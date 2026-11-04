Tín dụng bứt tốc vượt mốc 20 triệu tỷ đồng, dòng vốn chảy vào sản xuất kinh doanh

Tại phiên thảo luận ở Hội trường Quốc hội ngày 31/10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Đức Ấn cho biết tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đã đạt khoảng 12,27%. Trong tổng dư nợ tín dụng hơn 20.879.000 tỷ đồng, có tới 77,44% được rót vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Đáng chú ý, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được các tổ chức tín dụng cấp khoản vay hơn 4 triệu tỷ đồng.

Hàng loạt nhà băng tăng trưởng hai con số

Quy mô tín dụng toàn nền kinh tế tiếp tục nới rộng biên độ tăng trưởng. Trước đó, số liệu từ cơ quan quản lý ghi nhận đến ngày 30/9, dư nợ toàn hệ thống đạt khoảng 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với thời điểm kết thúc năm 2025.

Nhiều ngân hàng ghi nhận tăng trưởng tín dụng ở mức hai con số.

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh quý IV/2026 của NHNN phản ánh tâm lý lạc quan rõ rệt khi các tổ chức tín dụng dự báo tăng trưởng cả năm 2026 có thể chạm mốc 16,4%, vượt xa mức 14,5% từng được dự báo ở kỳ khảo sát liền trước.

Báo cáo tài chính quý III/2026 cho thấy bức tranh kinh doanh khởi sắc khi tốc độ mở rộng cho vay của nhiều ngân hàng thương mại diễn ra hết sức sôi động so với thời điểm cuối năm 2025.

NCB ghi nhận mức tăng trưởng đột phá với dư nợ cho vay khách hàng tại ngày 30/9/2026 đạt hơn 150.661 tỷ đồng, tăng hơn 53.116 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 54,5%. VPBank duy trì quy mô vượt trội khi dư nợ cấp tín dụng theo báo cáo tài chính hợp nhất đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng, tăng 28,5%. LPBank cũng bứt phá mạnh mẽ với dư nợ cho vay khách hàng đạt 481.570 tỷ đồng, tăng 23% so với cuối năm 2025 và tăng 24% so với cùng kỳ. ABBank nâng dư nợ 9 tháng lên gần 134.592 tỷ đồng, ứng với mức tăng 18,2%.

Techcombank ghi nhận tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 868.473 tỷ đồng, tăng hơn 13,1%. Xét riêng tại ngân hàng mẹ, mức tăng trưởng đạt 16,3% nếu tính cả các khoản tín dụng dự án được loại trừ khỏi hạn mức, hoặc đạt 10,7% theo hạn mức thông thường. Dư nợ tín dụng doanh nghiệp của nhà băng này tăng 20% so với đầu năm và tăng 17,1% so với cùng kỳ, đạt 542.400 tỷ đồng nhờ đẩy mạnh giải ngân vào các dự án hạ tầng lớn.

Sacombank nâng dư nợ cho vay khách hàng lên 682.457 tỷ đồng, tăng 12,5% so với mức 606.336 tỷ đồng hồi đầu năm. ACB chạm mốc dư nợ khoảng 765.000 tỷ đồng, tăng 11,5%. VietABank đạt dư nợ cho vay 96.680 tỷ đồng, tăng 11,34% và hoàn thành 95,13% chỉ tiêu năm. Vietbank ghi nhận 120.196 tỷ đồng, tăng 10,8%. TPBank đạt quy mô cấp tín dụng hợp nhất hơn 345.000 tỷ đồng, tăng 10,5%. KienlongBank có dư nợ cho vay khách hàng đạt 78.465 tỷ đồng, tăng 9,6%. VIB đạt dư nợ hơn 411.000 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 8%.

Như vậy, với tốc độ tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ trong 9 tháng đầu năm, một số nhà băng đã gần chạm hạn mức. Các chuyên gia nhận định tốc độ giải ngân của những ngân hàng này phụ thuộc vào việc NHNN có cấp thêm hạn mức hay không.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng chỉ ra điểm hỗ trợ cho tăng trưởng tín dụng quý cuối năm là các điều chỉnh chính sách gần đây của NHNN, bao gồm nới lộ trình tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn và cho tính tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc vào huy động khi xác định LDR. Những điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp tháo gỡ nút thắt về các tỷ lệ an toàn, tạo dư địa để các ngân hàng đẩy mạnh tín dụng.

Định hướng khơi thông nguồn vốn dài hạn

Động lực bứt phá của tín dụng còn đến từ các cơ chế tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng. Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tín dụng, NHNN cho biết cơ quan quản lý đã áp dụng cơ chế loại trừ hoặc cấp bổ sung hạn mức tín dụng cho các ngân hàng tài trợ 35 công trình, dự án trọng điểm lan tỏa phát triển vùng với tổng nhu cầu vốn khoảng 1,7 triệu tỷ đồng. Trong đó, địa bàn Đông Nam Bộ có 15 dự án với nhu cầu khoảng 757 nghìn tỷ đồng.

Theo SSI Research, giải ngân đầu tư công tăng tốc đạt 643 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 62,9% kế hoạch năm tính đến cuối tháng 9/2026 đã đưa ngành xây dựng và hạ tầng trở thành điểm sáng lớn nhất. Dư địa vốn của các ngân hàng còn được tiếp sức khi Thông tư 50/2026/TT-NHNN chính thức nâng trần tỷ lệ cho vay trên tổng tiền gửi từ 85% lên 95% gắn với các chuẩn mực Basel III từ ngày 01/12/2026.

Báo cáo nghiên cứu cũng chỉ ra xu hướng phân hóa nguồn lực. Trong khi nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và ACB kiên trì với tệp khách hàng doanh nghiệp lớn cùng hộ kinh doanh, nhóm ngân hàng tư nhân dồi dào hạn mức đang quay lại các mảng quen thuộc như tài trợ chủ đầu tư bất động sản, dịch vụ tài chính, chứng khoán và thương mại.

Ngược lại, mảng vay mua nhà cá nhân chững lại do lãi suất thả nổi vẫn neo cao trong khoảng từ 12% đến 19% và nguồn cung nhà ở phù hợp còn hạn chế.

Dưới góc nhìn an toàn hệ thống, Saigon Ratings nhận định hệ thống ngân hàng đang đối mặt với thách thức cân bằng giữa tăng trưởng tín dụng và bảo đảm an toàn hoạt động, đặc biệt khi tốc độ mở rộng tín dụng tiếp tục vượt tăng trưởng huy động vốn.

Sự chênh lệch này đặt ra yêu cầu đối với các ngân hàng trong việc quản trị thanh khoản, cân đối cơ cấu nguồn vốn và kiểm soát chi phí vốn trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027.

Làm rõ thêm về điều hành vĩ mô tại Quốc hội, Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết việc giao toàn bộ chỉ tiêu tín dụng ngay từ cuối năm 2025 đã giúp các tổ chức tín dụng hoàn toàn chủ động phương án kinh doanh. Dù tiền gửi ngắn hạn chiếm khoảng 80% tổng tiền gửi, dòng vốn này có tính ổn định cao nhờ thói quen duy trì và quay vòng liên tục của người dân gửi gắm niềm tin vào hệ thống ngân hàng. Nguồn huy động ngắn hạn giá rẻ cũng là cơ sở để ghìm giữ lãi suất cho vay ở mức cạnh tranh.

Thời gian tới, bên cạnh chỉ đạo đẩy mạnh huy động vốn, NHNN khuyến khích doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn lực qua kênh chứng khoán, tạo thế cân bằng vững chắc cho cấu trúc tài chính quốc gia.