Tín dụng chính sách 'tiếp sức' người dân vùng khó

Năm 2023, gia đình anh Triệu Văn Đạt, xóm Nà Pheo, xã Độc Lập vay 50 triệu đồng từ chương trình cho hộ cận nghèo vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để nâng cấp chuồng trại, mua con giống. Từ vài con bò ban đầu, anh từng bước gây đàn. Nhờ chủ động tiêm phòng, trồng cỏ voi và dự trữ thức ăn, mỗi năm gia đình xuất bán 2 - 3 con, thu từ 15 - 20 triệu đồng/con. Anh Đạt chia sẻ: Trước đây do thiếu vốn nên gia đình chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ, thu nhập không ổn định. Nhờ vốn vay ưu đãi, gia đình có điều kiện đầu tư bài bản hơn, mạnh dạn phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập...

Không chỉ phát triển chăn nuôi gia súc, người dân xã Độc Lập còn sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi để nuôi cá lồng trên sông, suối. Toàn xã hiện có 35 hộ nuôi cá lồng, trong đó nhiều hộ có thu nhập từ 100 - 200 triệu đồng/năm. Anh Lương Văn Thống, xóm Nà Phường cho biết: Nhờ nguồn vốn vay NHCSXH, tôi đầu tư lồng nuôi, con giống và thức ăn cho cá. Hiện gia đình đang nuôi 3 lồng cá rô phi đơn tính. Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, sản lượng cá năm nay dự kiến tăng cao, đạt khoảng 4 tấn.

Nguồn vốn tín dụng chính sách phát huy hiệu quả thiết thực, trở thành điểm tựa giúp người dân trên địa bàn xã Độc Lập đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống, giúp tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 3 - 5% mỗi năm. Đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn xã đạt hơn 70 tỷ đồng với khoảng 700 hộ dư nợ.

Phó Chủ tịch UBND xã Độc Lập Bế Văn Ngọc cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư Trung ương về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về tín dụng chính sách xã hội. Chỉ đạo các tổ chức Hội nhận ủy thác thường xuyên phối hợp với Phòng Giao dịch NHCSXH Quảng Hòa tăng cường kiểm tra, rà soát, đôn đốc các hộ vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả nguồn vốn, góp phần nâng cao đời sống và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Hòa giải ngân vốn vay tại xã Độc Lập.

Phòng Giao dịch NHCSXH Quảng Hòa quản lý địa bàn 5 xã với 17 điểm giao dịch, 180 tổ tiết kiệm và vay vốn. Theo ông Nguyễn Hữu Điệp, Giám đốc Phòng Giao dịch, thời gian tới, đơn vị ưu tiên tập trung nguồn lực tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện đời sống. Phòng Giao dịch phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội rà soát nhu cầu, bình xét đối tượng, giải ngân, kiểm tra và giám sát quá trình sử dụng vốn. Qua đó hạn chế tình trạng vốn chính sách bị phân tán, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho những hộ còn thiếu vốn sản xuất, kinh doanh.

Cùng với tăng cường nguồn lực, NHCSXH tỉnh tham mưu kiện toàn và vận hành hiệu quả Ban Đại diện Hội đồng quản trị cấp xã theo bộ máy mới. Hoạt động giao dịch được duy trì tại 161 điểm thuộc 56 xã, phường, tỷ lệ giao dịch bình quân đạt 98,88%. Chất lượng tín dụng tiếp tục được chú trọng, tổng nợ xấu 6,55 tỷ đồng, chiếm 0,12% tổng dư nợ. Công tác giám sát thông qua hệ thống camera IP tại các điểm giao dịch được thực hiện nghiêm túc. Việc duy trì các điểm giao dịch tại cơ sở giúp người dân, nhất là người dân ở khu vực nông thôn, vùng khó khăn thuận lợi hơn trong tiếp cận các chương trình tín dụng ưu đãi. Đây cũng là điều kiện để hoạt động cho vay, thu nợ, thu lãi và kiểm tra, giám sát được thực hiện công khai, sát địa bàn.

9 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn của Chi nhánh đạt 5.340,5 tỷ đồng, tăng 257,7 tỷ đồng so với năm 2025. Doanh số cho vay đạt 1.200,9 tỷ đồng, với 13.718 lượt khách hàng được vay vốn. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 5.324,9 tỷ đồng, tăng 256,8 tỷ đồng so với cuối năm 2025, hoàn thành 98,4% kế hoạch tăng trưởng được giao. Toàn tỉnh có gần 59.000 khách hàng dư nợ.

Nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh đạt gần 1.100 tỷ đồng, tăng hơn 119 tỷ đồng so với năm 2025, hoàn thành 119,3% kế hoạch tăng trưởng. Dư nợ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tăng 336 tỷ đồng; cho vay hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn tăng 76,2 tỷ đồng; chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tăng 55,2 tỷ đồng.

Từ một khoản vay để mua con giống, đầu tư lồng cá hay mở rộng sản xuất, nguồn vốn tín dụng chính sách đang từng bước được chuyển hóa thành sinh kế và thu nhập của người dân. Việc tiếp tục bổ sung nguồn lực, mở rộng khả năng tiếp cận vốn và nâng cao chất lượng tín dụng, tín dụng chính sách được kỳ vọng là kênh hỗ trợ quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương trong tỉnh.