chuyển đổi số phù hợp điều kiện thực tế, kể cả ở vùng sâu, vùng xa; tăng cường tuyên truyền để người vay hiểu rõ trách nhiệm pháp lý khi ký hợp đồng tín dụng, sử dụng vốn đúng mục đích và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ.

Nâng cao chất lượng tín dụng

Thực tế tại An Giang cho thấy công tác quản lý, thu hồi nợ còn gặp nhiều khó khăn. Đến ngày 30/9/2026, toàn chi nhánh có 6.487 khách hàng vay vốn đã đi khỏi nơi cư trú, với số tiền hơn 151 tỷ đồng, trong đó 5.345 khách hàng chưa có thông tin địa chỉ cụ thể.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lê Thị Ngọc Dung kiến nghị khai thác dữ liệu căn cước công dân đã đồng bộ, phối hợp lực lượng công an xác minh nơi cư trú mới của người vay; đồng thời nghiên cứu cơ chế phối hợp liên tỉnh giữa các chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ thu hồi nợ. Bà Dung đề nghị đẩy nhanh thẩm định, xử lý nợ rủi ro và xem xét điều chỉnh phí ủy thác, hoa hồng tổ tiết kiệm và vay vốn, tạo điều kiện để cán bộ cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ.

Từ công tác kiểm tra tại 16 đơn vị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thị Phương Hồng cho biết một số tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động chưa hiệu quả. Với chương trình cho vay học sinh, sinh viên, có trường hợp cha mẹ vay vốn cho con đi học nhưng sau khi tốt nghiệp, người con đi làm xa, khó xác định địa chỉ; cha mẹ lớn tuổi không còn khả năng lao động để trả nợ. Tỉnh đoàn sẽ tăng cường rà soát, phối hợp xác minh người vay, siết chặt khâu bình xét và tập huấn theo hình thức “cầm tay chỉ việc” cho cán bộ Đoàn, ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn.

Mở rộng dư nợ vì thế không chỉ là tăng số tiền cho vay mà còn phải bảo đảm vốn đến đúng người, phát huy hiệu quả và có khả năng thu hồi. Khi ngân hàng, chính quyền, đoàn thể cùng đồng hành, người vay nâng cao ý thức trách nhiệm, tín dụng chính sách mới thực sự trở thành điểm tựa bền vững cho công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của An Giang.