Tin công nghiệp quốc phòng 7/11: Phiên bản cơ động của ‘Thành trì’

Nga phát triển phiên bản cơ động của ‘Thành trì’

Tập đoàn nhà nước Rostec thông báo trên Telegram rằng họ đang phát triển một phiên bản di động của hệ thống pháo phòng không Citadel - Thành trì (AAAS).

"Mô-đun chiến đấu, cũng như hệ thống radar và hệ thống phát hiện quang học, hiện đã được lắp đặt trên khung gầm xe", Rostec cho biết.

Rostec cho biết thêm rằng phiên bản di động của ZAK sẽ cung cấp cho các đội hỏa lực cơ động khả năng tấn công mục tiêu mở rộng hơn. Vào tháng 10/2026, Rostec báo cáo rằng hệ thống phòng không Citadel, được sử dụng để bảo vệ các cơ sở khỏi máy bay không người lái và các loại vũ khí khác, có khả năng đánh chặn mục tiêu với hiệu quả trên 90%. Cùng tháng, Rostec lưu ý rằng Citadel có thể phân tích các lỗi trong quá trình hoạt động bằng trí tuệ nhân tạo.

Hệ thống phòng không, chống UAV Citadel. Nguồn: TASS

Theo báo Izvestia, hệ thống Citadel bao gồm hai module chiến đấu với pháo 30mm, một trạm radar, một hệ thống thu thập mục tiêu quang học và một sở chỉ huy được bảo vệ, nơi đặt các nhân viên vận hành.

Một yếu tố quan trọng của ZAK-30 là việc sử dụng những loại đạn dược chuyên dụng có thể lập trình với khả năng kích nổ theo kiểm soát. Hệ thống điều khiển hỏa lực tính toán điểm kích nổ tối ưu và lập trình cho quả đạn phát nổ gần mục tiêu, tạo ra một đám mây mảnh vụn để tăng xác suất tiêu diệt. Để phát hiện mục tiêu, hệ thống được trang bị một trạm radar và một tổ hợp quang-điện tử hoạt động.

ZAK-30 Citadel sử dụng trí tuệ nhân tạo, có thể xác định loại máy bay không người lái (UAV) đi vào tầm nhìn của trạm quang học dựa trên hình dáng của nó.

Kíp trắc thủ chỉ có vài giây để quyết định có tiêu diệt kẻ thù hay không. Lệnh khai hỏa lập tức được đưa ra. Người điều khiển nhấn một nút và mục tiêu sẽ bị ngăn chặn bởi lưới đạn phòng không. Các cụm chiến đấu trang bị súng được đặt cách xa trung tâm điều khiển, và tiếng hoạt động của chúng hầu như không thể nghe thấy ở trung tâm. Nhưng kíp lái hoàn toàn kiểm soát được tình hình.

Theo dữ liệu đã công bố, phạm vi phát hiện của UAV dạng máy bay lên tới 2 km, và cự ly phá hủy hiệu quả là 1 - 1,3 km.

Mỹ thử nghiệm công nghệ khói ngụy trang mới

Theo trang tin Defense News, bởi sự ra đời của các thiết bị nhìn đêm, cảm biến hồng ngoại và các thiết bị phát hiện khác, khả năng ngụy trang của binh lính đã giảm đi đáng kể.

Đầu thế kỷ 19, chỉ huy hải quân Anh Thomas Cochrane đã đề xuất ý tưởng sử dụng khói để ngụy trang quân đội. Trong Thế chiến I, màn khói trở nên phổ biến. Để tạo ra "màn sương chiến tranh", các bên tham chiến đã đốt nhiều loại hóa chất khác nhau, bao gồm xăng dầu, titan tetraclorua và axit clorosulfonic.

Sau đó, trong Thế chiến II, các máy tạo khói đặc biệt gắn trên xe đã được phát triển. Tuy nhiên, với sự ra đời của radar, màn khói trở nên dễ bị sóng vô tuyến xuyên qua, và các vật thể được ngụy trang trở nên hiển thị trên màn hình radar.

Công nghệ khói phủ ngụy trang thế hệ mới đang được phát triển.

Để tiếp nối hiệu quả của làn khói ngụy trang, Trung tâm Sinh học Hóa học thuộc Bộ Tư lệnh Phát triển Khả năng Chiến đấu của Lục quân Hoa Kỳ (DEVCOM CBC) đang thử nghiệm một loại màn khói mới, SOM, giúp bảo vệ binh lính và thiết bị khỏi sự quan sát bằng mắt thường, thiết bị nhìn đêm và các thiết bị phát hiện khác.

Hiệu quả bảo vệ của nó đạt được bằng cách sử dụng sợi carbon hoặc sợi filament với một lớp phủ đặc biệt. Mô-đun ngụy trang sóng milimet SOM lần đầu tiên được thử nghiệm tại bãi thử Aberdeen ở Maryland bằng cách sử dụng các thiết bị tín hiệu đặc biệt truyền tín hiệu radar cố định để mô phỏng sự phản xạ của mục tiêu.

Mô-đun đặc biệt này đã phân tán khoảng 13,6 kg sợi để đánh giá khả năng nhanh chóng triệt tiêu việc theo dõi radar chủ động. Radar được sử dụng để theo dõi sự hình thành khói ngụy trang và sự suy giảm tín hiệu radar của các mục tiêu. Thực tế thử nghiệm đã chứng minh, khi làn khói ngụy trang đặc biệt được tạo ra, tín hiệu radar của mục tiêu cần bảo vệ đã giảm đáng kể. Điều này sẽ giúp tăng thêm cơ hội sống sót cho binh lính trong chiến đấu.

Hiện tại, vẫn chưa rõ thời điểm công nghệ ngụy trang này sẽ được Quân đội Mỹ sử dụng trong chiến đấu.