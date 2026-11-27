Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cao Bằng tích cực giải ngân tại các điểm giao dịch xã.

Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh theo đó đã giảm qua các năm, đến giữa năm 2026 còn ở mức dưới 16%; riêng số hộ nghèo đa chiều là đồng bào dân tộc thiểu số giảm tương đương 9.931 hộ.

Giám đốc kiêm Bí thư chi bộ Đảng Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cao Bằng Nguyễn Quang Thịnh cho biết: Cùng với tỉnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chi nhánh được tổ chức, sắp xếp lại gồm 1 hội sở tỉnh; 9 phòng giao dịch mang tên Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội: Hòa An, Thạch An, Hà Quảng, Trùng Khánh, Hạ Lang, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình, Quảng Hà; 161 điểm giao dịch duy trì hoạt động tại 56 xã, phường mới và 1.690 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Hệ thống cùng mạng lưới do Ngân hàng Chính sách xã hội xây dựng đã làm cho dòng vốn tín dụng chính sách luôn thông suốt, phủ kín toàn địa bàn.

Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cao Bằng Nguyễn Quang Thịnh chủ trì cuộc họp cơ quan bàn thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2026.

Tính đến 30/9, thông qua 21 chương trình tín dụng chính sách, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cao Bằng đạt 5.340 tỷ đồng, tăng 257 tỷ đồng so năm trước, trong đó nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội là 1.080 tỷ đồng, hoàn thành 119,3% kế hoạch. Cùng đó, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 5.324,9 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng 5,07% so năm 2025, đạt 98,4% kế hoạch được giao với 58.951 khách hàng còn dư nợ.

Nguồn vốn đã được những cán bộ tín dụng chính sách chuyển tải kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng, tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân tiếp cận dễ dàng với chính sách tín dụng của Đảng, Nhà nước. Hầu hết hộ nghèo và các đối tượng chính sách có đủ điều kiện, có đủ nhu cầu được vay vốn chính sách, kịp thời vào vụ sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu, dựng xây cuộc sống mới.

Đơn cử về xã Đoài Dương có đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và địa hình chia cắt, hạ tầng thiếu thốn nhưng nhờ có Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Trùng Khánh đưa vốn đến tận tay người vay và hướng dẫn người dân biết cách sử dụng vốn hiệu quả, lựa chọn mô hình hiệu quả và có khả năng trả nợ, nên nhiều hộ dân có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất phát triển chăn nuôi, trồng cây ăn quả, tạo việc làm, tăng thu nhập, chủ động vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống

Điển hình về diện tích trang trại rộng 3,8ha, với những hàng cây trám đen, cây lê đang tạo nên diện mạo mới cho khu đồi của gia đình anh Nông Văn Tuấn, xóm Đồng Tiến 1, xã Đoài Dương. Xen giữa màu xanh của cây trồng là đàn ngựa được chăn thả. Một mô hình sản xuất kết hợp đang hình thành từ nguồn vốn vay và sự chủ động của người dân. Năm 2020, gia đình anh Tuấn vay hàng trăm triệu đồng đầu tư máy xúc, mở đường lên khu vực đồi, tạo điều kiện phát triển sản xuất. Cùng với những cây lê, cây trám trên khu đồi, gia đình còn phát triển chăn nuôi đàn ngựa 16 con, thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm.

Nếu gia đình anh Tuấn lựa chọn hướng phát triển cây lâu năm kết hợp chăn nuôi, gia đình anh Nông Văn Thường, xóm Đồng Tiến 1, xã Đoài Dương lại tận dụng nguồn vốn để phát triển nhiều sinh kế khác nhau. Anh Thường cho biết, gia đình đã sử dụng vốn vay chính sách để đầu tư chăn nuôi, từng bước tích lũy kinh nghiệm và mở rộng sản xuất. Trung bình mỗi năm gia đình nuôi khoảng 3 lứa trâu vỗ béo, mỗi lứa khoảng 4 con; đàn vịt khoảng 200 con, 20 con lợn, ao cá và diện tích trồng thuốc lá. Tổng thu nhập của gia đình hiện đạt khoảng 200 triệu đồng/năm và đã thoát nghèo.

