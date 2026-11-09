Tin đồn hẹn hò giữa V và Jennie lại được 'thổi bùng' lên
Những hành động gần đây của V (BTS) có liên quan trực tiếp đến tin đồn hẹn hò với Jennie (BLACKPINK).
Một trong những tin đồn lớn nhất gần đây trong cuộc tranh luận về chuyện hẹn hò có liên quan đến một nhà hàng mà cả hai cùng đến ở Los Angeles. Sau đó, chữ ký của V lại được phát hiện tại một nhà hàng ở Hàn Quốc, nhưng người hâm mộ nhận ra rằng, khi V ký tên, anh ấy cũng ghi thêm ngày tháng, điều này làm dấy lên suy đoán rằng nam thần tượng đã thấy những tin đồn gần đây và muốn đảm bảo rằng, vấn đề tương tự sẽ không xảy ra nữa.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/tin-don-hen-ho-giua-v-va-jennie-lai-duoc-thoi-bung-len-post1892581.tpo