Tín dụng chính sách: Điểm tựa cải thiện thu nhập cho người dân phía Tây Đắk Lắk

Vốn đến đúng lúc, cây trồng thêm sức sống

Ở thôn 8, xã Ea Wer, gia đình ông Phan Thế Hậu là một trong những hộ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Từ nguồn vốn 100 triệu đồng thuộc chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn, gia đình ông Hậu đầu tư trồng táo. Với sự cần cù, chịu khó và lựa chọn hướng sản xuất phù hợp, vườn táo từng bước phát huy hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Từ nguồn vốn 100 triệu đồng thuộc chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn, gia đình ông Hậu đầu tư trồng táo mang lại hiệu quả cao (Ảnh: PV)

Không chỉ tạo sinh kế cho gia đình, mô hình trồng táo của gia đình ông Hậu còn góp phần tạo thêm việc làm cho lao động tại địa phương vào những thời điểm cần nhân công chăm sóc, thu hoạch. Ông Hậu cho biết, nguồn vốn vay ưu đãi giúp gia đình có thêm điều kiện đầu tư vào sản xuất thay vì phải xoay xở từ nhiều nguồn vốn khác. Nhờ đồng vốn đến đúng lúc và được sử dụng đúng mục đích, cây trồng phát triển ổn định, cuộc sống gia đình cũng từng bước được cải thiện.

Cũng tại thôn 8, bà Nguyễn Thị Hồi vay 50 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn để đầu tư chăm sóc vườn tiêu.

Với người trồng tiêu, chi phí chăm sóc và đầu tư cho vườn cây không nhỏ, trong khi hiệu quả phụ thuộc nhiều vào việc chăm sóc đúng kỹ thuật và duy trì sức khỏe cây trồng. Có thêm nguồn vốn kịp thời, gia đình bà Hồi tập trung đầu tư cho vườn tiêu, từng bước nâng cao năng suất. Niên vụ vừa qua, vườn tiêu của gia đình bà Hồi cho sản lượng hơn 2 tấn. Sau khi trừ chi phí, gia đình thu về hơn 70 triệu đồng.

Nhờ vốn vay từ NHCSXH, bà Nguyễn Thị Hồi đã đầu tư vào vườn tiêu, cho năng suất cao (Ảnh: PV)

Bà Hồi chia sẻ, vốn vay chính sách đến đúng thời điểm giúp gia đình có điều kiện chăm sóc vườn cây tốt hơn. Khoản vay không chỉ giúp giảm áp lực về vốn đầu tư mà còn tạo thêm động lực để gia đình duy trì sản xuất, nâng cao thu nhập.

Những câu chuyện như gia đình ông Hậu, bà Hồi cho thấy hiệu quả của tín dụng chính sách không chỉ nằm ở số tiền được giải ngân, mà quan trọng hơn là khả năng biến nguồn vốn thành sinh kế, thành vườn cây, mùa vụ và tạo ra thu nhập ổn định cho người dân.

Đưa vốn đến gần hơn với người dân

Tại khu vực phía Tây Đắk Lắk, tín dụng chính sách đang được triển khai theo hướng bám sát nhu cầu của người dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách. Theo bà Phạm Thị Minh Khuê, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Buôn Đôn, trong 8 tháng đầu năm 2026, doanh số cho vay lũy kế của đơn vị đạt hơn 161 tỷ đồng, với 2.229 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn.

Nhờ đồng vốn đến đúng lúc và được sử dụng đúng mục đích, cây trồng phát triển ổn định, cuộc sống gia đình của các hộ vay vốn từ chương trình tín dụng chính sách từng bước được cải thiện (Ảnh: PV).

Trong đó, một số chương trình có doanh số cho vay lớn như: chương trình cho vay nhóm nghèo gần 65,4 tỷ đồng, chiếm 40,56% doanh số cho vay; cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn khoảng 57,2 tỷ đồng, chiếm 35,50%; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đạt hơn 27,18 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, doanh số thu nợ lũy kế 8 tháng đầu năm hơn 91,3 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng để ngân hàng tiếp tục quay vòng vốn, đưa dòng vốn ưu đãi đến những hộ dân có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn.

Đến ngày 31/8/2026, tổng dư nợ của Phòng giao dịch NHCSXH Buôn Đôn đạt gần 636,3 tỷ đồng, tăng gần 69,8 tỷ đồng so với cuối năm 2025, tương ứng mức tăng trưởng 12,32%. Có 9.525 hộ gia đình còn dư nợ, với mức dư nợ bình quân khoảng 66,8 triệu đồng/hộ.

Đáng chú ý, chất lượng tín dụng tiếp tục được duy trì. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh ở mức 842 triệu đồng, chiếm 0,13% tổng dư nợ. Trong đó, nợ quá hạn 192 triệu đồng, chiếm 0,03%; nợ khoanh 650 triệu đồng, chiếm 0,10%.

Những con số này phản ánh quy mô nguồn vốn chính sách đang ngày càng mở rộng; cho thấy nguồn vốn được đưa vào nhiều lĩnh vực thiết thực của đời sống, từ phát triển sản xuất, kinh doanh đến cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân nông thôn.

Theo bà Phạm Thị Minh Khuê, thời gian tới, đơn vị tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng chính sách dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận nguồn vốn, sử dụng vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Các chương trình tín dụng chính sách triển khai tại các xã phía Tây Đắk Lắk đã thực sự phát huy hiệu quả, giúp bà con vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống (Ảnh: PV)

Thực tế từ những vườn táo, vườn tiêu ở xã Ea Wer cho thấy, khi nguồn vốn đến đúng người, đúng nhu cầu và được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả không chỉ được đong đo bằng những mùa thu hoạch. Đó còn là khả năng duy trì sinh kế, tạo việc làm và từng bước giúp người dân chủ động hơn trong phát triển kinh tế hộ gia đình.

Giữa những vùng đất phía Tây Đắk Lắk, mỗi khoản vay có thể bắt đầu từ một nhu cầu rất giản dị: thêm cây giống, vật nuôi, thêm phân bón, chăm lại một vườn cây hay đầu tư cho một mùa sản xuất mới. Nhưng khi đồng vốn ấy được sử dụng hiệu quả, chúng có thể tạo nên sự thay đổi bền bỉ hơn – từ một khu vườn xanh tốt đến một cuộc sống ổn định hơn cho mỗi gia đình.