Tín dụng chính sách tạo động lực phát triển sinh kế ở Hà Tĩnh

Dòng vốn nhỏ, hiệu quả lớn

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, 10 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã giải ngân hơn 2.262 tỷ đồng, giúp 25.646 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Đến cuối tháng 10/2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt gần 8.666 tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm, với hơn 89.100 khách hàng còn dư nợ...

Đằng sau những con số ấy là những chuyển biến cụ thể trong đời sống người dân. Nguồn vốn chính sách đã hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho 13.200 lao động, trong đó có 46 lượt người chấp hành xong án phạt tù và 66 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Đây là những nhóm đối tượng cần sự hỗ trợ về tài chính để có thêm cơ hội ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng và nâng cao thu nhập.

Không chỉ góp phần giải quyết việc làm, tín dụng chính sách còn tiếp sức cho những ước mơ học tập. Trong 10 tháng qua, 1.099 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn, trong đó có 196 trường hợp theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM). Những khoản vay ưu đãi đã góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên tiếp tục con đường học tập, tích lũy kiến thức và chuẩn bị hành trang nghề nghiệp.

Đến cuối tháng 10/2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn Hà Tĩnh đạt gần 8.666 tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm.

Ở khu vực nông thôn, hiệu quả nguồn vốn còn thể hiện qua việc xây dựng, cải tạo khoảng 23.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Cùng với đó, 473 căn nhà ở xã hội được hỗ trợ mua, xây dựng hoặc sửa chữa thông qua các chương trình tín dụng chính sách. Những kết quả này cho thấy dòng vốn ưu đãi đang góp phần cải thiện đồng thời điều kiện sinh kế, học tập và môi trường sống của người dân.

Đặc biệt, nhu cầu vay vốn mua nhà ở xã hội tại Hà Tĩnh đang gia tăng khi nhiều dự án được triển khai. Riêng tại Dự án thí điểm nhà ở xã hội ở phường Thành Sen, NHCSXH tỉnh đã hướng dẫn, tiếp nhận 450 bộ hồ sơ, với nhu cầu vay vốn dự kiến hơn 300 tỷ đồng và bắt đầu giải ngân từ tháng 10/2026.

Để dòng vốn đến đúng người cần, Hà Tĩnh tiếp tục duy trì mạng lưới 209 điểm giao dịch tại 69 xã, phường. Việc đưa hoạt động ngân hàng về cơ sở giúp người dân thuận tiện hơn trong tiếp cận chính sách, thực hiện thủ tục vay vốn, trả nợ và gửi tiết kiệm. Đồng thời, sự phối hợp giữa ngân hàng với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và tổ tiết kiệm, vay vốn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát nguồn vốn.

Nhờ chú trọng chất lượng tín dụng, đến cuối tháng 10/2026, tỷ lệ nợ quá hạn toàn chi nhánh chỉ ở mức 0,078% tổng dư nợ. Cả 12 đơn vị trực thuộc đều được đánh giá chất lượng tín dụng loại tốt. Đây là cơ sở quan trọng để nguồn vốn chính sách tiếp tục được bảo toàn, quay vòng và hỗ trợ thêm nhiều đối tượng thụ hưởng.

Tín dụng chính sách tiếp sức sinh kế, nâng chất lượng sống ở Hà Tĩnh.

Khơi thông nguồn lực, mở rộng cơ hội tiếp cận vốn

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, tín dụng chính sách tại Hà Tĩnh vẫn đứng trước bài toán về nguồn lực khi nhu cầu vay vốn của người dân ngày càng lớn, nhất là đối với các chương trình tạo việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh và mua nhà ở xã hội.

