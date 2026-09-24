Tin công nghiệp quốc phòng 24/9: Không quân Nga nhận Su-57 nâng cấp

Không quân Nga nhận Su-57 nâng cấp

Tập đoàn Hàng không Thống nhất (UAC) đã bàn giao một lô máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 Felon cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS).

Theo thông tin được UAC công bố trên trang Telegram, các máy bay Su-57 mới đã hoàn thành toàn bộ quá trình thử nghiệm tại nhà máy. Các phi công của Bộ Quốc phòng Nga đã thử nghiệm Su-57 ở nhiều chế độ hoạt động khác nhau và hoàn thành chuyến bay trở về sân bay căn cứ. Được biết, VKS đã nhận được các máy bay chiến đấu Su-57 với thiết kế kỹ thuật mới. UAC nhấn mạnh rằng, các máy bay Su-57 hiện tại khác với các máy bay được sản xuất năm 2022.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 Felon.

"Cấu hình kỹ thuật mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng các nhiệm vụ mà loại máy bay này được triển khai. Khả năng tiên tiến được tích hợp vào hệ thống vũ khí của máy bay cho phép sử dụng các loại vũ khí không đối không mới", phi công thuộc VKS cho biết.

Đầu tháng 9/2026, Rostec báo cáo rằng, phiên bản xuất khẩu Su-57 đã thể hiện tầm bay vượt trội với thùng nhiên liệu phụ gắn ngoài. Máy bay đã hoàn thành chuyến bay đến Ai Cập với một điểm dừng và lượng nhiên liệu còn lại cho phép nó bay thêm tới 1.000km.

Indonesia phát triển ngư lôi hạng nhẹ mới

Công ty PT PAL của Indonesia đã công bố kế hoạch sản xuất hàng loạt ngư lôi hạng nhẹ Piranha nội địa, bắt đầu từ tháng 1/2027. Theo Tạp chí Jane's Defence Weekly, ngư lôi Piranha được định vị là một sản phẩm nội địa nhằm góp phần tăng cường tính độc lập của Indonesia trong công nghệ tác chiến tàu ngầm.

PT PAL mô tả Piranha là một loại ngư lôi chống tàu ngầm hạng nhẹ có khả năng đạt tốc độ tối đa 40 hải lý/giờ, tầm bắn hơn 15 km và đầu đạn nặng 50 kg.

Ngư lôi Piranha.

Hiện tại, công ty đang chuyển từ việc phát triển các nền tảng riêng lẻ sang phát triển các giải pháp hệ thống tích hợp. Theo hướng này, PT PAL đang thực hiện các dự án như phương tiện bề mặt không người lái, phương tiện dưới nước tự hành và ngư lôi Piranha.

Tháng 10/2025, PT PAL đã phóng thử ngư lôi Piranha từ tàu ngầm thử nghiệm KSOT (Kapal Selam Otonom). Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Shafri Shamsuddin đã tham dự cuộc thử nghiệm và gọi đây là một cột mốc quan trọng đối với đất nước.

Nếu kế hoạch sản xuất hàng loạt ngư lôi của PT PAL được hiện thực hóa, chương trình Piranha có thể trở thành một trong những thành tựu quan trọng nhất của Indonesia trong việc phát triển năng lực tác chiến dưới nước quốc gia.

Indonesia từ lâu đã dựa vào việc nhập khẩu ngư lôi hạng nhẹ để trang bị cho hạm đội tàu nổi và máy bay hải quân. Ngay cả việc nội địa hóa một phần sản xuất ngư lôi cũng sẽ giảm bớt sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài trong việc bảo trì và bổ sung vũ khí trong trường hợp xảy ra xung đột.

Việc triển khai thành công chương trình này có thể cung cấp cho Hải quân Indonesia nguồn ngư lôi hạng nhẹ với chi phí thấp hơn để sử dụng trên các tàu khu trục, tàu hộ vệ, máy bay trực thăng và các phương tiện không người lái trên mặt nước và dưới nước.

Ý chi bộn mua xe tăng NMBT mới

Bộ Quốc phòng Ý đang tiến hành một dự án nâng cấp quy mô với lực lượng xe tăng. Cụ thể, 5,14 tỷ Euro đã được phân bổ cho việc mua sắm các xe tăng NMBT mới và các phương tiện đi kèm. Xe tăng mới dự kiến, sẽ thay thế C1 Ariete, được kỳ vọng sẽ trang bị pháo chính Leonardo Model 120/L55 120mm, hệ thống bảo vệ chủ động và khả năng chống thiết bị bay không người lái.

Xe tăng NMBT được chế tạo dựa trên KF51 Panther-IT và sử dụng khung gầm Rheinmetall ARV 3, nhưng được trang bị động cơ của Ý. Tại Eurosatory 2026, trạm vũ khí điều khiển từ xa Leonardo Blaze 30, được gắn trên nóc tháp pháo NMBT và trang bị pháo tự động 30mm được thiết kế để chống UAV đã được giới thiệu.

Nguyên mẫu xe tăng NMBT.

Xe tăng NMBT dự kiến ​​sẽ được trang công nghệ đối phó hiệu quả với mối đe dọa mới. Phương tiện được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động (APS) Rheinmetall StrikeShield. Theo nhà sản xuất, nhờ hệ thống điều khiển điện tử (FBS), xe tăng đạt tốc độ tối đa 70 km/h, tăng tốc từ 0 đến 40 km/h trong vòng chưa đầy 8 giây và có tầm hoạt động lên đến 450 km. Trọng lượng chiến đấu tiêu chuẩn của xe là 69,5 tấn và có thể tăng nếu bổ sung thêm giáp.

Mặc dù các thông số kỹ thuật cụ thể của lớp giáp chưa được tiết lộ, các nhà sản xuất đã công bố khả năng bảo vệ toàn diện bằng phương pháp kết hợp chống lại các mối đe dọa từ mìn, thiết bị nổ tự chế (IED), súng phóng lựu chống tăng cầm tay, tên lửa chống tăng dẫn đường, đạn xuyên giáp ổn định bằng cánh đuôi (APFSDS), UAV tấn công nóc tháp pháo hoặc thân xe từ trên cao và các mối đe dọa hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân (CBRN).

Cấu trúc của chiếc xe tăng NMBT sẽ được số hóa hoàn toàn và khả năng chống lại các biện pháp chế áp điện tử. Đây là sẽ là một nền tảng xe bọc thép hạng nặng hợp nhất để phát triển các phương tiện chiến đấu khác.