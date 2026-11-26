Bức tranh toàn cảnh ngành ngân hàng 9 tháng đầu năm cho thấy tín dụng toàn ngành ghi nhận tăng trưởng nhưng có sự phân hoá rõ nét giữa các nhóm ngân hàng. Tín dụng doanh nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chính trong khi đó tín dụng cá nhân chịu ảnh hưởng nhiều từ thị trường bất động sản, các "ông lớn" mất dần thị phần cho nhóm còn lại.

Big 4 mất thị phần cho nhóm ngoài quốc doanh

Theo Báo cáo ngành ngân hàng của Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), tính đến cuối quý III, tổng tài sản 26 ngân hàng niêm yết đạt 23,3 triệu tỷ đồng, tăng 11,3% so với đầu năm, trong đó gần 3/4 phần tăng thêm đến từ cho vay.

Trong 2,36 triệu tỷ đồng tăng thêm từ đầu năm, dư nợ cho vay chiếm 1,75 triệu tỷ đồng, tính riêng quý III, tổng tài sản tăng 3,9% so với quý II.

Mức tăng trưởng được đóng góp nghiêng nhiều từ nhóm tư nhân có hạn mức tín dụng rộng. Ba ngân hàng tư nhân nhận chuyển giao bắt buộc (VPBank, HDBank và MB) góp một phần ba mức tăng trưởng, dù đầu năm chỉ chiếm 18,2% tổng tài sản. Riêng VPBank góp 14,9% mức tăng từ đầu năm, ngang hai "ông lớn" BIDV và VietinBank cộng lại.

Theo đánh giá từ TCBS, trong quý IV, nhóm ngoài quốc doanh vẫn tiếp tục tăng trưởng thị phần nhưng chậm lại vì giới hạn tăng trưởng tín dụng. Một số ngân hàng đã gần hết hạn mức như OCB, TPBank, ABBank khó tăng tốc.

Trong khi đó, nhóm quốc doanh có thêm dư địa theo tỷ lệ cho vay/huy động (LDR) vì 50% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc được tính vào nguồn vốn, đủ để giữ nhịp cho vay cuối năm; song số dư này đang giảm, nên lợi thế này chỉ làm chậm, chưa đảo chiều xu hướng mất thị phần của nhóm quốc doanh.

Cho vay doanh nghiệp tiếp tục là động lực chính

Về cơ cấu tài sản, cho vay khách hàng vẫn chiếm tỷ trọng chính với 66,8% tổng tài sản (quý II: 67,1%), cho vay liên ngân hàng 16,1% và chứng khoán 10,2%.

Nguyên nhân là tiền gửi về nhanh hơn giải ngân, trong khi ba ngân hàng quốc doanh và 23 ngân hàng tư nhân đi ngược chiều ở kênh liên ngân hàng. Tiền gửi khách hàng tăng 4,9% so với quý II, tín dụng tăng 3,2%; tỷ trọng cho vay giảm ở 19/26 ngân hàng.

Ba "ông lớn" Vietcombank, BIDV và VietinBank dùng tiền gửi mới để giảm cả tiền gửi, cho vay tại các tổ chức tín dụng khác (114.000 tỷ) lẫn khoản đi vay liên ngân hàng (141.000 tỷ), nên tổng tài sản của ba ngân hàng chỉ tăng 0,7% so với quý II dù cho vay khách hàng vẫn tăng 2,6%.

Trong khi đó, nhóm tư nhân nâng quy mô tài sản 6,1% so với quý II và đưa thêm 224.000 tỷ đồng vào tiền gửi, cho vay liên ngân hàng.

Cơ cấu cho vay thay đổi ở các ngân hàng khác nhau. Trong khi VPBank, BIDV, VietinBank dồn 71–74% tài sản vào cho vay thì Nam A Bank và ABBank chỉ dành 47–48%. Sacombank lại tăng tỷ trọng liên ngân hàng thêm 5,1 điểm % khi tiền gửi khách hàng tăng 19,7%.

Một điểm nhấn khác về tín dụng là động lực tăng trưởng cho vay quý III tiếp tục nghiêng về khách hàng doanh nghiệp, dự án hạ tầng và kinh doanh bất động sản, trong khi cho vay cá nhân chậm lại do lãi suất cao và thị trường nhà ở trầm lắng. Kỳ hạn cho vay dài thêm nhưng chậm hơn, danh mục trái phiếu doanh nghiệp thu hẹp so với quý II.

