Tin công nghiệp quốc phòng 2/10: Nga hiện đại hóa 98% vũ khí hạt nhân

Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác nâng cấp xe chiến đấu bộ binh BMP-1

Công ty MIRAS của Azerbaijan đã hợp tác với một công ty con của Tập đoàn MKE Thổ Nhĩ Kỳ để phát triển một phiên bản hiện đại hóa của xe chiến đấu bộ binh BMP-1 thời Liên Xô.

Theo Tạp chí Army Recognition, mẫu xe được nâng cấp này có tháp pháo hiện đại hơn. Cụ thể, xe bọc thép BMP-1TA TURAN đã được ra mắt tại triển lãm ADEX 2026 ở Baku. Điểm khác biệt chính so với phiên bản tiêu chuẩn là hệ thống vũ khí mới trong tháp pháo TOLGA. Người điều khiển chỉ sử dụng cần điều khiển và màn hình hiển thị trong xe để khai hỏa. Pháo tự động 2A42 30mm được trang bị hệ thống ổn định 2 trục. Xe được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực với camera nhiệt, cho phép nó tấn công mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết, ngày đêm.

Mô hình xe chiến đấu bộ binh BMP-1 do Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ nâng cấp. Nguồn: Lenta

Nhà sản xuất nhấn mạnh rằng tháp pháo mới cung cấp góc nâng nòng súng lên đến 70 độ, giúp nó có khả năng tấn công nhiều loại máy bay không người lái khác nhau.

Phiên bản cơ bản của BMP-1 tiêu chuẩn được đưa vào phục vụ năm 1966. Xe chiến đấu bánh xích này trang bị một tháp pháo có người điều khiển với pháo 73 mm, một súng máy và một tên lửa chống tăng. Pháo chính có góc nâng 15 độ. Dòng xe chiến đấu này đã trở thành hình mẫu để Mỹ và phương Tây phát triển các mẫu IFV sau đó và hiện vẫn còn trong trang bị nhiều quốc gia trên thế giới.

Hải quân Mỹ sửa chữa tàu sân bay hạt nhân

Công ty Huntington Ingalls Inc. thông báo rằng, xưởng đóng tàu Newport News Shipbuilding (NNS) và Bộ tư lệnh Hải quân Mỹ đã ký hợp đồng thực hiện các công việc sửa chữa lớn và tiếp nhiên liệu hạt nhân cho tàu sân bay (CVN-75) Harry S. Truman.

Thỏa thuận này có giá trị 5,1 tỷ USD. Hợp đồng bao gồm các điều khoản tùy chọn, nếu được thực hiện, có thể làm tăng giá trị lên 5,183 tỷ USD. Dự kiến ​​công trình sẽ hoàn thành vào tháng 11/2031.

Tàu sân bay CVN-75 Harry S. Truman. Nguồn: US Navy

Công ty Huntington Ingalls Inc. là đơn vị duy nhất có kiến ​​thức, kinh nghiệm và năng lực sản xuất cần thiết để đại tu các tàu sân bay của Hải quân Mỹ. Do đó, hợp đồng đã được trao mà không cần thông qua quy trình đấu thầu cạnh tranh. Công ty dự định bắt đầu công việc sớm hơn dự kiến.

Quá trình đại tu chiếm khoảng một phần ba tổng số công việc bảo trì và hiện đại hóa được thực hiện trên một tàu sân bay trong suốt 50 năm hoạt động của tàu. Chương trình bao gồm việc thay thanh nhiên liệu cho lò phản ứng, cũng như nâng cấp hàng nghìn khoang và hầu hết các hệ thống của tàu. Hơn nữa, hệ thống động lực và hệ thống chiến đấu cũng sẽ được nâng cấp đáng kể.

CVN-75 sẽ là tàu sân bay lớp Nimitz thứ 8 trải qua quá trình đại tu nhiên liệu hạt nhân. Tổng cộng, Newport New Shipbuilding đã chế tạo 10 tàu sân bay lớp Nimitz, chiếc cuối cùng được đưa vào biên chế tháng 1 năm 2009.

‘Nắm đấm hạt nhân’ Nga đã hiện đại hóa 98%

Trong phát biểu mới nhất, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga đã được hiện đại hóa hơn 98% và không giống bất kỳ lực lượng nào khác. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo điều này tại phiên họp toàn thể của cuộc họp thường niên lần thứ 23 của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai diễn ra ngày 1/10.

Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars của Nga. Nguồn: TASS

"Chúng tôi đang phát triển lực lượng hạt nhân của mình. Như tôi đã đề cập, lực lượng tên lửa chiến lược của chúng tôi hiện đại đến gần 98%. Không một cường quốc hạt nhân nào khác có được trình độ hiện đại này", ông Putin nói.

Trước đó, Tổng thống Nga đã nhấn mạnh rằng không một quốc gia nào trên thế giới sở hữu kho vũ khí hạt nhân sánh ngang với Liên bang Nga. Ông chủ Điện Kremlin khẳng định rằng Nga phải liên tục thích ứng với áp lực từ bên ngoài bằng cách phát triển tiềm lực quân sự của mình.

Ngày 29/9, Đại sứ quán Nga tại Ireland tuyên bố rằng nước này sẽ cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ khu vực Kaliningrad. Phái đoàn ngoại giao gọi kịch bản này là vấn đề đáng lo ngại nghiêm trọng đối với Nga và cảnh báo về nguy cơ xung đột vũ trang.