Tin công nghiệp quốc phòng 13/10: LCS-1 của Malaysia không có tên lửa

Mỹ chế tạo đạn tên lửa đánh chặn module hóa Steelfin

Theo Cổng thông tin TWZ, Công ty Anduril của Mỹ đã cho ra mắt dòng tên lửa đánh chặn Steelfin.

Công ty Anduril cung cấp một dòng tên lửa được chế tạo theo nguyên tắc kiến ​​trúc mở dựa trên thiết kế hai tầng chung. Tầng đầu tiên là động cơ đẩy, trong khi tầng thứ hai là đạn tên lửa đánh chặn.

Mô hình tên lửa đánh chặn Steelfin. Nguồn: Anduril

TWZ đánh giá: "Các loại tên lửa đẩy và các bộ phận tầng thứ hai khác nhau sẽ cho phép công ty tùy chỉnh cấu hình riêng cho từng nhiệm vụ cụ thể mà không cần phải phát triển một tên lửa hoàn toàn mới cho mỗi yêu cầu".

Trước đó, trang tin quân sự Defense News đã đưa tin, Lục quân Mỹ đã lựa chọn 5 công ty để chế tạo tên lửa tấn công chính xác (Precision Strike Missile - PrSM) Increment 4, có thể phóng từ hệ thống pháo phản lực M142 (HIMARS) và tấn công các mục tiêu di động trên biển và trên đất liền ở khoảng cách hơn 1.000 km.

Mới đây, Quân đội Mỹ đã phân bổ 192 triệu USD cho các Công ty Palantir Technologies và Anduril Industries để chuyển tên lửa TITAN (Tactical Intelligence Targeting Access Node) tích hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo, từ giai đoạn nguyên mẫu sang sản xuất hàng loạt.

‘Gấu thép’ T-95 được nâng cấp buồng lái kính hóa

Phiên bản cải tiến mới của máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược Tu-95MS ( tên gọi của NATO : Bear-H) có buồng lái "kính" với màn hình đa chức năng. Các tính năng của Tu-95MSM đã được tiết lộ trong chương trình "Thử nghiệm quân sự".

"Mỗi thành viên phi hành đoàn sẽ có màn hình đa chức năng có thể hiển thị hầu hết mọi thông số chuyến bay của máy bay", một phi công thử nghiệm hé lộ. Cần lưu ý rằng, các máy bay Tu-95MS đang hoạt động sử dụng các thiết bị hiển thị tham số dạng analog.

Máy bay ném bom tầm xa Tu-95MS.

"Buồng lái kính" của máy bay Tu-95MS được nâng cấp cung cấp thông tin trực quan, giúp cải thiện hiệu quả ra quyết định.

Ấn phẩm The National Interest của Mỹ đánh giá rằng, các máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-95 và Tu-160 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga chính là hạt nhân cho năng lực răn đe chiến lược của Moscow.

Máy bay ném bom Tu-95MS, định danh NATO là Bear-H, là xương sống của đội bay tầm xa của Nga. Mặc dù được thiết kế từ thập niên 1950, máy bay đã được hiện đại hóa để mang tên lửa hành trình Kh-55 và Kh-101, bao gồm cả các biến thể có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, cho phép tấn công các mục tiêu cách xa hàng nghìn km. Khả năng bay bền bỉ cho phép máy bay tuần tra kéo dài trên các vùng biển, khiến nó trở thành một vũ khí răn đe chiến lược. Hỗ trợ máy bay ném bom là máy bay chiến đấu đa năng Su-35S và Su-30SM, được trang bị hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, tên lửa không đối không tầm xa như R-77-1 và các loại đạn dẫn đường chính xác.

Malaysia sẽ nhận chiến hạm LCS-1 đầu tiên không có tên lửa chống hạm

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mohamed Khaled Nordin, tàu chiến ven bờ (LCS) đầu tiên có tên gọi Maharaja Lela, dự kiến ​​sẽ được bàn giao cho Bộ Quốc phòng Malaysia vào tháng 4/2027. Hạn chót mới được đưa ra bởi Xưởng đóng tàu hải quân Lumut (LUNAS), đơn vị đã thông báo cho khách hàng rằng không thể hoàn thành giai đoạn đầu tiên của việc giao tàu LCS-1 vào tháng 12/2026.

Lý do lùi thời hạn bàn giao tàu là do công việc lắp đặt đường ống và mạng lưới cáp, lắp đặt và thử nghiệm thiết bị vẫn chưa hoàn tất, cũng như cần thêm các bước thử nghiệm và vận hành. Đặc biệt, chiến hạm LCS-1 sẽ được bàn giao mà không có hệ thống tên lửa chống hạm Naval Strike Missile (NSM), vì Chính phủ Na Uy đã thu hồi vĩnh viễn giấy phép xuất khẩu loại tên lửa này và các bệ phóng liên quan cho Malaysia.

Chiến hạm LCS-1 Maharaja Lela.

Bộ Quốc phòng Malaysia đang xem xét các phương án mua vũ khí thay thế cho hệ thống tên lửa từ các nhà cung cấp tại Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp. Việc tích hợp vũ khí mới sẽ được tiến hành đồng thời với thời điểm trang bị hệ thống thông tin và kiểm soát tác chiến hải quân trên chiến hạm mới.

Việc thiếu vắng NSM không ảnh hưởng đến hệ thống tên lửa phòng không, bệ pháo Bofors 57 mm, 2 bệ pháo MSI DS30M 30 mm, vũ khí chống tàu ngầm, hệ thống tác chiến điện tử và hệ thống thông tin tác chiến SETIS, hệ thống này cho phép kết nối vũ khí với thiết bị radar và thủy âm...

Tàu LCS-1 được chế tạo dựa trên phiên bản phóng to của tàu hộ vệ Gowind 2500 do Naval Group phát triển. Trọng lượng giãn nước toàn phần của tàu xấp xỉ 3.100 tấn, chiều dài 111 m, chiều rộng 16 m, tốc độ tối đa 28 hải lý/giờ, tầm hoạt động 5.000 hải lý ở tốc độ 15 hải lý/giờ, và biên chế thủy thủ đoàn tiêu chuẩn là 138 người.