Tin công nghiệp quốc phòng ngày 19/10: Mỹ chi hơn 500 triệu USD mua tên lửa đạn đạo

Mỹ bí mật chi hơn 500 triệu USD mua tên lửa đạn đạo

Theo truyền thông Mỹ, quân đội nước này đã bí mật mua tên lửa đạn đạo tấn công chính xác tầm xa (PrSM) với giá hơn nửa tỷ USD. Cụ thể, Lục quân Mỹ đã đặt mua một lô tên lửa vào tháng 3/2026. Sau khi sửa đổi hợp đồng, tổng chi phí ước khoảng 539 triệu USD, cộng thêm 9,8 triệu USD vào các thỏa thuận đã ký trước đó để sản xuất các tên lửa này.

Tên lửa đạn đạo PrSM. Nguồn: Defense News

Tuy nhiên, đơn đặt hàng mới này, cũng như việc tăng chi phí sau đó, không xuất hiện trong bản tóm tắt các hợp đồng lớn của Lầu Năm Góc. Điều này là do việc mua sắm PrSM được thực hiện theo một hợp đồng nhiều năm riêng biệt với Lockheed Martin.

Trước đó, Lục quân Mỹ đã lựa chọn năm công ty để phát triển tên lửa PrSM Increment 4, có thể phóng từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 (HIMARS) và tấn công các mục tiêu di động trên biển và trên đất liền ở tầm bắn hơn 1.000 km. Việc phát triển đã được trao cho Anduril, Castelion, Lockheed Martin, Mach Industries và RTX.

Tên lửa đạn đạo PrSM là chương trình của Quân đội Mỹ nhằm tìm kiếm loại tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn mới để thay thế cho ATACMS. Giai đoạn thử nghiệm PrSM bắt đầu từ năm 2019, với các vụ phóng nguyên mẫu do Lockheed Martin thực hiện. Trong khi Lockheed Martin đạt được những thành công đáng kể, nguyên mẫu PrSM của Raytheon lại gặp hàng loạt vấn đề kỹ thuật. Chính vì vậy, cuối tháng 3/2020, Lầu Năm Góc đã quyết định loại Raytheon khỏi chương trình phát triển này.

Theo các thông tin công bố chính thức, PrSM sử dụng nhiên liệu rắn để giảm thời gian chuyển trạng thái chiến đấu. Tên lửa có cơ cấu cánh lái gấp gọn trong thân và kích thước tổng thể tương đương dòng ATACMS, nhưng điểm khác biệt chính là các tầng đẩy bổ sung, có thể tích hợp thêm để tăng tầm bắn mà không làm thay đổi kích thước bên ngoài. PrSM có thể mang theo đầu đạn đơn khối nặng 227kg hoặc đầu đạn chùm tùy theo nhiệm vụ. Thậm chí khi cần thiết, nó có khả năng mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật.

Ở phiên bản tiêu chuẩn (Increment 1), PrSM có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách ít nhất 500km. Quân đội Mỹ đã đặt mục tiêu tăng tầm bắn lên 650km và cuối cùng là 1.000km. Để so sánh, tầm bắn tối đa của ATACMS chỉ khoảng 300km.

The War Zone đánh giá, loại vũ khí mới này cho phép quân đội Mỹ tấn công và phá hủy hiệu quả các hệ thống phòng không cũng như công trình kiên cố nằm sâu trong hậu tuyến đối phương. Một điểm ưu việt khác của PrSM là duy trì vận tốc siêu thanh trong suốt các pha bay, khiến việc phát hiện và đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn.

Đức đã cạn vũ khí phòng không viện trợ cho Ukraine

Đức không có khả năng phòng không để hỗ trợ Ukraine trước mùa đông sắp tới và Berlin đã cạn kiệt mọi phương án. Đó là tuyên bố của Armin Laschet, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Đức.

Đức đã cung cấp cho Ukraine mọi thứ có thể và người Đức không còn gì để cung cấp thêm nữa. Theo lời ông Laschet, Đức thiếu nguồn lực để tăng cường phòng không cho Ukraine trước mùa đông. Vì vậy, Ukraine nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ các đồng minh khác, mà họ có rất nhiều.

Đức là một trong những quốc gia tích cực viện trợ cho Ukraine. Nguồn: Lenta

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul tuyên bố rằng, Berlin sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Kiev cho đến khi đạt được một "hòa bình chấp nhận được", ngay cả khi điều này đòi hỏi phải cắt giảm các chương trình phúc lợi xã hội. Hiện tại, tỷ lệ ủng hộ của Thủ tướng Merz đã giảm xuống còn 13%, nhưng ông từ chối từ chức, tuyên bố rằng ông dự định lãnh đạo nước Đức trọn nhiệm kỳ mà ông đã được bầu.

Theo số liệu mới nhất, Đức đã chi 100 tỷ euro cho Ukraine, trong đó 43,3 tỷ euro dành cho việc tài trợ chung cho Kiev và 57,6 tỷ Euro cho các nhu cầu quân sự. Trong khi đó, Thủ tướng Merz hứa sẽ phân bổ thêm vài tỷ euro nữa cho việc sản xuất và mua sắm máy bay không người lái của Ukraine.

Mỹ tạm dừng bán đạn dược cho đồng minh

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm thời đình chỉ việc bán đạn dược cho các đồng minh cho đến khi Hoa Kỳ bổ sung đầy đủ kho vũ khí nội địa. "Gần đây, chúng tôi chỉ đơn giản là tích trữ đạn dược. Khi bổ sung đầy đủ kho dự trữ, thực sự đầy đủ, chúng tôi sẽ cho phép các đồng minh mua chúng từ chúng tôi", ông Donald Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với NewsMax.

Một chuyến bay chở đạn dược Mỹ viện trợ cho Ukraine. Nguồn: Breaking Defesne