Tin công nghiệp quốc phòng 3/10: Ý đóng tàu ngầm diesel-điện thế hệ mới

Mỹ phát triển tên lửa mới cho M142 HIMARS

Theo Defense News, Lục quân Mỹ đã lựa chọn 5 công ty để phát triển tên lửa tấn công chính xác cao (Precision Strike Missile - PrSM) Increment 4, có thể phóng từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 (HIMARS) và tấn công các mục tiêu di động trên biển và trên đất liền với tầm bắn hơn 1.000 km.

Cụ thể, việc phát triển các nguyên mẫu vũ khí thế hệ tiếp theo đã được giao cho Anduril, Castelion, Lockheed Martin, Mach Industries và RTX. Trong năm tài chính 2027, quá trình phát triển tên lửa dự kiến ​​sẽ kết thúc bằng "quá trình tuyển chọn cạnh tranh và lựa chọn các dự án phù hợp nhất". Trong năm 2028, các công ty sẽ tham gia vào vòng tuyển chọn cuối cùng, những công ty thắng cuộc sẽ nhận được các hợp đồng bổ sung.

Vào tháng 3/2026, Breaking Defense đưa tin rằng Lầu Năm Góc và công ty công nghiệp quốc phòng Lockheed Martin đã nhất trí tăng sản lượng tên lửa PrSM.

Một vụ phóng tên lửa PrSM. Nguồn: Defense News

Cũng trong tháng đó, cổng thông tin TWZ, trích dẫn tài liệu từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông tin, trong khuôn khổ Chiến dịch Epic Fury, Quân đội Mỹ đang sử dụng hệ thống M142 HIMARS với Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân ( ATACMS ) và tên lửa đạn đạo PrSM để tấn công các tàu chiến của Hải quân Iran .

Tên lửa đạn đạo PrSM là chương trình của Quân đội Mỹ nhằm tìm kiếm loại tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn mới để thay thế cho ATACMS. Giai đoạn thử nghiệm PrSM bắt đầu từ năm 2019, với các vụ phóng nguyên mẫu do Lockheed Martin thực hiện. Trong khi Lockheed Martin đạt được những thành công đáng kể, nguyên mẫu PrSM của Raytheon lại gặp hàng loạt vấn đề kỹ thuật. Chính vì vậy, cuối tháng 3-2020, Lầu Năm Góc đã quyết định loại Raytheon khỏi chương trình phát triển này.

Theo các thông tin công bố chính thức, PrSM sử dụng nhiên liệu rắn để giảm thời gian chuyển trạng thái chiến đấu. Tên lửa có cơ cấu cánh lái gấp gọn trong thân và kích thước tổng thể tương đương dòng ATACMS, nhưng điểm khác biệt chính là các tầng đẩy bổ sung, có thể tích hợp thêm để tăng tầm bắn mà không làm thay đổi kích thước bên ngoài. PrSM có thể mang theo đầu đạn đơn khối nặng 227kg hoặc đầu đạn chùm tùy theo nhiệm vụ. Thậm chí khi cần thiết, nó có khả năng mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật.

Ở phiên bản tiêu chuẩn (Increment 1), PrSM có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách ít nhất 500km. Quân đội Mỹ đã đặt mục tiêu tăng tầm bắn lên 650km và cuối cùng là 1.000km.

The War Zone đánh giá, loại vũ khí mới này cho phép quân đội Mỹ tấn công và phá hủy hiệu quả các hệ thống phòng không cũng như công trình kiên cố nằm sâu trong hậu tuyến đối phương. Một điểm ưu việt khác của PrSM là duy trì vận tốc siêu thanh trong suốt các pha bay, khiến việc phát hiện và đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn.

Ý đóng tàu ngầm diesel-điện thế hệ mới

Xưởng đóng tàu Fincantieri ở Muggiano đã đặt ky cho chiếc tàu ngầm diesel-điện thế hệ mới thứ 2, U212 NFS (Tàu ngầm Tương lai Gần ), dành cho Hải quân Ý. Theo Naval News, dự án này được thực hiện dưới sự bảo trợ của Tổ chức Hợp tác Vũ khí Châu Âu (OCCAR). Việc bàn giao tàu ngầm cho Hải quân Ý dự kiến ​​vào năm 2030.

Hãng chế tạo Fincantieri đã nhận được đơn đặt hàng cung cấp hai tàu ngầm lớp U212 NFS cho Hải quân Ý vào tháng 2/2021. Các điều khoản của hợp đồng bao gồm tùy chọn mua thêm 2 tàu ngầm nữa và tùy chọn này sau đó đã được kích hoạt. Chiếc tàu ngầm đầu tiên đã được khởi công đóng vào tháng 3/2026 và dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động năm 2029.

Lễ khởi công đóng mới tàu ngầm U212 NFS. Nguồn: Fincantieri

Tàu ngầm U212 NFS là sản phẩm phát triển từ dự án U212A, do Fincantieri hợp tác với ThyssenKrupp Marine Systems của Đức phát triển. Trong khuôn khổ dự án này, Hải quân Ý đã nhận được 4 tàu ngầm lớp Salvatore Todaro từ năm 2006 đến 2017, được chế tạo theo thiết kế Type 212 cải tiến do công ty Howaldtswerke-Deutsche Werft AG (HDW) của Đức phát triển.

Tờ Naval News nhận định: "Tàu ngầm lớp U212 NFS thể hiện một bước tiến đáng kể so với thế hệ U212A trước đó. Điều này chủ yếu liên quan đến sự tham gia ngày càng tăng của các đơn vị phát triển và sản xuất Ý trong dự án. Những cải tiến từ ngành công nghiệp nội địa, bao gồm pin lithium-ion và hệ thống chiến đấu mới, sẽ đảm bảo khả năng tàng hình, tự chủ, hiệu quả và an ninh mạng cao hơn cho các tàu ngầm".

Tàu ngầm U212 NFS sẽ dài hơn U212A 1,2 mét, đạt chiều dài 58,3 mét. Chúng sẽ được trang bị hệ thống tác chiến được nâng cấp, trung tâm thông tin tác chiến được cấu hình lại và hệ thống sonar hiện đại hóa.

Tàu ngầm được trang bị hệ thống động cơ đẩy độc lập với không khí nâng cấp, sử dụng pin nhiên liệu lithium-ion do Ý sản xuất để giúp tàu ngầm hoạt động dưới nước liên tục trong 3 tuần mà không cần nổi lên mặt nước.

Tàu ngầm mới được trang bị 6 ống phóng 533 mm cho ngư lôi hạng nặng Black Shark Advanced được nâng cấp do Tập đoàn Leonardo của Ý sản xuất. Chúng cũng có khả năng phóng tên lửa chống hạm, mặc dù hiện chưa rõ loại tên lửa chống hạm nào sẽ được trang bị.