Đến cuối tháng 10/2026, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đạt hơn 8.836 tỷ đồng, tăng 11,6% so với đầu năm. Tuy nhiên, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH mới đạt 743,2 tỷ đồng, chiếm 8,4% tổng nguồn vốn, thấp hơn mức bình quân chung toàn quốc. Con số này cũng cho thấy Hà Tĩnh cần tiếp tục nỗ lực để đạt mục tiêu nguồn vốn địa phương ủy thác chiếm tối thiểu 15% vào năm 2030.

Áp lực về vốn càng rõ nét khi nhu cầu nhà ở xã hội tiếp tục gia tăng. Theo kế hoạch của UBND tỉnh, giai đoạn 2026-2030, Hà Tĩnh dự kiến có 3.548 căn hộ nhà ở xã hội hoàn thành và mở bán, trong đó riêng năm 2027 là 510 căn. Điều này đặt ra yêu cầu phải chủ động chuẩn bị nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vay mua nhà của người dân trong những năm tới.

Bên cạnh đó, sau sắp xếp đơn vị hành chính, phạm vi thụ hưởng chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn có sự thay đổi. Một số hộ dân tại khu vực phường vẫn có nhu cầu cải thiện công trình nước sạch, vệ sinh nhưng không còn thuộc địa bàn được vay vốn theo quy định. Đây cũng là vấn đề cần được quan tâm tháo gỡ để chính sách phù hợp hơn với thực tiễn...

Trước yêu cầu đó, NHCSXH Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung rà soát nhu cầu vay vốn từ cơ sở, điều hòa nguồn vốn giữa các chương trình, ưu tiên giải ngân kịp thời cho những đối tượng đủ điều kiện. Đồng thời, chi nhánh tiếp tục phối hợp với chính quyền và các tổ chức nhận ủy thác nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả.

Tín dụng chính sách đang đứng trước bài toán về nguồn lực khi nhu cầu vay vốn ngày càng lớn, nhất là đối với các chương trình tạo việc làm, sản xuất, kinh doanh và nhà ở xã hội...

Tại phiên họp đánh giá hoạt động tín dụng chính sách mới đây, ông Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành trong triển khai tín dụng chính sách, nhất là khi nhu cầu giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội ngày càng cao.

Đáng chú ý, lãnh đạo tỉnh đề nghị Sở Tài chính phối hợp với NHCSXH tham mưu bố trí tối thiểu 400 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương ủy thác trong năm 2027, ưu tiên 200 tỷ đồng cho vay mua nhà ở xã hội và 200 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. Cùng với đó, các địa phương cần rà soát đúng đối tượng thụ hưởng, tổ chức mạng lưới giao dịch phù hợp với địa bàn sau sáp nhập, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận vốn.

Việc tăng cường nguồn lực ngân sách địa phương, kết hợp nâng cao chất lượng quản lý và hiệu quả sử dụng vốn, sẽ là yếu tố quan trọng để tín dụng chính sách tiếp tục phát huy vai trò tại Hà Tĩnh. Bởi, giá trị của dòng vốn ưu đãi không chỉ nằm ở quy mô dư nợ hay tốc độ tăng trưởng, mà còn được thể hiện qua những việc làm được tạo ra, những cơ hội học tập được mở rộng và những mái ấm dần trở thành hiện thực.

NHCSXH ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Hà Tĩnh 1 tỷ đồng Mới đây, tại Hà Tĩnh, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã trao tặng 1 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Hà Tĩnh, góp phần hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Tham dự buổi trao tặng có ông Hoàng Minh Tế, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH; ông Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bà Hà Thị Việt Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, đại diện địa phương tiếp nhận... Không chỉ đồng hành cùng người dân thông qua các chương trình tín dụng ưu đãi, NHCSXH còn tích cực triển khai các hoạt động thiện nguyện, chăm lo đời sống người nghèo và các đối tượng yếu thế. Khoản kinh phí 1 tỷ đồng lần này tiếp tục thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần sẻ chia của tập thể cán bộ, đoàn viên, người lao động NHCSXH, góp thêm nguồn lực để Hà Tĩnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trong thời gian tới.