Tín dụng chính sách phải là điểm tựa để người dân vươn lên thoát nghèo

Thưa ông, ông có thể khái quát kết quả triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thời gian qua, đặc biệt đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi?

Ông Hoàng Văn Hậu: Tín dụng chính sách xã hội là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đến nay, tổng dư nợ đạt 10.064 tỷ đồng, với trên 164 nghìn khách hàng còn dư nợ.

Ông Hoàng Văn Hậu, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: L.H

Chi nhánh tập trung ưu tiên nguồn vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, bảo đảm người dân có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận vốn kịp thời, thuận tiện và đúng quy định.

Quan điểm xuyên suốt của Chi nhánh là vốn tín dụng chính sách phải đến đúng đối tượng, phát huy hiệu quả và thực sự trở thành điểm tựa để người dân ổn định cuộc sống, vươn lên.

Thực tế nguồn vốn vay đã tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện sinh kế cho người dân như thế nào? Đâu là những mô hình cho thấy rõ hiệu quả của dòng vốn này?

Ông Hoàng Văn Hậu: Hiệu quả của tín dụng chính sách được thể hiện trước hết ở khả năng giúp người dân có vốn đầu tư sản xuất, tạo việc làm và từng bước nâng cao thu nhập.

Tại Thái Nguyên, ứng dụng số đang được triển khai tới các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, giúp cập nhật, quản lý thông tin khoản vay nhanh chóng, chính xác hơn.

Từ đầu năm đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ gần 8.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Gần 6.000 người lao động được vay vốn tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Chẳng hạn, ông Bàn Phụ Kinh ở xã Nghiên Loan vay 100 triệu đồng để trồng rừng và chăn nuôi, hiện có khoảng 5 ha rừng mỡ và 30 con lợn. Ông Vi Văn Hải ở xã Trại Cau vay 200 triệu đồng phát triển chăn nuôi dê, hiện có khoảng 100 con.

Qua những mô hình như vậy, chúng tôi nhận thấy điều quan trọng không chỉ là một khoản vay được giải ngân, mà là đồng vốn sau khi đến tay người dân đã tạo ra giá trị gì. Điều chúng tôi quan tâm không chỉ là giải ngân vốn, mà quan trọng hơn là vốn phải tạo ra việc làm, thu nhập và sinh kế ổn định cho người dân.

Như vậy, có thể nói thước đo hiệu quả của tín dụng chính sách không chỉ nằm ở số vốn cho vay mà còn ở những thay đổi sau khoản vay?

Ông Hoàng Văn Hậu: Đúng vậy. Hiệu quả tín dụng chính sách không nên chỉ được nhìn qua số vốn đã giải ngân hay số người được vay, mà cần nhìn vào những thay đổi thực tế sau khoản vay.

Một khoản vốn nếu được sử dụng đúng mục đích có thể tạo ra việc làm, tạo thu nhập, giúp hộ nghèo cải thiện đời sống, có khả năng trả nợ và tiếp tục tái đầu tư. Xa hơn, người dân có thể tích lũy tài sản và từng bước thoát khỏi sự phụ thuộc vào hỗ trợ.

Vì vậy, điều quan trọng là phải giúp người dân sử dụng vốn đúng mục đích, phù hợp với điều kiện sản xuất và khả năng của từng hộ. Khi nguồn vốn được chuyển hóa thành sinh kế hiệu quả, người vay có thu nhập ổn định, có khả năng trả nợ và tiếp tục đầu tư, giá trị của tín dụng chính sách sẽ được phát huy lâu dài hơn.

Đối với chương trình cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Chi nhánh đang xác định vai trò của nguồn vốn này như thế nào?

Ông Hoàng Văn Hậu: Đây là một trong những giải pháp quan trọng góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân, nhất là tại những địa bàn mà cơ hội việc làm tại chỗ còn hạn chế.

Đối với người lao động có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn, Chi nhánh sẽ chủ động đáp ứng đầy đủ, kịp thời nguồn vốn theo quy định.Đặc biệt, chúng tôi quan tâm bố trí vốn cho người lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Mục tiêu là không để người lao động đủ điều kiện vay vốn phải bỏ lỡ cơ hội việc làm chỉ vì thiếu nguồn vốn tín dụng chính sách.

Bên cạnh mở rộng tín dụng, việc quản lý chất lượng vốn và thu hồi nợ sẽ được thực hiện như thế nào để bảo đảm nguồn vốn chính sách được sử dụng hiệu quả và tiếp tục quay vòng?

Ông Hoàng Văn Hậu: Đây là nhiệm vụ rất quan trọng. Chi nhánh sẽ đôn đốc các đơn vị thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2026, giải ngân kịp thời, không để tồn đọng nguồn vốn; đồng thời chủ động thu hồi nợ, nhất là các khoản vay đến hạn, để nguồn vốn tiếp tục quay vòng.

Các Phòng giao dịch sẽ tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác rà soát, nắm bắt tình hình khách hàng, đặc biệt những hộ vay bỏ đi khỏi nơi cư trú hoặc phát sinh nợ quá hạn, từ đó có giải pháp đôn đốc, thu hồi phù hợp.

Mục tiêu là giảm nợ quá hạn, nâng cao chất lượng tín dụng và bảo toàn nguồn vốn, để dòng vốn chính sách tiếp tục đến với những người thực sự có nhu cầu.

Cùng với đó, các đơn vị tăng cường huy động tiền gửi của tổ chức, cá nhân; thực hiện tốt giao dịch xã, kiểm tra chuyên đề, quản lý và xử lý nợ, rà soát các khoản nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan theo quy định.

Từ thực tiễn triển khai, ông muốn nhấn mạnh điều gì về vai trò của tín dụng chính sách trong giảm nghèo bền vững tại Thái Nguyên?

Ông Hoàng Văn Hậu: Tôi cho rằng, hiệu quả tín dụng chính sách không nên chỉ được nhìn qua số vốn đã giải ngân hay số người được vay, mà cần nhìn vào những thay đổi thực tế sau khoản vay.

Một khoản vốn nếu được sử dụng đúng mục đích có thể tạo ra việc làm, tạo thu nhập, giúp hộ nghèo cải thiện đời sống, có khả năng trả nợ và tiếp tục tái đầu tư. Xa hơn, người dân có thể tích lũy tài sản và từng bước thoát khỏi sự phụ thuộc vào hỗ trợ.

Vì vậy, tín dụng chính sách cần được gắn với tư vấn sản xuất, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nghề, tạo việc làm, kết nối thị trường và hướng dẫn người dân sử dụng vốn hiệu quả.

Trọng tâm của chúng tôi là sử dụng hiệu quả từng đồng vốn chính sách, vừa bảo đảm an sinh, vừa tạo sinh kế để người dân có điều kiện vươn lên ổn định và bền vững.

Nói cách khác, mục tiêu cuối cùng không phải chỉ là đưa vốn đến tay người dân, mà là giúp người dân biến nguồn vốn ấy thành sinh kế, thu nhập và năng lực tự chủ. Khi người vay có thể tự tạo việc làm, tự trả nợ và từng bước tích lũy, đó mới là hiệu quả bền vững nhất của tín dụng chính sách.

Xin trân trọng cảm ơn ông!