Nga thử nghiệm ‘súng bắn tỉa bay’

Lãnh đạo tập đoàn vũ khí Lobaev Arms, Vladislav Lobaev thông tin với hãng thông tấn TASS rằng , súng bắn tỉa bay "Vyzov" của Nga đã vượt qua các cuộc thử nghiệm.

"Vyzov" là một loại súng trường ZOV được trang bị hệ thống tự động ngắm bắn, được ổn định bằng con quay hồi chuyển và cò điện, gắn trên một máy bay không người lái sáu cánh hạng nặng.

Ảnh minh họa. Nguồn: TASS

"Quá trình phát triển đã thành công; có video ghi lại các cuộc thử nghiệm. Chúng tôi đạt được tỷ lệ tiêu diệt 9/10 mục tiêu ở khoảng cách 100 mét khi bắn vào bia mục tiêu đường kính 30 cm”, ông Vladislav Lobaev cho biết.

Theo đó, sản phẩm này có thể được sử dụng để tấn công mục tiêu quân sự trên mặt đất và máy bay không người lái. Trước đó, nhà thiết kế chính của Trung tâm Giải pháp Không người lái Tích hợp (CIDUS), Dmitry Kuzyakin đánh giá, máy bay không người lái FPV sẽ giữ vững vai trò trên chiến trường trong ít nhất 100-150 năm tới, tương tự như sự xuất hiện của pháo binh và hàng không quân sự.

Thái Lan gặp khó khi mua tàu khu trục mới

Hải quân Thái Lan thông báo hủy bỏ gói thầu mua tàu khu trục mới sau khi Ủy ban Phúc thẩm thuộc Cục Kiểm toán nước này xác nhận có sai phạm về thủ tục: hợp đồng trị giá 16,73 tỷ baht (khoảng 508 triệu USD) với công ty Hanwha Ocean của Hàn Quốc, được chọn là nhà cung cấp ưu tiên vào tháng 9/2026, chưa bao giờ được ký kết. Hải quân Thái Lan sẽ tiến hành lại quy trình đấu thầu theo Điều 119 của Luật Đấu thầu công năm 2017, thay thế toàn bộ ủy ban đấu thầu.

Theo Naval News, gói thầu được công bố vào tháng 4/2026 với sự tham gia của các nhà thầu: ASFAT và TAIS của Thổ Nhĩ Kỳ, Hanwha Ocean và Hyundai Heavy Industries của Hàn Quốc, Navantia của Tây Ban Nha và ST Engineering của Singapore. Sau khi Hanwha Ocean được tuyên bố là nhà thầu duy nhất có đề xuất đáp ứng yêu cầu của Thái Lan, 5 nhà thầu còn lại đã đệ đơn kháng cáo. Ủy ban đã kết luận 4 trong số các kháng cáo này là không có căn cứ, nhưng kháng cáo của Liên danh Đóng tàu Khu trục Thái Lan, liên danh được thành lập chung với Navantia và đề xuất đóng toàn bộ con tàu tại Thái Lan, đã được chấp thuận.

Mô hình tàu khu trục mới của Hải quân Thái Lan. Nguồn: Hanwha Ocean

Do hợp đồng cho gói thầu ban đầu chưa được ký kết, Hải quân Thái Lan không dự kiến ​​sẽ phải bồi thường thiệt hại cho Hanwha Ocean. Tuy nhiên, vào ngày 18/11, công ty Hàn Quốc này đã đệ đơn lên Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Thái Lan yêu cầu điều tra các hành vi có khả năng bất hợp pháp gây ra thiệt hại cho mình. Công ty cũng yêu cầu Thanh tra viên tạm dừng quá trình đấu thầu cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất vì lo ngại việc tiết lộ chi tiết gói thầu ban đầu sẽ khiến họ gặp bất lợi trong cuộc cạnh tranh mới.

Hanwha Ocean vẫn có nhiều cơ hội khi gói thầu mới của Hải quân Thái Lan mở lại khi công ty tiền thân Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering đã bàn giao một tàu khu trục cho Hải quân Thái Lan vào năm 2018. Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, Hải quân Thái Lan sẽ đóng mới 5 tàu khu trục trong nước theo giấy phép nhượng quyền công nghệ.

Theo quy định của gói thầu, hợp đồng đấu thầu quy định tỷ lệ tham gia tối thiểu 20% dành cho các công ty trong nước và một thỏa thuận chuyển giao công nghệ từ đối tác nước ngoài. Năm 2025, 8 xưởng đóng tàu và Hiệp hội Đóng tàu và Sửa chữa tàu biển Thái Lan đã ký một biên bản ghi nhớ để chuẩn bị cho chương trình đóng tàu khu trục mới. Tuy nhiên, việc đóng các khu trục hiện đại vẫn là thách thức đối với ngành công nghiệp đóng tàu Thái Lan khi nước này mới chỉ đóng mới 2 tàu tuần tra lớp Krabi 2.000 tấn, được phát triển hợp tác với BAE Systems. Trong khi đó, công nghệ ứng dụng trên các khu trục hạm phức tạp hơn nhiều.