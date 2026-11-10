Tin công nghiệp quốc phòng 10/11: Pháp có tên lửa đạn đạo trên hạm

Mỹ mở rộng tầm hoạt động của F-15EX bằng bình xăng hòa nhập khí động

Theo hãng tin TWZ, các máy bay chiến đấu F-15EX thế hệ thứ tư đã bắt đầu hoạt động với các thùng nhiên liệu phụ gắn ngoài thân máy bay. Các bình xăng được thiết kế để hòa nhập với thiết kế khí động học của máy bay và ít gây cản trở khi máy bay hoạt động.

Cụ thể, 2 chiếc máy bay chiến đấu F-15EX được trang bị thùng nhiên liệu mới đã cất cánh tại bang Oregon của Mỹ. Trước đây, chỉ có các máy bay F-15EX thử nghiệm mới được nhìn thấy với loại thùng nhiên liệu tương tự.

TWZ nhấn mạnh rằng các thùng nhiên liệu dạng khí động học giúp tăng tầm bay và khả năng mang tải của máy bay F-15EX, đặc biệt là đối với các loại vũ khí không đối đất. Động thái trang bị thêm bình nhiên liệu gắn ngoài có khả năng mở rộng dải nhiệm vụ của các máy bay F-15EX.

Vào tháng 7/2026, máy bay chiến đấu F-15EX của Mỹ đã lần đầu tiên mang các loại vũ khí tấn công đối đất. Điều này trái ngược với nhiệm vụ thiết kế của nó là giành ưu thế trên không.

Máy bay chiến đấu F-15EX.

Được thiết kế để thay thế F-15C/D đã cũ, F-15EX Eagle II đại diện cho sự phát triển công nghệ mới nhất, với sự kết hợp những tiến bộ đáng kể trong khả năng chiến đấu trên không. Một trong những cải tiến chính của máy bay chiến đấu này là hệ thống điều khiển bay kỹ thuật số, buồng lái bằng kính với giao diện màn hình cảm ứng và radar APG-82 AESA mạnh mẽ, giúp tăng cường khả năng phát hiện và tấn công mục tiêu.

Với khả năng mang tới 13.388kg vũ khí, bao gồm 12 tên lửa không đối không AIM-9 hoặc AIM-120 hoặc 24 vũ khí không đối đất, F-15EX trở thành máy bay mang tải trọng lớn nhất trong bất kỳ máy bay chiến đấu nào của Mỹ. Với khả năng tấn công mục tiêu ở tầm xa, máy bay này rất phù hợp cho các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không và tấn công, đặc biệt là trong các tình huống mà tàng hình không phải là yêu cầu chính

Không quân Mỹ đã áp dụng chính sách sử dụng vũ khí nhiều lớp, trong đó F-35 được ưu tiên cho các nhiệm vụ thâm nhập tàng hình và vượt trội công nghệ cao, F-15EX cung cấp khả năng tấn công và răn đe thông thường với chi phí thấp hơn. Cách tiếp cận này cho thấy rằng tàng hình, mặc dù quan trọng, nhưng không phải là yếu tố duy nhất để duy trì sự thống trị trên không. Khả năng tải trọng, tính linh hoạt và chi phí hoạt động cũng là những cân nhắc quan trọng trong kế hoạch của không quân hiện đại.

Pháp phát triển tên lửa đạn đạo trên hạm

Trang tin quân sự Defense News đăng tải, ngành công nghiệp quốc phòng Pháp đang phát triển thế hệ tên lửa đạn đạo có tốc độ bay siêu vượt âm để trang bị trên hạm.

Cụ thể, Tập đoàn ArianeGroup đã công bố tên lửa B-Strike 1000, được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công chống hạm tầm xa từ các bệ phóng hải quân ở tầm bắn lên đến 1.000 km. Tốc độ hành trình của nó được cho là đạt khoảng Mach 10, trong khi đầu đạn tái nhập khí quyển có khả năng cơ động (MaRV) lao xuống mục tiêu với tốc độ siêu thanh vượt quá Mach 5. Tên lửa chống hạm này có thể đạt tầm bắn tối đa 1.000 km trong vòng chưa đầy 10 phút sau khi phóng.

Mô hình tên lửa đạn đạo B-Strike 1000. Nguồn: Defense News

Theo một video giới thiệu của nhà phát triển, hệ thống B-Strike 1000 về mặt lý thuyết được thiết kế để sử dụng trên các tàu khu trục lớp FDI của Pháp. Khả năng tích hợp hệ thống tấn công này với các phương tiện hải quân không người lái cũng đang được thảo luận, điều mà theo các nhà quan sát Pháp, "có thể thu hút sự quan tâm của một số quốc gia Scandinavia".

Hiện chưa rõ thời điểm B-Strike 1000 được đưa vào trang bị.