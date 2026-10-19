Tin chứng khoán: Cập nhật mới nhất tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại tại 3 ngân hàng 'big four'

Cập nhật mới nhất tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại tại 3 ngân hàng “big four”. Ảnh minh họa: A.N/BNEWS/TTXVN

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán liên tục biến động, việc theo dõi hoạt động của khối ngoại tại các ngân hàng TMCP lớn ( Big Four) luôn là điểm tựa quan trọng để các nhà đầu tư có thêm nhìn nhận chi tiết về tình hình cổ phiếu và thị trường.

Theo cập nhật mới nhất của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, có hiệu lực đến 9h00 ngày 19/10/2026, khối ngoại đang sở hữu các tỷ lệ sau đây tại ba ngân hàng "Big Four":

1. Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã chứng khoán BID): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 1.356.270.758 cổ phần (tương ứng 19,32%) trên 2.106.408.575 cổ phần được sở hữu tối đa (tương ứng room 30%).

Như vậy, tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại với mã BID giảm 0,03% so với mức 1.358.536.592 cổ phần (19,35%) của tuần trước.

2. Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank, mã chứng khoán: CTG): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 1.899.549.008 cổ phần CTG (tương ứng 24,46%) trên 2.330.083.391 cổ phần được sở hữu tối đa (tương ứng room 30%).

Như vậy, tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại với mã CTG tăng 0,01% so với mức 1.899.338.489 cổ phần (tương ứng 24,45%) của tuần giao dịch trước đó.

3. Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, mã chứng khoán VCB): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 1.663.441.321 cổ phần VCB (tương ứng 19,91%) trên 2.506.702.528 cổ phần được sở hữu tối đa (tương ứng room 30%).

Như vậy, tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại với mã VCB giảm 0,01% so với mức 1.664.282.330 cổ phần VCB (tương ứng 19,92%) của tuần giao dịch trước đó.

Chốt phiên giao dịch vào cuối tuần trước vào ngày 16/10, cổ phiếu của các ngân hàng trong "Big Four" đã có những biến động khác nhau. Cụ thể, cổ phiếu BID tăng 2,26% và đóng cửa ở mức 33.950 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu CTG tăng 2,68% và đóng cửa ở mức 30.600 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu VCB tăng 0,71% và đóng cửa ở mức 56.900 đồng/cổ phiếu.