Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi được Phòng Giao dịch NHCSXH Tam Đảo giải ngân, gia đình anh Trừ Văn Long, xã Đại Đình đã đầu tư mở rộng mô hình chăn nuôi lợn thịt và bò vỗ béo, thu lãi hơn 300 triệu đồng/năm.

Tiếp sức cho bà con vùng cao vươn lên thoát nghèo bền vững, dần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách tín dụng ưu đãi thiết thực. Thực hiện chủ trương này, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Tam Đảo đã triển khai, áp dụng linh hoạt nhiều chương trình vay vốn theo Quyết định số 32/2007, Quyết định số 2085/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 28/2022 của Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Hiện, tổng dư nợ cho vay vùng đồng bào DTTS đạt hơn 10 tỷ đồng, với 115 lượt hộ còn dư nợ.

Để nguồn vốn chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, Phòng Giao dịch NHCSXH Tam Đảo phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã và tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các chương trình tín dụng ưu đãi. Đồng thời, quy trình, thủ tục hành chính được đơn giản hóa theo hướng tinh gọn, thuận tiện và niêm yết công khai tại trụ sở UBND các xã, bảo đảm tính minh bạch trong quản lý nguồn vốn. Nhờ đó, nhiều hộ vùng đồng bào DTTS có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và tăng thu nhập.

Anh Trừ Văn Long, dân tộc Sán Dìu, xã Đại Đình chia sẻ: Từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm, gia đình tôi có thêm nguồn lực mở rộng mô hình nuôi lợn thịt và bò vỗ béo. Với quy mô đàn 70 con lợn, 10 con bò, mô hình mang lại lợi nhuận hơn 300 triệu đồng/năm, giúp kinh tế gia đình ngày một nâng lên.

Đánh giá hiệu quả nguồn vốn chính sách tại địa phương, ông Hoàng Văn Tình - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đại Đình khẳng định: Các chương trình tín dụng ưu đãi là chủ trương đúng đắn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đời sống Nhân dân. Nguồn vốn đã giải quyết kịp thời nhu cầu sinh kế, giúp bà con giảm bớt khó khăn, đẩy lùi nạn thất học, bệnh tật, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời là đòn bẩy quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm và tạo động lực xây dựng nông thôn mới.