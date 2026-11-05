Tin công nghiệp quốc phòng 5/11: Pakistan thử tên lửa nội địa

Pakistan thử tên lửa đối không nội địa đầu tiên

Lực lượng vũ trang Pakistan đã thử nghiệm thành công tên lửa Faaz nội địa đầu tiên. Theo thông báo từ Cục Quan hệ Công chúng Liên quân (ISPR) của Lực lượng Vũ trang Pakistan, không quân nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa không đối không Faaz đầu tiên do nước này tự phát triển.

Cụ thể, nguyên mẫu tên lửa Faaz được trang bị hệ thống dẫn đường tiên tiến cho phép nó tấn công các mục tiêu trên không của đối phương ở khoảng cách xa.

Máy bay chiến đấu FC-1 Thunder của Pakistan. Nguồn: Armyrecognition

ISPR nhận định rằng việc đưa vào sử dụng tên lửa Faaz sẽ mở rộng đáng kể khả năng hoạt động của Không quân Pakistan và tăng cường năng lực phòng thủ của đất nước.

Trước đó, vào tháng 4/2026, Pakistan đã thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa phóng loạt Fatah-2 với tầm bắn 400 km.

Mỹ tìm nguồn cung cấp tên lửa ERAM cho Ukraine

Không quân Hoa Kỳ đã yêu cầu thông tin từ các đại diện của ngành công nghiệp quốc phòng nước này về khả năng thiết lập sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình Dự án ERAM cho quân đội Ukraine trong thời gian ngắn. Các nhà thầu được yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về khả năng của họ.

Bản yêu cầu chào thầu nêu rõ các thông số kỹ thuật cần thiết của vũ khí: trọng lượng 500 pound (227 kg), tầm bắn trên 250 hải lý (463 km) và tốc độ vượt quá Mach 0.6. Hơn nữa, đầu đạn phải có khả năng xuyên phá và độ lệch mục tiêu không được vượt quá 10 mét, ngay cả khi bị gây nhiễu chủ động. Ngoài ra, nhà thầu phải có khả năng thiết lập sản xuất hàng loạt các tên lửa này trong vòng 15 tháng kể từ khi ký hợp đồng. Các đợt giao hàng đầu tiên dự kiến ​​bắt đầu ba tháng sau khi bắt đầu sản xuất.

Tên lửa hành trình ERAM. Nguồn: Defense News

Việc phát triển tên lửa ERAM bắt đầu vào năm 2024 với sự tham gia của Zone 5 Technologies và CoAspire. Tháng 1/2026, quân đội Mỹ đã thử nghiệm đầu đạn của tên lửa tại căn cứ không quân Eglin ở Florida. Tháng 8/2025, chính quyền Trump đã phê duyệt việc bán 3.350 tên lửa ERAM cho Ukraine với giá 825 triệu USD.

Lực lượng vũ trang Ukraine có thể triển khai các tên lửa này từ cả máy bay chiến đấu F-16 và các máy bay chiến đấu khác của Ukraine.

ERAM là loại tên lửa “lai” giữa bom và tên lửa hành trình, có tầm bắn tối đa khoảng 450km. Với trọng lượng khoảng 225kg, tên lửa ERAM được thiết kế để phóng từ nhiều loại máy bay, bao gồm các tiêm kích F‑16 mà Ukraine đang tiếp nhận.

Hệ thống dẫn đường GPS kết hợp quán tính, cùng đầu dò giai đoạn cuối, cho phép đạt độ chính xác cao, kể cả trong môi trường bị gây nhiễu điện tử. Thiết kế mô-đun còn cho phép thay thế đầu đạn để phù hợp nhiệm vụ, từ tiêu diệt kho đạn, trung tâm chỉ huy kiên cố đến radar phòng không. Tên lửa ERAM cho phép tấn công sâu vào các mục tiêu chiến lược trong khi vẫn bảo toàn an toàn cho máy bay phóng.

Triều Tiên thử hệ thống phòng không

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Cục Tổng tư lệnh Tên lửa của Triều Tiên đã thử nghiệm hệ thống phòng không mới nhất của mình. Cuộc thử nghiệm được thực hiện nhằm mục đích “xác nhận các đặc tính thiết kế và kỹ thuật”.

Vụ thử tên lửa phòng không của Triều Tiên. Nguồn: KCNA

Hãng thông tấn KCNA cũng lưu ý rằng hệ thống phòng không mới nhất này được thử nghiệm trong khuôn khổ các hoạt động quốc phòng và quân sự nhằm nâng cấp kỹ thuật các hệ thống chiến đấu và tăng cường độ tin cậy chiến đấu của các vũ khí chiến lược.

Trước đó, các chuyên gia tên lửa Triều Tiên đã tiến hành vụ bắn thử công khai đầu tiên của hệ thống phóng loạt tên lửa (MLRS) 600mm, được phương Tây đặt tên là KN-25.