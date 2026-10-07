Tín dụng chính sách tiếp sức làng đá mỹ nghệ Non Nước

Để những tiếng đục, tiếng máy vẫn vang lên trong các xưởng đá, bên cạnh đôi tay khéo léo của người thợ còn cần một nguồn lực không thể thiếu: vốn đầu tư. Những năm qua, tín dụng chính sách trở thành điểm tựa giúp nhiều hộ sản xuất, kinh doanh tại làng nghề có thêm điều kiện duy trì nghề, mở rộng sản xuất và tạo việc làm.

Thêm vốn, thêm cơ hội giữ nghề

Câu chuyện của gia đình anh Đinh Viết Lẫm, ở phường Ngũ Hành Sơn, là một ví dụ điển hình. Trước đây, cơ sở của gia đình anh Lẫm có quy mô nhỏ, chủ yếu nhận gia công cho các cơ sở lớn. Muốn mở rộng sản xuất, đầu tư thêm máy móc và chủ động hơn với sản phẩm, nhưng nguồn vốn tích lũy còn hạn chế.

Những năm qua, tín dụng chính sách đã trở thành điểm tựa giúp nhiều hộ sản xuất, kinh doanh tại làng nghề đà mỹ nghệ Non Nước có thêm điều kiện duy trì nghề, mở rộng sản xuất và tạo việc làm (Ảnh: PV)

Thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn cùng Hội Phụ nữ phường, anh Lẫm được hướng dẫn vay 100 triệu đồng từ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), Phòng giao dịch Ngũ Hành Sơn.

Có thêm vốn, gia đình anh Lẫm đầu tư máy móc, thiết bị và thuê thêm lao động. Từ chỗ chủ yếu làm gia công, cơ sở từng bước phát triển sản phẩm riêng.

Từ đó, thương hiệu đá mỹ nghệ Phước Tài ngày càng được biết đến với các sản phẩm trang trí nội, ngoại thất; sản phẩm không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn được khách hàng ở một số thị trường như Thái Lan, Hàn Quốc ưa chuộng.

Với người làm đá, một chiếc máy mới không chỉ giúp giảm sức lao động mà mở thêm khả năng tạo ra những sản phẩm tinh xảo hơn. Một khoản vốn vừa đủ có thể giúp một xưởng nhỏ có thêm nguyên liệu, thêm thiết bị, thêm người làm và quan trọng hơn là thêm cơ hội đứng vững với nghề.

Từ câu chuyện của một hộ vay, hiệu quả của tín dụng chính sách được nhìn thấy rộng hơn qua hàng trăm hộ sản xuất, kinh doanh và người lao động đang có nhu cầu vốn trên địa bàn.

Theo Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Ngũ Hành Sơn Nguyễn Thị Nguyệt Ánh, trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh số cho vay hơn 153 tỷ đồng, với 1.301 khách hàng, doanh số thu nợ hơn 92 tỷ đồng. Đến ngày 30/9/2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn hơn 622,3 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ đối với các hộ sản xuất, người lao động làng nghề và các hoạt động dịch vụ, kinh doanh liên quan đến đá mỹ nghệ hơn 62 tỷ đồng, với hơn 858 hộ và người lao động còn dư nợ.

Đằng sau những con số ấy là nhu cầu vốn rất cụ thể. Đó có thể là một hộ cần vốn mua đá nguyên liệu, một cơ sở đầu tư máy cắt, máy mài, máy đánh bóng; hay người thợ cần vốn để tự mở rộng công việc, tạo sinh kế cho gia đình.

Tín dụng chính sách góp phần đưa tiền vốn vào sản xuất, tạo thêm điều kiện để người dân làng nghề chủ động hơn trong việc làm ăn, tạo thu nhập, tạo việc làm cho lao động địa phương (Ảnh: PV).

Nguồn vốn chính sách vì vậy không chỉ góp phần đưa tiền vốn vào sản xuất mà còn tạo thêm điều kiện để người dân chủ động hơn trong việc làm ăn, duy trì thu nhập và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Thực tế tại Đà Nẵng cho thấy tín dụng chính sách góp phần phát triển nhiều làng nghề truyền thống, trong đó có làng đá mỹ nghệ Non Nước. Giai đoạn 2014-2024, Đà Nẵng triển khai 26 chương trình tín dụng chính sách, với tổng doanh số cho vay hơn 11.000 tỷ đồng, trên 247.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Nguồn vốn này góp phần giúp hơn 140.000 lao động có việc làm ổn định.

Từ một khoản vay đến một sinh kế

Làng đá Non Nước hôm nay không còn dựa hoàn toàn vào sức người và những công cụ thủ công truyền thống. Thị trường thay đổi, yêu cầu về mẫu mã, chất lượng, tiến độ và an toàn lao động ngày càng cao, buộc các cơ sở phải từng bước đổi mới cách làm.

Nhưng đổi mới không có nghĩa là rời bỏ truyền thống. Bàn tay người thợ vẫn là yếu tố làm nên giá trị của mỗi sản phẩm. Máy móc có thể hỗ trợ những công đoạn nặng nhọc, tăng năng suất và độ chính xác, nhưng những đường nét cuối cùng, thần thái của một pho tượng hay sự mềm mại của một đường chạm vẫn cần đến kinh nghiệm và sự tinh tế của người thợ.

Bởi vậy, nguồn vốn để đầu tư máy móc, nguyên liệu hay mở rộng xưởng, nếu được sử dụng đúng mục đích, có thể trở thành cầu nối giữa nghề truyền thống và cách làm mới.

Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Ngũ Hành Sơn Nguyễn Thị Nguyệt Ánh (thứ 3 bên trái) và cán bộ tín dụng trực tiếp xuống thăm hộ vay, nắm tình hình hiệu quả sử dụng vốn (Ảnh: PV)

Theo bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh, tại Ngũ Hành Sơn, việc triển khai tín dụng chính sách luôn gắn với tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát sử dụng vốn.

Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và Tổ tiết kiệm và vay vốn cùng tham gia đưa chính sách đến người dân, giúp người vay nắm rõ điều kiện vay và sử dụng vốn đúng mục đích. Đây là cách để đồng vốn không chỉ “đến với dân” mà đi cùng người vay trong suốt quá trình sản xuất và sử dụng vốn vay.

Làng đá mỹ nghệ Non Nước là nơi những người thợ gửi vào đá sự cần mẫn, khéo léo và tình yêu với nghề được trao truyền qua nhiều thế hệ. Để làng nghề tiếp tục sống trong nhịp phát triển mới của đô thị, người thợ cần cả tay nghề lẫn điều kiện sản xuất. Khi một cơ sở có thêm vốn để đầu tư máy móc, mua nguyên liệu, mở rộng xưởng, những cơ hội việc làm cũng có thể được mở rộng theo.

Vì thế, hiệu quả của tín dụng chính sách không chỉ nằm ở con số dư nợ hay doanh số cho vay. Đó còn là những xưởng đá tiếp tục được nghe tiếng đục, tiếng khoan, người thợ có thêm việc làm và những gia đình có thêm nguồn thu nhập. Từ những khoản vay được sử dụng đúng mục đích, một nghề truyền thống có thêm nguồn lực để thích ứng với thị trường. Những giá trị văn hóa được gìn giữ bằng chính sinh kế của người dân.

Và dưới chân Ngũ Hành Sơn, khi tiếng đục, tiếng máy lại vang lên giữa những khối đá, đó là âm thanh của một làng nghề truyền thống đang tìm cách đi tiếp bằng chính đôi tay của mình.