Tín dụng chính sách tiếp sức người dân phát triển sinh kế

Người dân làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch, tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để đầu tư phát triển sản xuất, tạo sinh kế. (Ảnh: HĐ)

Tại xã Tam Hải, gia đình ông Nguyễn Chí Sơn đã sử dụng khoản vay 70 triệu đồng từ chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm để đầu tư nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát.

Nguồn vốn được gia đình sử dụng để cải tạo ao nuôi, mua con giống và vật tư phục vụ sản xuất. Cuối tháng 6/2026, lứa tôm đầu tiên được xuất bán, mang về doanh thu hơn 500 triệu đồng. Từ kết quả ban đầu, gia đình tiếp tục đầu tư cho vụ nuôi mới.

Không chỉ hỗ trợ các mô hình sản xuất cụ thể, tín dụng chính sách còn trở thành nguồn lực quan trọng giúp người dân tiếp cận vốn để tạo việc làm và cải thiện sinh kế.

Theo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Núi Thành, đến ngày 31/10/2026, tổng nguồn vốn của đơn vị đạt hơn 773 tỷ đồng. Trong 10 tháng năm 2026, hơn 3.470 lượt hộ dân được vay vốn với tổng doanh số cho vay trên 250 tỷ đồng.

Nguồn vốn đã góp phần hỗ trợ hơn 1.200 lao động có việc làm, đồng thời tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập và hỗ trợ xây dựng các công trình nước sạch, vệ sinh môi trường tại khu vực nông thôn.

Tại xã Tiên Phước, hoạt động tín dụng chính sách cũng đang phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ các hộ dân phát triển kinh tế. Trong 10 tháng năm 2026, hơn 2.000 lượt hộ dân tại địa phương được tiếp cận nguồn vốn vay.

Đến cuối tháng 10/2026, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại địa bàn đạt hơn 740 tỷ đồng. Nguồn lực này được ưu tiên cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người lao động có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất, tạo việc làm.

Bên cạnh hiệu quả về kinh tế, nguồn vốn còn góp phần giải quyết các nhu cầu thiết yếu của người dân thông qua việc đầu tư công trình nước sạch, vệ sinh môi trường và hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Việc mở rộng khả năng tiếp cận vốn đi cùng với nâng cao chất lượng quản lý, giám sát quá trình sử dụng vốn. Tại nhiều địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác bình xét, hướng dẫn và kiểm tra các khoản vay nhằm bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích.

Theo định hướng của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng, thời gian tới, hoạt động tín dụng chính sách tiếp tục tập trung vào các nhóm đối tượng đủ điều kiện vay vốn, đồng thời ưu tiên nguồn lực cho phát triển sản xuất, tạo việc làm và các chương trình an sinh xã hội.

Từ những mô hình sản xuất như nuôi tôm ở Tam Hải đến các khoản vay hỗ trợ người lao động, học sinh, sinh viên và hộ khó khăn, nguồn vốn tín dụng chính sách đang góp thêm nguồn lực giúp người dân chủ động phát triển sinh kế, hướng đến ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế bền vững.