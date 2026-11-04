Tin công nghiệp quốc phòng 4/11: Malaysia bắt đầu nhận máy bay FA-50M

‘Sát thủ Starlink’ được nâng cấp

Hệ thống tác chiến điện tử Volna Kupol Garant của Nga, được thiết kế để gây nhiễu hệ thống vệ tinh Starlink, đã được nâng cấp. Theo kênh Telegram "Military Chronicle", hệ thống Volna Kupol Garant được nâng cấp đã trở nên nhỏ gọn hơn.

Còn theo thông tin từ phía Ukraine, "lá chắn Starlink" của Nga đã bao phủ hầu hết các cơ sở quan trọng ở Crimea. Mỗi hệ thống Volna Kupol Garant được cho là có khả năng bao phủ một khu vực rộng khoảng 25 km vuông.

Phiên bản tiêu chuẩn của hệ thống Volna Kupol Garant thường được triển khai trên khung gầm xe dã chiến, nhưng phải triển khai cạnh nhau để tối ưu khả năng tác chiến. Còn trên phiên bản nâng cấp, các thành phần của hệ thống có thể phân tán tại nhiều vị trí và phối hợp tác chiến trên nền tảng kết nối không dây.

Hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink. Nguồn: Defense News

Vào tháng 8/2026, hãng thông tấn TASS đưa tin rằng Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống Volna Kupol Garant. Hệ thống này tạo ra tín hiệu vô tuyến định hướng nhằm làm nhiễu các ăng-ten thu của vệ tinh Starlink và ngăn chúng kết nối với các thiết bị đầu cuối dưới mặt đất.

Trực thăng Ka-52M biến thành ‘máy bay chiến đấu’

Hệ thống radar RZ-001 "Rezets" được phát triển cho trực thăng Ka-52M "Alligator" giúp cho dòng trực thăng này thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu.

Kênh Telegram "Military Chronicle" thông tin, công ty Zaslon đang thực hiện nâng cấp hệ thống trên máy bay trực thăng Alligator. Cụ thể, nhà sản xuất đề xuất trang bị cho máy bay trực thăng này hệ thống radar mảng pha chủ động Rezets.

Trực thăng tấn công Ka-52M. Nguồn: TASS

Hệ thống radar mới sẽ tăng tầm phát hiện mục tiêu và cho phép dẫn đường cho nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm cả tên lửa không đối không R-77-1. Hệ thống này, có khả năng tấn công mục tiêu ở tầm bắn lên đến 90 km, cho phép Ka-52M đánh chặn tên lửa hành trình, cũng như máy bay và trực thăng của đối phương. Radar Rezets có thể phát hiện các mục tiêu kiểu máy bay chiến đấu ở tầm bắn 50-70 km.

Vào tháng 10/2026, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng, trực thăng chiến đấu Mi-28 và Ka-52 đã được nâng cấp để sử dụng nhiều loại vũ khí dẫn đường hiện đại như tên lửa dẫn đường LMUR, Vikhr, Khrizantema, Igla-S và Verba.

Malaysia bắt đầu nhận máy bay FA-50M

Công ty TNHH Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAI) thông tin đã bàn giao cặp máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50M Block-20 đầu tiên cho Không quân Malaysia theo hợp đồng được ký kết vào năm 2023.

Cụ thể, 2 chiếc FA-50M (mang số hiệu M58-01 và M58-02) cất cánh từ cơ sở Sacheon của KAI (cách Seoul 300 km) vào ngày 29/10 và đến căn cứ không quân Kuantan của Không quân Malaysia vào ngày 1/11. Phi hành đoàn điều khiển máy bay gồm các phi công của KAI và Không quân Malaysia. Sau khi hoàn thành thử nghiệm, máy bay sẽ chính thức được biên chế vào Không quân Malaysia trong tháng 11/2026.

Máy bay chiến đấu-huấn luyện FA-50M Block-20. Nguồn: KAI

Tập đoàn KAI và Bộ Quốc phòng Malaysia đã ký hợp đồng chính thức về việc cung cấp 18 máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50 vào năm 2023 tại triển lãm quốc tế LIMA 2023 ở Langkawi. Hợp đồng có giá trị 1,2 nghìn tỷ won (920 triệu USD). Chiếc FA-50 đầu tiên dự kiến ​​sẽ được giao cho Malaysia 42 tháng sau khi hợp đồng được ký kết, và các máy bay còn lại sẽ được giao trong vòng 10 tháng tiếp theo.

Lô máy bay FA-50M tiếp theo dự kiến ​​sẽ được bàn giao cho Không quân Malaysia theo từng giai đoạn. Ban đầu, tất cả 18 máy bay sẽ được vận hành tại Căn cứ Không quân Kuantan. Căn cứ Không quân Labuan cũng sẽ là căn cứ chính trong tương lai cho các máy bay FA-50M.

Máy bay FA-50M Block-20 dành cho Malaysia có cấu hình radar điều khiển hỏa lực Raytheon PhantomStrike, khả năng tiếp nhiên liệu trên không và trang bị vũ khí được mở rộng.