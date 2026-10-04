Tin đồn hẹn hò giữa Jennie và V nóng trở lại

Một chia sẻ mới từ Tame Impala về quá trình hợp tác với Jennie đang khiến câu chuyện xoay quanh nữ ca sĩ BLACKPINK và V (BTS) một lần nữa thu hút sự chú ý.

Trong video thuộc series “Hậu trường bài hát” của Variety, Kevin Parker - thủ lĩnh Tame Impala, đã kể lại cách ca khúc “Dracula” có sự góp giọng của Jennie được hình thành. Đáng chú ý, nam nghệ sĩ tiết lộ anh không trực tiếp tiếp cận Jennie ngay từ đầu mà nhận được sự hỗ trợ từ một người bạn có quen biết nữ ca sĩ.

Theo lời Kevin Parker, trong một buổi ăn tối, anh trò chuyện với một người bạn và đề cập mong muốn Jennie tham gia ca khúc. Người này sau đó chủ động đề nghị nhắn tin cho thành viên BLACKPINK để ngỏ lời hợp tác.

Parker cho biết ban đầu anh muốn mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên và thận trọng. Tuy nhiên, người bạn đã nhanh chóng liên lạc với Jennie. Chỉ một ngày sau, anh nhận được phản hồi rằng nữ ca sĩ dường như khá hứng thú với lời đề nghị.

Chi tiết “người bạn quen biết Jennie” lập tức trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Nguyên nhân là Kevin Parker không tiết lộ danh tính người đã kết nối anh với Jennie, trong khi trước đó Tame Impala từng xuất hiện cùng V trong một buổi ăn tối tại Hàn Quốc vào cuối năm 2024.

Từ đây, một bộ phận người hâm mộ suy đoán V có thể chính là nhân vật được Parker nhắc đến. Nếu giả thuyết này đúng, V có thể đã đóng vai trò cầu nối giúp Tame Impala tiếp cận Jennie cho dự án âm nhạc.

Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là suy đoán từ cộng đồng mạng. Kevin Parker chưa từng xác nhận người bạn trong câu chuyện là V, trong khi các mốc thời gian liên quan đến quá trình thực hiện “Dracula” cũng chưa đủ để khẳng định mối liên hệ này.

Đáng chú ý, Jennie từng đề cập đến Tame Impala trong một cuộc phỏng vấn với Cosmopolitan. Nữ ca sĩ cho biết cô biết đến nam nghệ sĩ thông qua những người bạn chung. Phát ngôn này càng khiến người hâm mộ chú ý đến câu chuyện phía sau màn hợp tác giữa hai nghệ sĩ.

Sự trùng hợp giữa hai lời chia sẻ vì thế nhanh chóng trở thành đề tài được bàn luận. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, chưa có bằng chứng xác thực cho thấy V là người đã kết nối Jennie với Tame Impala.

Điều khiến câu chuyện gây chú ý không hẳn nằm ở việc ai là người giới thiệu Jennie, mà ở chỗ một chi tiết tưởng như rất nhỏ trong quá trình sản xuất âm nhạc lại vô tình khơi lại những đồn đoán tình cảm từng gây xôn xao giữa hai ngôi sao K-pop.