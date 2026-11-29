Nga trang bị tên lửa siêu vượt âm trên tàu ngầm

Theo lời chuyên gia quân sự Vasily Dandykin đăng tải trên trang aif.ru trích dẫn, hệ thống vũ khí siêu vượt âm của tàu ngầm hạt nhân Perm sẽ có khả năng tấn công các mục tiêu cả trên biển và trên đất liền.

"Đây là tàu tuần dương đầu tiên sử dụng tên lửa Zircon. Nó cũng có thể phóng tên lửa Kalibr và Oniks và tấn công các mục tiêu trên mặt nước, căn cứ hải quân và các công trình ven biển", chuyên gia Vasily Dandykin cho biết.

Theo đó, tàu ngầm Perm mang nhiều tên lửa hơn bất kỳ tàu ngầm hạt nhân nào khác cùng loại. Tên lửa Zircon có độ chính xác cao và không thể bị phá hủy. Chuyên gia này cũng giải thích rằng, tàu tuần dương này được trang bị vũ khí tự vệ.

Lễ chấp nhận vào trang bị tàu ngầm Perm. Nguồn: RIAN

Ngày 27/11, một buổi lễ thượng cờ trang trọng đã được tổ chức tại Severodvinsk trên tàu ngầm hạt nhân Perm. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đích thân tham dự sự kiện này.

Tên lửa 3M22 Zircon lần đầu được Tổng thống Nga Vladimir Putin giới thiệu vào năm 2018 như một loạt vũ khí tiên tiến. Mẫu tên lửa này đã trải qua giai đoạn thử nghiệm khắt khe vào cuối năm 2020, sau đó đạt được nhiều dấu mốc quan trọng với các vụ phóng thử thành công cả từ tàu mặt nước lẫn tàu ngầm trong năm 2021. Được xem như một loại vũ khí hiện đại vượt bậc, 3M22 Zircon được đánh giá là có khả năng thay đổi cục diện chiến tranh hiện đại.

Tên lửa 3M22 Zircon, có ký hiệu là SS-N-33 theo chuẩn NATO, là loại tên lửa chống hạm cơ động, hoạt động ở tốc độ siêu vượt âm lên tới Mach 9 (khoảng 11.000 km/giờ). Tốc độ vượt trội này giúp Zircon có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa chỉ trong vài phút kể từ khi được phóng đi. Zircon có tầm hoạt động lên tới 1.000km, tùy thuộc vào quỹ đạo bay. Khi bay ở độ cao thấp, nó có tầm bắn khoảng 500km.

Hệ thống động lực của tên lửa Zircon, bao gồm một bộ tăng tốc nhiên liệu rắn để khởi động và động cơ scramjet duy trì tốc độ siêu vượt âm. Tên lửa có thể mang đầu đạn thông thường lẫn đầu đạn hạt nhân và có thể được phóng từ nhiều vị trí khác nhau, như tàu mặt nước, tàu ngầm và các bệ phóng trên đất liền.

Tốc độ cao, khả năng phóng linh hoạt khiến Zircon trở thành thách thức lớn đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại. Hiện, không có công nghệ nào được chứng minh có thể chống lại các mối đe dọa siêu vượt âm một cách hiệu quả, đặc biệt khi Zircon được phóng từ khoảng cách lớn.

Mỹ phát triển module AI dành cho phương tiện chiến đấu

Bộ Chiến tranh Mỹ đang phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện và nhận dạng mục tiêu, chống lại UAV và điều khiển các nền tảng tự hành. Các dự án liên quan được trình bày trong báo cáo của Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO). Tài liệu này xem xét mười dự án riêng lẻ thuộc Quân đội Mỹ, các bộ chỉ huy thống nhất và các cơ quan trong Bộ Chiến tranh.

Đối với Lục quân Mỹ, Văn phòng Chương trình Xe chiến đấu bộ binh tiên tiến XM30, phối hợp với AIOps+, có kế hoạch sử dụng các cảm biến với thuật toán trí tuệ nhân tạo để phát hiện và theo dõi UAV gây ra mối đe dọa cho các phương tiện chiến đấu trên mặt đất.

Hải quân Mỹ thông qua Dự án Overmatch, đang hợp tác với Đơn vị Đổi mới Quốc phòng (DIU), Văn phòng Trí tuệ Nhân tạo và Kỹ thuật số Quốc phòng (CDAO) và Cơ quan Tình báo Địa không gian Quốc gia để phát triển khả năng nhận dạng mục tiêu tự động (ATR) cho các hệ thống robot tự hành. Các báo cáo về dự án này bao gồm cả các phương tiện hải quân không người lái (UNV) trong số những phương tiện tiềm năng được xem xét.

Quân đội Mỹ đẩy mạnh việc tích hợp AI vào các phương tiện chiến đấu. Nguồn: Defense News

Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Mỹ đang phát triển CHAOS (Phần mềm Tác chiến Tự động Đa dạng Cộng tác). Phần mềm này được thiết kế để phối hợp hành động của các hệ thống không người lái khác nhau bằng cách sử dụng nhận dạng mục tiêu tự động và thực thi nhiệm vụ tự động. Dự án này hướng đến hoạt động chung của các nền tảng không người lái trên không và trên biển từ nhiều nhà sản xuất khác nhau.

Thủy quân lục chiến Mỹ triển khai dự án hỗ trợ các hoạt động bằng trí tuệ nhân tạo (AI) (Hỗ trợ hoạt động bằng trí tuệ nhân tạo). Mạng lưới các tác nhân phần mềm đang được phát triển được thiết kế để cung cấp hỗ trợ thông tin cho việc ra quyết định chiến thuật của các đơn vị trên bộ, kể cả trong các tình huống bị gián đoạn liên lạc. Văn phòng Nghiên cứu Hải quân (ONR), Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Hải quân (NRL) và Đại học Parsons đang hợp tác trong dự án này.

Lực lượng Không gian Mỹ đang phát triển các công cụ thị giác máy tính để phát hiện và phân loại các vật thể không gian chưa biết và các mối đe dọa tiềm tàng. Văn phòng chương trình Maven của NGA sử dụng thị giác máy tính để tự động phát hiện các vật thể quân sự trong ảnh vệ tinh và video. Cơ quan Kiểm soát Không gian Quốc phòng (DTRA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, hợp tác với Applied Research Associates, đang phát triển các công cụ để nhận dạng và theo dõi liên tục các phương tiện riêng lẻ.

Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ phối hợp với Phòng thí nghiệm Vật lý Ứng dụng Đại học Johns Hopkins phát triển một hệ thống dựa trên các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ các hoạt động trong không gian mạng. Dự án "Liên kết Phần mềm mã độc & AI để Hỗ trợ Tình báo Mục tiêu" nhằm mục đích kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn và các công cụ phân tích trong một giao diện hội thoại dựa trên mô hình ngôn ngữ quy mô lớn (LLM).

GAO cũng đã chỉ ra những lỗ hổng trong sự phối hợp giữa các cơ quan và việc bố trí nhân sự cho việc triển khai AI. Sau khi xem xét, GAO đã khuyến nghị phê duyệt điều lệ cho một lực lượng đặc nhiệm về trí tuệ nhân tạo, đồng thời giải quyết tình trạng thiếu nhân sự trong đơn vị chuyên trách của CDAO. Bộ Chiến tranh Mỹ đã đồng ý với cả 2 khuyến nghị này.