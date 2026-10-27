Tin công nghiệp quốc phòng 27/10: Canada nhận 2 chiếc F-35 đầu tiên

Canada nhận 2 chiếc F-35 đầu tiên

Theo trang tin The Aviationist, Canada đã nhận được 2 chiếc máy bay chiến đấu CF-35A thế hệ thứ năm đầu tiên từ Mỹ.

Lễ bàn giao máy bay đã diễn ra tại Căn cứ Không quân Luke ở Arizona, Mỹ, vào ngày 22/10. Các máy bay này dự kiến ​​sẽ được sử dụng để huấn luyện phi công Canada. Các máy bay CF-35A đầu tiên sẽ chuyển về Canada vào năm 2028.

The Aviationist lưu ý rằng CF-35A được thiết kế để thay thế các máy bay chiến đấu CF-188. Tổng cộng, Ottawa sẽ nhận được 88 máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 từ Washington.

Sau khi chính thức được đưa vào khai thác, đội tiêm kích F-35A sẽ cung cấp cho lực lượng không quân Canada một nền tảng chiến đấu có khả năng sống sót cao và được kết nối mạng tốt để phát hiện, ứng phó với các mối đe dọa trên không phận nước này.

Máy bay chiến đấu CF-35A của Canada.

Canada dự kiến chi 19 tỷ CAD (khoảng 14,2 tỷ USD) để mua 88 máy bay chiến đấu F-35 nhằm thay thế máy bay CF-18 đã già cỗi, chấm dứt hơn một thập kỷ tranh cãi và cân nhắc. Tuy nhiên, những chiếc F-35 đầu tiên của Canada vẫn sẽ ở Mỹ trong khi Canada hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng đủ điều kiện để tiếp nhận, vận hành máy bay. Cùng với đó, các phi công và kỹ thuật viên của lực lượng không quân Canada sẽ được huấn luyện tại các căn cứ ở Mỹ. Dự kiến, phải đến năm 2029, những chiếc F-35 này mới chính thức hiện diện tại Canada.

Giới chức quốc phòng Canada khẳng định rằng việc bảo vệ không phận Bắc Mỹ là không khả thi nếu thiếu tiêm kích F-35. Theo đó, vị thế của Canada trong Bộ tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) đòi hỏi sự tương thích tuyệt đối về vũ khí và hệ thống liên lạc với Mỹ. Vì vậy, các yêu cầu về khả năng tương tác chiến thuật liên tục kéo Ottawa trở lại với dự án F-35, bất chấp những tuyên bố phản đối về mặt chính trị trước công luận trong bối cảnh xuất hiện những rạn nứt giữa Canada và Mỹ về thương mại và quyền kiểm soát vùng Bắc Cực.

Ấn Độ nghiên cứu tự sửa chữa xe tăng Nga

Bộ Quốc phòng Ấn Độ dự định tiến hành đại tu và hiện đại hóa toàn diện khoảng 80 xe tăng T-72 và T-90 mỗi năm, bắt đầu từ tháng 4/2028. Khoảng 4,6 tỷ rupee (khoảng 50 triệu USD) đã được phân bổ để xây dựng các cơ sở sản xuất tại Jabalpur, Madhya Pradesh.

Dự án này dự kiến ​​xây dựng một trung tâm đại tu xe tăng lớn thứ 2 bên cạnh Nhà máy Xe hạng nặng hiện có ở Avadi. Cơ sở mới này dự kiến ​​sẽ tăng cường năng lực bảo dưỡng xe bọc thép của ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ và giảm bớt gánh nặng cho các cơ sở sản xuất hiện có.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, khối lượng công việc để thực hiện ý tưởng tự chủ đảm bảo kỹ thuật xe tăng T-72 và T-90 rất lớn, bao gồm không chỉ là bảo trì định kỳ mà còn là tháo dỡ các phương tiện, chẩn đoán các bộ phận và cụm chi tiết, sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận bị mòn, sau đó lắp ráp lại và thử nghiệm. Để tổ chức việc sửa chữa, các kỹ sư Ấn Độ đang nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của Liên Xô, bao gồm cả bản vẽ thiết bị chuyên dụng.

Xe tăng T-72 của Ấn Độ trong một cuộc diễn tập.

Theo dữ liệu đã công bố, Ấn Độ đã giải mã được khoảng 70% bản vẽ của các kỹ thuật và trang bị trên phương tiện. Trong trường hợp thiếu các tài liệu gốc, các chuyên gia Ấn Độ sẽ tự đưa ra giải pháp riêng.

Cơ sở sửa chữa mới sẽ bổ sung cho trung tâm hiện có ở Avadi, nơi có khả năng đại tu khoảng 150 xe tăng mỗi năm. Với nhu cầu hằng năm của Quân đội Ấn Độ là khoảng 230 xe, năng lực bổ sung tại Jabalpur sẽ giúp khắc phục sự thiếu hụt về khả năng sửa chữa xe tăng hiện có.

Theo một số nguồn tin, Quân đội Ấn Độ sở hữu khoảng 2.400–2.500 xe tăng T-72 và khoảng 1.300–1.700 xe tăng T-90. Sự khác biệt này được giải thích bởi sự khác nhau về phương pháp tính toán. Xe tăng T-72 và T-90 chiếm phần lớn trong tổng số xe tăng đang hoạt động của Quân đội Ấn Độ.