Tương tự, gia đình anh Lầu A Vàng, sống tại xóm Khuổi Bắc xã Bảo Lạc đã mạnh dạn vay vốn của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bảo Lạc đầu tư chăn nuôi bò sinh sản và trồng cỏ voi bảo đảm thức ăn cho gia súc. Nhờ đó, kinh tế gia đình khấm khá qua từng năm tháng, con cái được học hành đến nơi đến chốn.

Cán bộ tín dụng chính sách gắn bó với cơ sở, tận tình hướng dẫn bà con các thủ tục ngân hàng.

Thực tế cho thấy trên vành đai biên giới, trong các vùng sâu, thôn xã đặc biệt khó khăn và tại khu phố nhỏ ở Cao Bằng trong những năm qua, dòng vốn tín dụng vẫn chảy đều đặn, phủ kín vùng đất rộng lớn. “Việc quan trọng là Ngân hàng Chính sách xã hội chú trọng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai giữ nguyên mạng lưới điểm giao dịch trước đây, quan hệ chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã, phường mới, tạo điều kiện thuận lợi giúp nhân dân trong việc giao dịch với ngân hàng, tuyệt đối không để phát sinh vướng mắc về thủ tục hành chính. Kết quả sau hơn 1 năm sáp nhập dù địa giới các xã, phường mở rộng, nhưng dòng vốn ưu đãi của Nhà nước vẫn được vận hành thông suốt, không bị gián đoạn, đứt quãng”, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cao Bằng Nguyễn Quang Thịnh khẳng định.

Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cao Bằng Đặng Trung Hồng cũng chia sẻ, hoạt động tín dụng chính sách là một trong những giải pháp có tính nhân văn sâu sắc và đóng vai trò động lực trong công cuộc bảo đảm an sinh xã hội, do vậy Ngân hàng Chính sách xã hội không chỉ đơn thuần là cho vay, thu nợ, thu lãi, nhận tiền gửi tiết kiệm mà còn là nơi tuyên truyền chính sách tín dụng mới của Đảng, Nhà nước, đồng thời hướng dẫn, tiếp nhận mọi nhu cầu và giải đáp thắc mắc cho khách hàng là người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đặc biệt, thông qua mạng lưới Tổ Tiết kiệm và vay vốn và hệ thống đoàn thể nhận ủy thác, Ngân hàng Chính sách xã hội có thêm một “cánh tay nối dài” vững chắc ở cơ sở, góp phần tập hợp nhắc nhở người vay vốn ưu đãi sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả

Cuộc hành trình của tín dụng chính sách vì an sinh xã hội ở Cao Bằng đã bước sang năm thứ 24 và đang tiếp diễn khẩn trương. Trong giai đoạn mới, mạch chảy vốn tín dụng chính sách tiếp tục được duy trì thông suốt. Hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục giữ vững vai trò điểm tựa giúp người dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng và đồng hành cùng địa phương thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh, an ninh trật tự xã hội, đồng thời tiếp tục triển khai Chỉ thị 39-CT/TW về nâng cao hiệu quả tín dụng xã hội trong giai đoạn mới. Theo đó, tập trung huy động nguồn lực, chuyển tải kịp thời nguồn vốn về tận cơ sở, đến đúng đối tượng thụ hưởng, nâng cao chất lượng tín dụng gắn với mở rộng độ che phủ chính sách, ưu tiên ứng dụng chuyển đổi số, đưa các giao dịch của ngân hàng hiện đại đến gần hơn với hộ nghèo, gia đình đồng bào dân tộc thiểu số nhằm đạt mục tiêu gần dân, sát dân, phục vụ dân tốt nhất, hiệu quả cao.