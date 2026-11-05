Tín dụng bình ổn thị trường tại TP.HCM đạt hơn 16.800 tỷ đồng

Từ đầu năm 2026 đến nay, các ngân hàng trên địa bàn TPHCM đã giải ngân hơn 16.800 tỷ đồng cho 31 doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường. (Ảnh minh họa)

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 2, doanh số cho vay chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn TP.HCM lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay đạt hơn 16.800 tỷ đồng với 31 doanh nghiệp tham gia. Tổng dư nợ cho vay đạt 7.766 tỷ đồng.

Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 7.675 tỷ đồng, chiếm 98,8% tổng dư nợ. Cơ cấu tín dụng này phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, chế biến, phân phối hàng hóa và nhu cầu vốn lưu động của các doanh nghiệp tham gia chương trình.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 2, cho biết, các tổ chức tín dụng đang áp dụng mức lãi suất cho vay khoảng 6,5-8%/năm đối với khoản vay ngắn hạn và 8,8-9,8%/năm đối với khoản vay dài hạn. Mức lãi suất này hỗ trợ doanh nghiệp về chi phí vay vốn, tạo điều kiện tiết giảm chi phí đầu vào và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Bên cạnh cung ứng vốn, các tổ chức tín dụng còn hỗ trợ doanh nghiệp phân phối, hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ và người tiêu dùng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng hiện đại, nhất là thanh toán không dùng tiền mặt. Qua đó, hoạt động giao dịch được thuận tiện hơn, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh trong những tháng cao điểm cuối năm và dịp Tết.