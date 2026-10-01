Tín dụng chính sách Đà Nẵng, mở rộng nguồn lực, giữ vững chất lượng

Chủ động tham mưu, tạo thêm nguồn lực cho tín dụng chính sách

Thời gian qua, NHCSXH chi nhánh TP. Đà Nẵng chủ động phối hợp các sở, ban, ngành tham mưu Thành ủy, UBND thành phố và Ban đại diện HĐQT NHCSXH cụ thể hóa các chủ trương về tín dụng chính sách; triển khai Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư và tham mưu thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030.

NHCSXH chi nhánh TP. Đà Nẵng đã chủ động phối hợp các sở, ban, ngành tham mưu Thành ủy, UBND thành phố và Ban đại diện HĐQT NHCSXH cụ thể hóa các chủ trương về tín dụng chính sách. (Ảnh: PV)

Đáng chú ý, HĐND thành phố phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030, trong đó bố trí 2.660 tỷ đồng vốn ngân sách ủy thác qua NHCSXH cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách; 600 tỷ đồng cho viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp và 630 tỷ đồng cho cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Nguồn lực này tạo thêm dư địa mở rộng tín dụng ưu đãi, nhất là tại khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ người dân tạo việc làm, phát triển sản xuất và ổn định cuộc sống.

Ông Đoàn Ngọc Chung, Giám đốc NHCSXH chi nhánh TP. Đà Nẵng cho biết: “Tín dụng chính sách muốn phát huy hiệu quả phải được đặt trong sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, đơn vị xác định công tác tham mưu phải chủ động, sát thực tiễn; tổ chức thực hiện phải hướng mạnh về cơ sở, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu và phát huy hiệu quả.”

Theo ông Chung, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH là điều kiện quan trọng để mở rộng khả năng tiếp cận vốn. “Mục tiêu của chi nhánh không chỉ là tăng trưởng nguồn vốn, mà quan trọng hơn là mỗi đồng vốn chính sách phải thực sự phát huy hiệu quả, giúp người dân có thêm điều kiện tạo việc làm, phát triển sản xuất và nâng cao đời sống người dân khu vực miền núi”, ông Chung nhấn mạnh.

Tín dụng tăng trưởng gắn với chất lượng

Bám sát chỉ đạo của thành phố và NHCSXH, Chi nhánh tập trung huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, rà soát nhu cầu và chủ động giải ngân đúng đối tượng, đúng mục đích. Trong 9 tháng năm 2026, doanh số cho vay 4.167 tỷ đồng, doanh số thu nợ 2.657 tỷ đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến nay đạt 16.404 tỷ đồng, tăng 10,11% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ từ nguồn vốn ngân sách địa phương đạt 4.507 tỷ đồng, chiếm 27,47%/tổng dư nợ.

Chi nhánh phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng sơ kết 4 năm thực hiện chương trình phối hợp và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030 (Ảnh: PV).

Nguồn vốn tập trung vào các chương trình thiết thực như hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, tạo việc làm; cho vay học sinh, sinh viên, nhà ở xã hội, nước sạch và vệ sinh môi trường cùng các chương trình tín dụng đặc thù của thành phố.

Cùng với giải ngân, chi nhánh đẩy mạnh huy động tiền gửi tại các xã, phường, vận động tổ chức, cá nhân và người dân bổ sung nguồn lực cho tín dụng chính sách. Hộ vay được khuyến khích duy trì tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV, từng bước tạo nguồn tích lũy và trả nợ.

Chất lượng tín dụng được kiểm soát thông qua tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ và quản lý vốn tại Điểm giao dịch, Tổ TK&VV cùng các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác. Tỷ lệ nợ quá hạn chỉ ở mức 0,04%.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, chi nhánh kịp thời ổn định tổ chức, duy trì giao dịch, bảo đảm quyền lợi người vay. Đến tháng 9/2026, mạng lưới gồm Hội sở thành phố, 23 Phòng giao dịch, 280 Điểm giao dịch xã, phường và 93 Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp xã.

Đưa tín dụng chính sách đến gần người dân

Chi nhánh tiếp tục phối hợp các cơ quan, đơn vị và tổ chức chính trị - xã hội gắn tín dụng chính sách với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng, Chi nhánh sơ kết 4 năm thực hiện chương trình phối hợp và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030, trong đó duy trì nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tại NHCSXH để bổ sung vốn nhận ủy thác, phục vụ giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm và an sinh xã hội.

