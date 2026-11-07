Tín dụng chính sách hiện thực hóa giấc mơ an cư

Không chỉ hỗ trợ người dân giải quyết khó khăn về nhà ở, các khoản vay ưu đãi còn tạo điểm tựa để mỗi gia đình yên tâm lao động, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Nhu cầu vay vốn xây dựng, cải tạo, mua nhà ở ngày càng tăng cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục bổ sung nguồn lực để chính sách đến được với nhiều người dân hơn.

Niềm vui của cô giáo Lê Thị Tư ở tổ dân phố Thất Gian, phường Phù Lãng, được vay 700 triệu đồng, thời hạn vay 25 năm xây nhà mới 2 tầng khang trang. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

*Vốn ưu đãi tiếp sức người dân xây dựng mái ấm

Tại tổ dân phố Thất Gian, phường Phù Lãng, thành phố Bắc Ninh, căn nhà mới của cô giáo Lê Thị Tư, giáo viên cấp trung học cơ sở, đang trong giai đoạn hoàn thiện. Trước đó, hai mẹ con cô sống trong căn nhà ngang của bố mẹ xây dựng từ những năm 1980. Qua thời gian, ngôi nhà xuống cấp, mái bị dột, mùa hè nóng bức, không còn đáp ứng điều kiện sinh hoạt khi con ngày càng lớn.

Với mong muốn có nơi ở ổn định, cô Lê Thị Tư tìm hiểu chính sách cho vay xây dựng nhà ở của Ngân hàng Chính sách xã hội. Sau khi được cán bộ địa phương và tổ trưởng tổ tiết kiệm, vay vốn hướng dẫn, cô hoàn thiện hồ sơ đăng ký vay 700 triệu đồng. Đến thời điểm phỏng vấn, gia đình đã được giải ngân đợt đầu 350 triệu đồng, dự kiến tổng kinh phí xây dựng căn nhà khoảng 1 tỷ đồng.

Cô giáo Lê Thị Tư, giáo viên tại tổ dân phố Thất Gian, phường Phù Lãng, thành phố Bắc Ninh, cho biết việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi khá thuận lợi nhờ sự hướng dẫn, hỗ trợ của cán bộ địa phương và tổ trưởng tổ vay vốn. Với mức lương gần 16 triệu đồng mỗi tháng, việc được vay vốn với lãi suất ưu đãi phù hợp khả năng tài chính giúp cô có điều kiện triển khai kế hoạch xây nhà.

“Trước đây, hai mẹ con sống trong căn nhà cũ đã xuống cấp, vừa dột vừa nóng, sinh hoạt rất bất tiện. Khi biết đến chương trình cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi tìm hiểu và mạnh dạn đăng ký vay vốn. Đến nay, căn nhà mới đã dần thành hình, tôi rất vui vì ít nhất hai mẹ con sắp có một nơi ở ổn định, khang trang hơn, tạo điều kiện tốt hơn cho con học tập”, cô Lê Thị Tư chia sẻ.

Theo cô Lê Thị Tư, nếu không có nguồn vốn vay ưu đãi, việc xây dựng căn nhà mới sẽ là gánh nặng lớn đối với gia đình. Cô mong muốn những hộ dân đang sống trong nhà ở xuống cấp, có nhu cầu nhưng còn khó khăn về kinh phí sẽ tìm hiểu và tiếp cận chính sách để cải thiện điều kiện sống.

Ngôi nhà 2 tầng của cô giáo Lê Thị Tư (giữa) ở tổ dân phố Thất Gian, phường Phù Lãng, sắp được khánh thành, xây dựng nhờ vốn vay 700 triệu đồng. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Trước đó, tại xã Trung Chính, anh Đoàn Đình Thụy, sinh năm 1987, ở thôn Đức Tân, cũng được Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Bắc Ninh cho vay 850 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Gia đình anh từng sống trong căn nhà cấp 4 cũ, mái dột nát, không bảo đảm an toàn mỗi khi mưa gió. Với tổng dự toán xây dựng khoảng 1 đến 1,1 tỷ đồng, khoản vay ưu đãi đã giúp gia đình giải quyết phần lớn kinh phí làm căn nhà hai tầng, diện tích sử dụng khoảng 230 m2.

Anh Đoàn Đình Thụy cho biết, từ khi có nhà kiên cố, vợ chồng anh yên tâm đi làm, kết hợp chăn nuôi gà, cá để tăng thêm thu nhập. Có nơi ở ổn định giúp gia đình giảm bớt nỗi lo trước mắt, tập trung phát triển kinh tế và chăm lo cuộc sống.

Một trường hợp khác được ghi nhận trong các cuộc phỏng vấn người vay vốn là gia đình được vay 500 triệu đồng để hoàn thiện căn nhà có tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Sau một năm, người vay đã trả được 100 triệu đồng tiền gốc, dư nợ còn 400 triệu đồng. Khoản vay giúp gia đình sớm có nơi ở khang trang, sau đó từng bước tích lũy để mua sắm nội thất và ổn định cuộc sống.

Những trường hợp trên cho thấy nguồn vốn chính sách không chỉ hỗ trợ chi phí xây dựng mà còn tạo cơ hội để các gia đình chủ động cải thiện điều kiện nhà ở, nhất là những người có thu nhập ổn định nhưng khó tích lũy đủ một khoản tiền lớn trong thời gian ngắn.

* Tiếp tục bổ sung nguồn lực

Theo ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Bắc Ninh, để nguồn vốn tín dụng chính sách phát huy hiệu quả, ngân hàng phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện bình xét công khai, kiểm tra điều kiện vay vốn, giải ngân đúng đối tượng. Sau giải ngân, ngân hàng tiếp tục kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn, nắm bắt khả năng trả nợ và kịp thời hướng dẫn người vay tháo gỡ khó khăn.

Một khu nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp Đình Trám, Bắc Ninh, giúp nhiều người lao động ổn định cuộc sống. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Ông Nguyễn Văn Cường cho biết, việc duy trì mạng lưới điểm giao dịch tại cơ sở giúp người dân tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. Ngân hàng cũng công khai chính sách, quy trình, thủ tục cho vay để người dân nắm rõ điều kiện và chủ động đăng ký khi có nhu cầu.

Đến ngày 30/9/2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 15.557,7 tỷ đồng, với hơn 172.000 khách hàng còn dư nợ. Trong 9 tháng, nguồn vốn đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa hoặc mua mới 1.776 căn nhà ở xã hội. Cùng với đó, 33.940 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được xây dựng, sửa chữa, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân.

Tuy nhiên, nhu cầu vay vốn mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới, cải tạo và sửa chữa nhà ở ngày càng tăng, trong khi nguồn vốn tín dụng ưu đãi do Trung ương bố trí và ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế. Đây là một trong những khó khăn cần được quan tâm tháo gỡ nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận chính sách cho người dân.

Trong năm 2026, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Bắc Ninh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương bố trí 650 tỷ đồng ngân sách ủy thác qua ngân hàng; đồng thời bổ sung 21,4 tỷ đồng từ nguồn lãi thu được. Nguồn lực này góp phần mở rộng khả năng cho vay, đáp ứng nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Thời gian tới, chi nhánh tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát nhu cầu vay vốn, nâng cao chất lượng quản lý, tăng cường kiểm tra và hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích. Việc bổ sung nguồn vốn, đồng thời thực hiện tốt công tác bình xét, giám sát và thu hồi nợ sẽ góp phần bảo đảm chính sách được triển khai công khai, minh bạch và bền vững.