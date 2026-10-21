Tin công nghiệp quốc phòng 21/10: Thông tin mới nhất về máy bay ném bom B-21

Iran triển khai hệ thống ‘Buk’ nội địa

Nhiều người dân Iran đã phát hiện việc triển khai hệ thống tên lửa phòng không Sevom Khordad của Iran, điều này có thể được coi là một phần trong quá trình chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ.

Kênh Telegram "Military Informant" đã công bố bức ảnh chụp trên đường phố cho thấy một hệ thống tên lửa phòng không (SAM) tương tự như hệ thống Buk-M2 của Nga. Hệ thống Sevom Khordad được cho là đã được chụp ảnh ở vùng ngoại ô phía tây Tehran vào ngày 19/10. Có thể các cuộc diễn tập phòng không này là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của các cơ sở trọng yếu của Iran.

Hệ thống di động Sevom Khordad được giới thiệu lần đầu vào năm 2014. Nó được coi là sự phát triển của hệ thống Ra'ad. Xe chiến đấu của hệ thống này có thể mang 3 tên lửa Taer-2B, có khả năng tấn công mục tiêu ở độ cao lên đến 30 km.

Hệ thống tên lửa phòng không Sevom Khordad. Nguồn: IRNC

Ra mắt lần đầu năm 2014, và tại thời điểm ra mắt, Sevom Khordad có tầm bắn 75km. Sau khi trải qua nhiều lần nâng cấp và nhờ những tiến bộ trong công nghệ tên lửa và radar, hệ thống đã đạt tầm bắn 200km.

Mỗi khẩu đội Sevom Khordad được biên chế một xe chở đạn kiêm bệ phóng kèm radar dẫn bắn (TELAR) và 2 xe chở đạn kiêm bệ phóng (TEL), mỗi xe mang được 3 tên lửa Taer-2B với khả năng tiêu diệt mục tiêu trong phạm vi 105km ở độ cao 30km. Radar dẫn bắn trên TELAR là radar mảng pha chủ động hoạt động ở băng tần X, có thể phát hiện đồng thời 100 mục tiêu và dẫn đường cho 8 tên lửa tấn công 4 mục tiêu cùng lúc. Ngoài tên lửa Taer-2B, Sevom Khordad cũng có thể được trang bị 8 tên lửa tầm gần Dey 9 để đánh chặn máy bay chiến đấu và máy bay không người lái.

Mỗi tiểu đoàn Sevom Khordad gồm 4 khẩu đội và radar cảnh giới Bashir-3D có tầm hoạt động 350km, cho phép tấn công đồng thời 16 mục tiêu. Tiểu đoàn này có thể kết nối vào mạng lưới phòng không quốc gia thông qua trạm chỉ huy và điều khiển (C2), đồng thời trao đổi tham số mục tiêu qua đường truyền dữ liệu để hỗ trợ những tổ hợp phòng không bị gây nhiễu.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống Sevvom Khordad có thể tấn công các mục tiêu khí động học trong phạm vi từ 2-105km di chuyển với tốc độ lên đến 800m/giây ở độ cao từ 40m đến 27km và tên lửa hành trình từ 2km đến 15km. Hệ thống có thể sẵn sàng hoạt động trong vòng chưa đầy 3 phút. Được trang bị động cơ diesel IVECO, Sevvom Khordad có thể đạt tốc độ đường bộ tối đa khoảng 65km/giờ và phạm vi hoạt động khoảng 500km.

Thêm thông tin về máy bay ném bom B-21 được tiết lộ

Theo cổng thông tin TWZ, sải cánh của máy bay ném bom chiến lược B-21 của Mỹ xấp xỉ 152 feet (46,3 mét), có nghĩa là sải cánh của nó nhỏ hơn khoảng 12% so với máy bay ném bom chiến lược B-2.

Bài báo cũng lưu ý rằng B-21 có chiều dài gần bằng máy bay chiến đấu F-15, điều này nghe có vẻ lạ đối với một máy bay ném bom cỡ lớn.

TWZ đã đưa ra những kết luận này sau khi phân tích các hình ảnh về máy bay B-21 được chụp vào ngày 20/6 tại căn cứ không quân Edwards và được tải lên Google Earth.

Máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider. Nguồn: Lockheed Martin

Vào tháng 9/2026, Defense News đưa tin rằng Không quân Mỹ đã kéo dài thời gian sử dụng của máy bay ném bom B-1 và B-2.

B-21 Raider có hình dáng cánh bay được thiết kế tối ưu hóa cho khả năng tàng hình, khung vỏ sử dụng vật liệu composite tiên tiến, và lớp phủ bên ngoài có độ bền cao, dễ bảo trì hơn dòng máy bay ném bom B-2 Spirit. Máy bay tích hợp hệ thống phòng vệ điện tử thế hệ mới, cảm biến gắn chìm trong khung thân và giúp kết nối toàn diện trong các hoạt động tác chiến liên quân. B-21 Raider dự kiến sẽ được trang bị công nghệ thiết lập nhiệm vụ dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ hỗ trợ tự động điều khiển trên máy bay, giúp giảm khối lượng công việc của phi hành đoàn và nâng cao khả năng nhận biết tình huống.

Về vũ khí, B-21 Raider có khả năng mang bom hạt nhân B61-12, tên lửa hành trình tầm xa AGM-181, các loại vũ khí siêu vượt âm và thiết bị gây nhiễu thế hệ mới.

Brunei nhận lô trực thăng H-145M đầu tiên

Bộ Quốc phòng Brunei thông báo đã ký kết chứng nhận nghiệm thu cho lô trực thăng H-145M đầu tiên tại nhà máy Airbus Helicopters Deutschland ở Donauwörth.

Việc giao lô trực thăng này cho Brunei dự kiến ​​sẽ diễn ra vào tháng 11/2026. Sau buổi lễ, một đoàn đại biểu từ Bộ Quốc phòng Brunei đã đến thăm các trung tâm huấn luyện của Airbus Helicopters tại Augsburg và Donauwörth. Bốn phi công của Không quân Brunei đang được huấn luyện tại Augsburg và 8 kỹ thuật viên đang được huấn luyện tại Donauwörth.

Năm 2024, Bộ Quốc phòng Brunei đã ký hợp đồng với Airbus Helicopters để cung cấp sáu máy bay trực thăng đa năng H-145M cho Không quân Brunei. Những chiếc trực thăng được mua nhằm mục đích thay thế phi đội trực thăng Bo-105 đã lỗi thời.

Trực thăng hạng nhẹ H-145M. Nguồn: Airbus

Không quân Brunei sẽ sử dụng trực thăng H-145M cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm vận chuyển binh lính và hàng hóa, hỗ trợ không quân tầm gần, trinh sát, các hoạt động đặc biệt và tìm kiếm cứu nạn. Việc giao hàng trực thăng dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào năm 2026.

Trực thăng H-145M được trang bị hai động cơ Turbomeca Arriel 2E với hệ thống điều khiển điện tử kỹ thuật số toàn diện (FADEC) và bộ thiết bị điện tử hàng không kỹ thuật số Helionix với hệ thống lái tự động 4 trục, giúp giảm đáng kể khối lượng công việc cho phi công. Độ ồn thấp khiến H-145 trở thành một trong những trực thăng hoạt động yên tĩnh nhất trong cùng phân khúc.