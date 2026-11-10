Tín dụng chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: X.P

Tại buổi làm việc, đại diện NHCSXH Việt Nam đã thông tin một số hoạt động nổi bật về nhận ủy thác, tập trung huy động, quản lý và triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách kịp thời, đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và cải thiện đời sống Nhân dân.

Đặc biệt là việc chú trọng củng cố chất lượng tín dụng, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới giao dịch xã và tổ tiết kiệm và vay vốn, từng bước thích ứng với yêu cầu sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: X.P

Riêng tại địa bàn tỉnh Quảng Trị, hoạt động tín dụng chính sách cơ bản được duy trì ổn định, an toàn, thông suốt, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những công cụ quan trọng của Nhà nước trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Theo đó, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đến ngày 31/10/2026 đạt hơn 13.300 tỉ đồng so với năm 2025, tăng 11,3%; doanh số cho vay đạt gần 2.900 tỉ đồng; tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt gần 13.000 tỉ đồng với hơn 154.000 hộ là người nghèo và các đối tượng chính sách khác; toàn chi nhánh thực hiện hoàn thành 98,5% kế hoạch tăng trưởng được giao.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: X.P

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đối với các khó khăn liên quan đến thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, tỉnh sẽ nỗ lực khắc phục, nhất là vấn đề nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH, đồng thời giao nhiệm vụ cho Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Trị tham mưu cho UBND tỉnh cách thức quản lý tốt nguồn vốn vay.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: X.P

Đồng chí cũng cảm ơn NHCSXH Việt Nam đã quan tâm, dành tình cảm và sự hỗ trợ thiết thực cho tỉnh thông qua việc đến thăm, trao tặng quà an sinh cho các trường phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm của ngân hàng đối với tỉnh Quảng Trị. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh và Nhân dân khu vực biên giới.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn tình cảm của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đối với tỉnh Quảng Trị - Ảnh: X.P

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, phát huy tối hiệu quả của món quà mà ngân hàng đã trao tặng; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, theo dõi và hỗ trợ của NHCSXH Việt Nam đối với sự phát triển chung của tỉnh cũng như hoạt động của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Trị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện các đơn vị tiếp nhận hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam nhằm xây dựng khu vui chơi tại các trường phổ thông nội trú liên cấp - Ảnh: X.P

Dịp này, NHCSXH Việt Nam đã ủng hộ tỉnh số tiền 800 triệu đồng nhằm xây dựng khu vui chơi tại các trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 1 ở khu vực biên giới.