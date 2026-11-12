Tin công nghiệp quốc phòng 12/11: Nga đã có UAV không cần vệ tinh

Hà Lan phát triển công nghệ giám sát dưới nước bí mật

Theo Defense News, một công ty Hà Lan vừa công bố công nghệ giám sát dưới nước tuyệt mật sử dụng cảm biến sợi quang để phát hiện các nhiễu loạn âm thanh trong môi trường biển.

Ông Paul Hayden, Giám đốc điều hành của công ty khởi nghiệp Optics11 chia sẻ với báo giới tại Triển lãm Euronaval gần Paris (Pháp), khách hàng của công ty bao gồm từ 5 đến 10 lực lượng hải quân từ nhiều quốc gia khác nhau. Trong số các sản phẩm của công ty có hệ thống giám sát đáy biển cố định OptiBarrier và hệ thống ăng-ten kéo OptiArray.

Hệ thống giám sát đáy biển của Optics11.

Trang tin cho biết, công nghệ Optics11 sử dụng sợi quang để phát hiện các rung động âm thanh dưới nước, mang lại độ nhạy và độ phân giải cao hơn so với sonar thụ động sử dụng cảm biến áp điện. "Mọi lực lượng hải quân đều biết đây là công nghệ của tương lai", ông Hayden nói.

Giám đốc Optics11 cho biết thêm rằng hầu hết mọi thứ liên quan đến việc thu thập dữ liệu dưới nước đều "được bảo mật cao", và phần lớn thông tin về việc Hải quân sử dụng công nghệ Optics11 cũng được bảo mật. Ông cũng nói rằng các sản phẩm của công ty hiện đang được sử dụng trong các khu vực xung đột.

Ông Hayden lưu ý rằng công nghệ của công ty ông có ứng dụng trong y học, vì nó thậm chí có thể phát hiện sự phân chia tế bào: "Công nghệ này không thể công bố, không thể đăng ký bằng sáng chế, vì vậy tất cả phải được giữ bí mật, và chúng tôi đang nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ chính phủ Hà Lan trong việc giữ bí mật tuyệt đối thông tin này”.

Hải quân Mỹ trang bị đạn lượn đối đất cho tên lửa đối không tầm xa

Theo TWZ, tên lửa không đối không AIM-174B, được máy bay của Hải quân Mỹ sử dụng, có thể được dùng để mang theo đạn lượn Vektrex nhằm tấn công các mục tiêu trên mặt đất.

Hãng General Atomics cho biết Vektrex có thể được thu nhỏ để chứa nhiều tên lửa ở đầu tên lửa tầm xa AIM-174B. Nhà sản xuất đã trình bày một hình ảnh minh họa cho thấy tên lửa được trang bị sáu đầu đạn lượn. Bài báo thừa nhận rằng việc trang bị cho các tên lửa hiện có và tương lai của Mỹ các loại đầu đạn nhỏ có thể gây khó khăn cho hệ thống phòng thủ của đối phương.

Tên lửa không đối không AIM-174B. Nguồn: TWZ

Vektrex được ra mắt vào năm 2023. Ban đầu được phát triển cho pháo tự hành 155 mm. Sau khi khai hỏa và đạt độ cao, Vektrex sẽ bung cánh và lượn về phía mục tiêu, dựa vào hệ thống dẫn đường tích hợp. Loại đạn này được trang bị đầu dò tự dẫn, cho phép nó tấn công các mục tiêu di động.

Đạn lượn Vektrex khi tích hợp vào tên lửa không đối không tầm xa nhất của Hải quân Mỹ AIM-174B có thể tấn công mục tiêu ở tầm bắn khoảng 400 km.

Nga giới thiệu UAV tấn công không cần định vị vệ tinh

ZALA, nhà sản xuất hệ thống trinh sát và tấn công Lancet, đã công bố nền tảng không người lái Arsenal tích hợp trí tuệ nhân tạo. Hệ thống này sẽ có khả năng dẫn dắt máy bay không người lái đến mục tiêu mà không cần định vị vệ tinh.

Giải pháp phần cứng và phần mềm được cài đặt trực tiếp trên các máy bay không người lái (UAV). Hệ thống Arsenal, với bộ xử lý hiệu năng cao, tích hợp nền tảng phần cứng của máy bay không người lái với các thuật toán phần mềm. Hệ thống có thể xử lý dữ liệu video và dữ liệu nhiệt trong suốt chuyến bay, loại bỏ nhu cầu truyền dữ liệu liên tục đến trạm mặt đất. Hệ thống này tương thích với tất cả các UAV của ZALA.

ZALA phát triển công nghệ dẫn đường mới cho UAV tấn công. Nguồn: TASS

Nhà sản xuất ZALA tuyên bố rằng hệ thống Arsenal có thể tự động tìm kiếm, phân loại và theo dõi các vật thể bằng hình ảnh camera và ảnh nhiệt. Nền tảng này tính toán và hiển thị tốc độ, kích thước, hướng và khoảng cách đến các vật thể di chuyển trong thời gian thực. "Các hệ thống định vị thay thế cũng được tích hợp, cho phép UAV xác định vị trí của nó mà không cần sử dụng hệ thống vệ tinh - cả ngày lẫn đêm", ZALA cho biết.

Đầu tháng 11, ZALA đã ra mắt máy bay không người lái trinh sát cánh cố định Z-61. Máy bay này có thân bằng nhôm và khả năng đánh chặn các mục tiêu trên không.