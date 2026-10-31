Tin công nghiệp quốc phòng 31/10: Su-57 vượt F-35, F-22 trong chiến đấu

Su-57 vượt qua F-35 và F-22 trong chiến đấu

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của Nga đã vượt trội so với các đối thủ phương Tây, bao gồm cả F-22 và F-35 của Mỹ, về cường độ sử dụng trong chiến đấu. Tạp chí Military Watch (MWM) đã đưa ra thông tin này khi đánh giá về hoạt động chiến đấu của Su-57 trên chiến trường.

MWM đánh giá, sự phát triển của Su-57 phần lớn được thực hiện nhờ kinh nghiệm sâu rộng mà ngành công nghiệp hàng không Liên Xô tích lũy được, đặc biệt là từ chương trình phát triển máy bay MiG thế hệ kế tiếp trong thập kỷ 1990 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, việc sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga chỉ bắt đầu gần 20 năm sau đó.

MWM nêu rõ: "Chương trình Su-57 đã đạt được những tiến bộ đáng kể: quy mô sản xuất đã mở rộng đáng kể, cho phép xuất khẩu, và việc sử dụng máy bay này trong chiến trường Ukraine vượt xa bất kỳ máy bay chiến đấu nào khác cùng thế hệ".

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 Felon. Nguồn: TASS

Chính trong cuộc xung đột với Ukraine, Su-57 được sử dụng để tấn công chính xác các mục tiêu mặt đất, trấn áp hệ thống phòng không và đánh chặn các mục tiêu trên không. Dựa trên kinh nghiệm chiến đấu, máy bay chiến đấu thế hệ 5 của Nga liên tục được cải tiến và nâng cấp.

Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga (UAC) mới đây vừa thông báo đã bàn giao một lô tiêm kích đa năng thế hệ thứ năm Su-57 mới cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga. Những máy bay này được chế tạo theo cấu hình kỹ thuật mới, trong đó một số thay đổi được thực hiện dựa trên kinh nghiệm thu được trong quá trình hoạt động thực tế tác chiến.

UAC cho biết những máy bay đang được xuất xưởng hiện nay có nhiều điểm khác biệt so với các máy bay được sản xuất trong giai đoạn đầu Nga tiến hành hoạt động tác chiến tại Ukraine.

Một trong những điểm đáng chú ý của cấu hình mới là mở rộng phạm vi nhiệm vụ của Su-57 và khả năng sử dụng các loại vũ khí hàng không mới. Tuy nhiên, UAC không công bố cụ thể những loại vũ khí hay hệ thống nào đã được tích hợp trên lô Su-57 vừa bàn giao. Tập đoàn cũng chưa nêu chi tiết về những thay đổi liên quan đến cảm biến, hệ thống điện tử hàng không, tác chiến điện tử, thông tin liên lạc, phần mềm hay kết cấu máy bay.

Theo nội dung được công bố, quá trình hiện đại hóa Su-57 đang diễn ra song song với sản xuất hàng loạt. Những kinh nghiệm thu được trong quá trình vận hành được đưa vào quá trình phát triển và điều chỉnh cấu hình máy bay, thay vì chỉ được sử dụng cho một chương trình nâng cấp trong tương lai. Cách tiếp cận này cho phép rút ngắn khoảng thời gian từ việc thu thập kinh nghiệm thực tế, điều chỉnh thiết kế, thử nghiệm đến đưa các năng lực mới vào khai thác.

Đức và Hà Lan mua thêm xe chiến đấu bộ binh Schakal

Hãng chế tạo Rheinmetall của Đức đã ký hợp đồng cung cấp xe chiến đấu bộ binh bánh lốp Schakal cho lực lượng vũ trang Đức và Hà Lan.

Cụ thể, Đức và Hà Lan đã ký hợp đồng trị giá khoảng vài trăm triệu Euro. Theo đó, quân đội Đức sẽ nhận được 35 xe bọc thép mới, còn quân đội Hoàng gia Hà Lan sẽ nhận được 34 xe. Việc giao hàng dự kiến ​​diễn ra trong giai đoạn 2032-2033.

Hợp đồng sẽ do Artec GmbH, một liên doanh giữa Rheinmetall và KNDS Deutschland, thực hiện. Đơn đặt hàng được thực hiện thông qua Cơ quan Quốc phòng châu Âu (OCCAR).

Xe chiến đấu bộ binh Schakal. Nguồn: Defense News

"Việc kích hoạt các tùy chọn bổ sung cho Schakal khẳng định niềm tin mà khách hàng dành cho hệ thống vũ khí tiên tiến này", Tiến sĩ Björn Bernhard, Trưởng bộ phận Hệ thống xe chiến đấu của Rheinmetall cho biết.

Ủy ban Ngân sách của Quốc hội Đức đã phê duyệt kinh phí cho phần đầu tiên của các phương án này vào tháng 6/2026. Hợp đồng cơ bản cho phép mua 222 xe Schakal, kèm theo tùy chọn mua thêm 200 xe nữa. Với đơn đặt hàng này, tổng số lượng xe chiến đấu bộ binh loại này được ký hợp đồng đã tăng lên 291 chiếc.

Schakal là một xe chiến đấu nặng tới 38,5 tấn, dài 7,93 mét và cao 2,99 mét. Khả năng cơ động của xe được đảm bảo bởi động cơ MTU V8 199TE20/21 với công suất 816 mã lực, tầm hoạt động hơn 1.000 km và tốc độ hơn 100 km/h.

Vũ khí chính của Schakal là pháo tự động MK30-2/ABM 30 mm với bộ lập trình đạn. Giải pháp này giờ đây không chỉ có khả năng tiêu diệt hiệu quả sinh lực địch trong hầm trú ẩn mà còn có thể chống lại máy bay không người lái. Tên lửa chống tăng tiêu chuẩn của Schakal là Spike LR với tầm bắn lên tới 5,5 km.

Schakal có thể chở tối đa 7 lính trong khoang đổ bộ, kíp lái gồm 3 người. Tổng thể tích khoang dự trữ là 14 m³. Xe có thể được trang bị thêm khoang dự trữ, tổ hợp phòng vệ chủ động, tổ hợp tác chiến điện tử, cảnh báo bị chiếu xạ laser và các cảm biến, hệ thống khác theo yêu cầu của khách hàng.