Tin đồn hẹn hò giữa V và Jennie lại được 'thổi bùng' lên

Một trong những tin đồn lớn nhất gần đây trong cuộc tranh luận về chuyện hẹn hò có liên quan đến một nhà hàng mà cả hai cùng đến ở Los Angeles. Sau đó, chữ ký của V lại được phát hiện tại một nhà hàng ở Hàn Quốc, nhưng người hâm mộ nhận ra rằng, khi V ký tên, anh ấy cũng ghi thêm ngày tháng, điều này làm dấy lên suy đoán rằng nam thần tượng đã thấy những tin đồn gần đây và muốn đảm bảo rằng, vấn đề tương tự sẽ không xảy ra nữa.

V cũng mới đăng tải một bức ảnh món gimbap tam giác với cá ngừ và sốt mayonnaise lên nền tảng giao tiếp với người hâm mộ Weverse. Cùng với bức ảnh, anh ấy để lại lời nhắn: "Xin lỗi vì mình đột nhiên biến mất, phải không? Bởi vì mình muốn ăn gimbap tam giác". BTS sẽ tiếp tục lịch trình tour diễn vòng quanh thế giới 'ARIRANG' tại châu Á và Úc, bắt đầu với buổi biểu diễn tại Cao Hùng, Đài Loan vào ngày 19/11.

Jennie mới đây cũng đã chia sẻ một bức ảnh trên mạng xã hội với chú thích: "Boo! Tôi là cô dâu của bạn". Trong ảnh, Jennie diện một chiếc váy ngắn màu trắng với khăn voan ngắn và trang điểm mắt khói đậm, tạo nên một bầu không khí ấn tượng. Bộ trang phục, sự kết hợp giữa vải xuyên thấu và ren, có phần dưới gợi nhớ đến đồ bơi và các chi tiết cắt xẻ, thể hiện một vẻ quyến rũ khác biệt so với trang phục cưới thông thường. Trong khi đó, BLACKPINK đã trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên nhận được Huân chương Văn hóa (Ok-gwan).