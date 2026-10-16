Tin công nghiệp quốc phòng 16/10: Xuất hiện vũ khí phòng không đa miền

BAE Systems phát triển hệ thống vũ khí phòng không đa miền

Theo trang tin quân sự Defense News, hãng chế tạo BAE Systems đã công bố một hệ thống phòng không đa tầng (ADS) bao gồm Hệ thống pháo đa miền (MDACS) và pháo vi sóng công suất lớn (HPM).

Theo Giám đốc quan hệ công chúng của BAE Systems, Travis Langer, các hệ thống này cùng nhau lấp đầy khoảng trống về năng lực do các mối đe dọa mới nổi và sự phức tạp của quy trình mua sắm quân sự truyền thống tạo ra.

Một thành phần của hệ thống ADS. Nguồn: BAE Systems

Defense News lưu ý rằng MDACS sử dụng đạn dược dẫn đường chính xác để phòng không, và cũng có thể được sử dụng cho các hoạt động tấn công. "Hệ thống MDACS có thể vận chuyển trên máy bay C-130, cho phép nó cung cấp hỏa lực hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả ở những nơi cần thiết cho các hoạt động chiến đấu. Nó được thiết kế để bảo vệ các mục tiêu quan trọng khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và các mối đe dọa từ tên lửa, cung cấp mức độ bảo vệ hiệu quả và có thể mở rộng", ông Travis Langer cho biết.

Hệ thống HPM được nhà phát triển mô tả là một "vũ khí năng lượng định hướng có khả năng mở rộng", được thiết kế với trọng tâm là giá rẻ vì 99% các thành phần của hệ thống là những trang bị lưỡng dụng dễ tìm kiếm.

Hiện tại, việc phát triển các hệ thống vẫn chưa hoàn tất.

Tiến độ phát triển vũ khí siêu vượt âm của Mỹ đang bị chậm trễ

Quân đội Mỹ thừa nhận tiến độ phát triển hệ thống vũ khí siêu vượt âm đang chậm khoảng 3 năm so với kế hoạch

Hãng tin Bloomberg đăng tải:"Quân đội Mỹ cho biết họ vẫn chưa hoàn tất việc triển khai vũ khí siêu thanh đầu tiên của quốc gia, thừa nhận sự chậm trễ hơn ba năm trong việc áp dụng công nghệ tiên tiến này, khiến Mỹ tụt hậu so với Trung Quốc và Nga."

Theo đó, Lục quân Mỹ tiếp tục nghiên cứu và triển khai tên lửa siêu thanh tầm xa mang tên Dark Eagle.

Bloomberg lưu ý: "Quân đội đã bỏ lỡ một số thời hạn đã được đặt ra trước đó để triển khai công nghệ này, bao gồm cả năm 2023 và 2025."

Hơn nữa, cơ quan này cho biết sự chậm trễ trong việc triển khai tạo ra một khoảng cách đáng kể so với các quốc gia đối thủ.

Hệ thống tên lửa siêu vượt âm LRHW Dark Eagle. Nguồn: Defense News

Tạp chí The War Zone đăng tải, hệ thống vũ khí siêu vượt âm Dark Eagle có tầm bắn tối đa lên tới 3.500km, còn một số nguồn tin là 2.700km.

Hệ thống vũ khí siêu vượt âm này có khả năng triển khai, thu hồi nhanh khi các thành phần của bệ phóng được đặt trên khung gầm xe dã chiến hạng nặng.

LRHW Dark Eagle cũng có nhiều tính năng đặc biệt. Một sĩ quan Mỹ giấu tên cho biết, tên lửa LRHW có thể bay tới mục tiêu trong khoảng 20 phút. Theo dữ liệu công khai, thiết bị lượn siêu vượt âm của tên lửa Dark Eagle đạt tốc độ xấp xỉ Mach 5 (hơn 6.100 km/giờ).

Hệ thống LRHW Dark Eagle bao gồm một bệ phóng đặt trên khung gầm xe dã chiến và một tên lửa hai tầng nhiên liệu rắn mang theo đầu đạn siêu thanh đa năng (C-HGB). Sau khi rời bệ phóng, tên lửa đẩy đưa C-HGB lên độ cao ở tầng bình lưu. Sau khi tách khỏi tên lửa đẩy, thiết bị lượn siêu vượt âm này sẽ lướt trong khí quyển để tới mục tiêu. Sức công phá động năng của C-HGB rất lớn nhờ vận tốc cao và khối đầu đạn mang theo. C-HGB được phát triển dựa trên nguyên mẫu Thí nghiệm Phương tiện hồi quyển có cánh Sandia (SWERVE), ra đời vào thập niên 1980. Dự án này đã thử nghiệm khả năng điều khiển phương tiện bay siêu thanh khi chúng chuyển từ môi trường không gian vũ trụ vào khí quyển trái đất.

Một điểm khá đặc biệt là LRHW Dark Eagle còn mang theo đầu đạn cỡ nhỏ nặng khoảng 13kg. Nó nhỏ và nhẹ hơn cả đầu đạn của tên lửa không đối không AIM-120. Mục tiêu của nó là tấn công các đối tượng không được bảo vệ kiên cố như hệ thống radar và các thành phần khác của hệ thống phòng không.