Tín dụng doanh nghiệp tăng 5,1%, chậm lại từ mức 10,2% của quý trước, tỷ trọng đi ngang, trong khi dư nợ cá nhân tăng 4,7%.Mức tăng ròng của cho vay cá nhân cũng chỉ dồn ở các ngân hàng VPBank, HDBank và MB.

Nhu cầu vốn doanh nghiệp được giữ bởi các doanh nghiệp lớn và các công trình hạ tầng trọng điểm.Phần lớn ngân hàng có số quý III dịch cơ cấu về doanh nghiệp, kể cả nhóm quốc doanh và ngân hàng thiên về bán lẻ.

Tín dụng doanh nghiệp của Techcombank đã tăng 20% so với đầu năm chủ yếu nhờ giải ngân dự án hạ tầng quốc gia. NCB giải ngân mới cho các dự án trọng điểm như cầu Trần Hưng Đạo và các dự án phục vụ APEC 2027. Hay tại ACB, cho vay doanh nghiệp lớn tăng 31,8% so với đầu năm.

Tại VIB, ngân hàng chuyên bán lẻ, cho vay cá nhân giảm 1% còn doanh nghiệp tăng 27,8%, kéo tỷ trọng bán lẻ từ 69,8% xuống 64,2%.

Ở nhóm quốc doanh, cho vay bán lẻ của VietinBank chỉ tăng 1,4%, so với 25,1% của khách hàng FDI và 11,7% của doanh nghiệp lớn.

TCBS Research đánh giá cho vay doanh nghiệp vẫn là trụ cột tín dụng trong quý IV, song đi kèm lợi suất thấp hơn. Cụ thể, đầu tư công còn khoảng 247.000 tỷ đồng chưa giải ngân (Bộ Tài chính) tiếp tục giữ cầu vốn của doanh nghiệp và dự án hạ tầng trong khi tồn kho nhà ở tăng khiến cho vay mua nhà khó sớm phục hồi.

Lãi suất cho vay doanh nghiệp lớn và dự án thấp hơn bán lẻ đáp ứng yêu cầu của NHNN trong việc giảm 1,5–2 điểm % lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh. "Lợi thế thuộc về ngân hàng vừa có quan hệ sâu với doanh nghiệp lớn, vừa có nguồn vốn chi phí thấp", TCBS nhận định.

Tín dụng kinh doanh bất động sản tăng mạnh

Mặc dù ngành thương mại – dịch vụ vẫn là nhóm ngành nhận nhiều vốn nhất, nhưng tín dụng đổ vào bất động sản – xây dựng lại tăng nhanh nhất trong 9 tháng.

Theo thống kê của TCBS, tại 16 ngân hàng có số quý III, bất động sản – xây dựng tăng 22,7% so với đầu năm, gấp rưỡi mức 14,7% của tổng dư nợ; thương mại – dịch vụ tăng 17,2% nhưng tạo gần 2/5 phần tăng thêm; công nghiệp tăng 14,4%, vận tải – viễn thông 10,8%, còn nông, lâm nghiệp gần như đi ngang.

Cho vay kinh doanh bất động sản là một động lực tăng trưởng chính, nhưng tập trung ở vài ngân hàng. Kinh doanh bất động sản thuần chiếm 8,7% dư nợ 26 ngân hàng niêm yết (nhóm quốc doanh) và tăng 21,3% so với đầu năm tại 16 ngân hàng có số quý III.

4 ngân hàng tỷ trọng cao nhất là SHB, BVBank, VPBank và Techcombank nắm khoảng 743.000 tỷ đồng, 55% dư nợ kinh doanh bất động sản được thuyết minh.

Về tốc độ, TPBank (+64,9%), MB (+48,3%) và VIB (+47,8%) dẫn đầu còn về lượng, VPBank và MB tăng thêm 83,6 và 58,6 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 2/3 mức tăng của cả nhóm.

Bất động sản vẫn tăng nhanh dù NHNN kiểm soát, vì giới hạn áp trên tổng dư nợ bất động sản và nhiều mảng được loại trừ.Tính đến tháng 8, kinh doanh bất động sản tăng 19,59% còn tín dụng bất động sản chung tăng 9,84%, thấp hơn mức 12,27% của tín dụng chung.

"Cho vay kinh doanh bất động sản sẽ tiếp tục tăng nhanh hơn tổng dư nợ trong quý IV với tồn kho nhà ở tăng và Công văn 9608 yêu cầu đánh giá lại giá trị tài sản bảo đảm sát thị trường",TCBS Research nhận định.