F-35 ‘đối đầu’ Su-30

Theo cổng thông tin TWZ, các máy bay chiến đấu F-35 thế hệ thứ năm của Mỹ đã lần đầu tiên tham gia các cuộc tập trận ở Ấn Độ.

"6 máy bay chiến đấu của Mỹ đã tham gia cuộc tập trận Tarang Shakti 2026 ở Jodhpur, thuộc bang Rajasthan, tây bắc Ấn Độ, mang theo máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đến một căn cứ không quân của Ấn Độ cho cuộc tập trận không quân đa quốc gia lớn nhất của Không quân nước này", ấn phẩm TWZ đăng tải.

TWZ cũng lưu ý rằng trước đây, máy bay F-35 chỉ tham gia triển lãm hàng không Aero India của Ấn Độ và bay từ tàu sân bay của Anh đến lãnh thổ Ấn Độ.

Máy bay chiến đấu F-35 Lightning II. Nguồn: TWS

TWZ dẫn lời Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Sergio Gor đăng tải, máy bay F-35 "không bay đến bất cứ đâu". Trang tin này cũng lưu ý rằng các máy bay chiến đấu của Ấn Độ, MiG-29 và Su-30MKI do Nga thiết kế, cũng tham gia cuộc tập trận Tarang Shakti 2026 .

Vào tháng 9/2021, TWZ đưa tin rằng các máy bay chiến đấu Su-30MKI của Ấn Độ sẽ tham gia một cuộc tập trận giả định với các máy bay chiến đấu F-15 và F-35 của Nhật Bản. Điều này sẽ giúp Tokyo hiểu rõ hơn về chiến thuật sử dụng các máy bay chiến đấu do Liên Xô và Nga phát triển.

Đồng thời, ấn phẩm Defence24 của Ba Lan thừa nhận rằng Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản trong quá trình huấn luyện chung với các phi công Su-30MKI của Ấn Độ đã được tiếp cận dữ liệu từ loại máy bay chiến đấu do Nga phát triển.

Nga thử nghiệm Starlink nội địa

Công ty Bureau 1440 của Nga đã thử nghiệm hệ thống liên lạc vệ tinh băng thông rộng trên tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân Ural. Trong chuyến hành trình từ Murmansk đến Dikson, thủy thủ đoàn đã có thể tiến hành hội nghị video với bờ, tham khảo ý kiến ​​​​các bác sĩ ở Moscow và truyền dữ liệu y tế gần như theo thời gian thực.

Một trong những kịch bản được thử nghiệm là cuộc họp trực tuyến với ban quản lý Atomflot. Thuyền trưởng tàu phá băng đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các đại diện công ty tại Murmansk và báo cáo về việc hoàn thành nhiệm vụ của chuyến đi. Ngoài ra, nhân viên y tế trên tàu cũng có thể tiến hành tư vấn trực tuyến với các chuyên gia từ Trung tâm Tâm sinh lý học A. I. Burnazyan ở Moscow.

Thiết bị đầu cuối liên lạc vệ tinh 1440.ULTRA. Nguồn: Lenta

Một nhiệm vụ khác là truyền tải kết quả khám, chữa bệnh của một thành viên thủy thủ đoàn. Dữ liệu được gửi từ tàu phá băng đến Moscow để xác nhận chẩn đoán. Theo nhà phát triển, hệ thống này cho phép truyền tải lượng thông tin lớn trực tiếp trong suốt hành trình, mà không cần chờ tàu quay trở lại cảng.

Giải pháp của Bureau 1440 bao gồm chòm vệ tinh quỹ đạo thấp của Nga mang tên Rassvet, cơ sở hạ tầng mặt đất và thiết bị đầu cuối người dùng 1440.ULTRA. Công ty Bureau 1440 coi vận tải đường thủy ở vùng cực phía Bắc rất có tiềm năng cho công nghệ liên lạc vệ tinh này.

Ukraine sẽ được chuyển giao máy bay L-39

Trong chuyến thăm Kiev, Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Công nghiệp Cộng hòa Czech, ông Karel Havlíček, đã xác nhận khả năng cung cấp vũ khí quy mô lớn, trong đó bao gồm việc chuyển giao 16 máy bay huấn luyện chiến đấu L-39 Skyfox, mà Ukraine coi là biện pháp đối phó hiệu quả chống lại máy bay không người lái.

Máy bay huấn luyện-chiến đấu L-39 Skyfox. Nguồn: Defense News

Theo truyền thông Czech, L-39 Skyfox với tên gọi tạm thời là "Máy bay săn drone", là một bản nâng cấp lớn của máy bay L-39 đã được chứng minh hiệu quả. Công ty Aero Vodochody của Czech đề xuất trang bị cho máy bay hệ thống dẫn đường quang điện tử và giá treo tên lửa dẫn đường 70mm. Cấu hình này được thiết kế để cho phép tiêu diệt các mục tiêu trên không với chi phí thấp hơn so với việc sử dụng máy bay chiến đấu. Hiện tại, công ty có khả năng sản xuất tối đa 12 máy bay mỗi năm, với tiềm năng tăng lên 18 chiếc/năm trong thời gian tới.

Các thông tin liên quan tới thỏa thuận không được công bố chi tiết, nhưng theo các thông tin bên lề 4 máy bay L-39 Skyfox đã được thông qua, còn 12 máy bay còn lại vẫn đang trong quá trình đàm phán.