Chi nhánh phối hợp cùng Công an TP. Đà Nẵng triển khai tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù và người sau cai nghiện ma túy, tạo thêm cơ hội vay vốn tạo việc làm, ổn định cuộc sống (Ảnh: C.Thái).

Sau sắp xếp địa bàn, các Điểm giao dịch và Ban quản lý Tổ TK&VV được rà soát, bố trí phù hợp địa bàn mới, theo hướng gần dân, giảm thời gian và chi phí đi lại. Chuyển đổi số được đẩy mạnh thông qua hướng dẫn mở tài khoản thanh toán, sử dụng VBSP SmartBanking và mở rộng giao dịch điện tử, giúp người dân tiếp cận dịch vụ ngân hàng thuận lợi hơn.

Gắn hoạt động chuyên môn với trách nhiệm cộng đồng. Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ tín dụng chính sách, Chi nhánh tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh người cán bộ NHCSXH tận tâm, gần dân và trách nhiệm.

Các phong trào thi đua được gắn với nhiệm vụ chuyên môn, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi trong toàn đơn vị. Tại hội thao Khối thi đua các cơ quan Trung ương lần thứ nhất năm 2026, chi nhánh đạt Giải Nhất toàn đoàn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cán bộ, người lao động.

Tập trung nguồn lực cho những tháng cuối năm

Với quyết tâm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, thiết thực chào mừng kỷ niệm 24 năm thành lập NHCSXH (4/10/2002-4/10/2026). Những tháng cuối năm, chi nhánh tiếp tục tham mưu triển khai Kế hoạch số 40 của Ban Thường vụ Thành ủy; phối hợp hoàn thiện chính sách hỗ trợ người dân tại 37 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đồng thời nghiên cứu chính sách cho vay đối với viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp có hoàn cảnh khó khăn.

Mục tiêu của chi nhánh là để nguồn vốn chính sách thực sự đến đúng nơi cần vốn, đúng người cần hỗ trợ và tạo ra những kết quả cụ thể trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, cải thiện đời sống và bảo đảm an sinh xã hội (Ảnh: PV)

Chi nhánh đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn còn lại, ưu tiên nhà ở xã hội, học sinh, sinh viên và chương trình cho vay STEM năm học 2026 - 2027. Mục tiêu đến ngày 31/12/2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt tối thiểu 16.700 tỷ đồng, tăng trưởng trên 12%.

Cùng với tăng trưởng, Chi nhánh tiếp tục kiểm soát nợ quá hạn, ổn định nguồn tiền gửi và hoàn thiện mạng lưới giao dịch theo địa bàn mới. Ba Tổ xung kích sẽ được thành lập để hỗ trợ các xã miền núi, hướng dẫn sử dụng ứng dụng Quản lý tín dụng chính sách, VBSP SmartBanking và tài khoản thanh toán.

Chia sẻ về định hướng thời gian tới, ông Đoàn Ngọc Chung cho biết, chi nhánh tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và chỉ đạo của NHCSXH, chủ động tham mưu giải pháp huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

“Trong thời gian tới, chi nhánh sẽ tiếp tục lấy người dân và hiệu quả của nguồn vốn làm trung tâm trong tổ chức thực hiện. Cùng với việc hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến chất lượng tín dụng, chất lượng phục vụ và khả năng tiếp cận vốn của người dân, nhất là tại khu vực miền núi, vùng còn khó khăn. Mục tiêu là để nguồn vốn chính sách thực sự đến đúng nơi cần vốn, đúng người cần hỗ trợ và tạo ra những kết quả cụ thể trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, cải thiện đời sống và bảo đảm an sinh xã hội”, ông Chung nhấn mạnh.

Với phương châm tăng trưởng đi đôi với chất lượng, tín dụng chính sách Đà Nẵng đang tiếp tục hướng về cơ sở, sát hơn với nhu cầu người dân. Từ vốn tạo việc làm, phát triển sản xuất đến nhà ở, học tập và an sinh, nguồn vốn ưu đãi góp phần đưa chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội đi vào cuộc sống.