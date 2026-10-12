Tin chứng khoán: Cập nhật mới nhất tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại tại 3 ngân hàng 'big four'

Tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại tại 3 ngân hàng “big four” cập nhật mới nhất đến 9h00 ngày 8/12. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnanet.vn

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán liên tục biến động, việc theo dõi hoạt động của khối ngoại tại các ngân hàng TMCP lớn ( Big Four) luôn là điểm tựa quan trọng để các nhà đầu tư có thêm nhìn nhận chi tiết về tình hình cổ phiếu và thị trường.

Theo cập nhật mới nhất của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, có hiệu lực đến 9h00 ngày 12/10/2026, khối ngoại đang sở hữu các tỷ lệ sau đây tại ba ngân hàng "Big Four":

1. Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã chứng khoán BID): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 1.358.536.592 cổ phần (tương ứng 19,35%) trên 2.106.408.575 cổ phần được sở hữu tối đa (tương ứng room 30%).

Như vậy, tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại với mã BID giảm 0,035% so với mức 1.361.147.225 cổ phần (19,385%) của tuần trước.

2. Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank, mã chứng khoán: CTG): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 1.899.338.489 cổ phần CTG (tương ứng 24,46%) trên 2.330.083.391 cổ phần được sở hữu tối đa (tương ứng room 30%).

Như vậy, tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại với mã CTG tăng 0,01% so với mức 1.898.917.635 cổ phần (tương ứng 24,45%) của tuần giao dịch trước đó.

3. Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, mã chứng khoán VCB): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 1.664.282.330 cổ phần VCB (tương ứng 19,92%) trên 2.506.702.528 cổ phần được sở hữu tối đa (tương ứng room 30%).

Như vậy, tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại với mã VCB giảm 0,02% so với mức 1.666.095.694 cổ phần VCB (tương ứng 19,94%) của tuần giao dịch trước đó.

Chốt phiên giao dịch vào cuối tuần trước vào ngày 9/10, cổ phiếu của các ngân hàng trong "Big Four" đã có những biến động khác nhau. Cụ thể, cổ phiếu BID đi ngang và đóng cửa ở mức 33.900 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu CTG tăng 1,03% và đóng cửa ở mức 29.500 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu VCB tăng 0,18% và đóng cửa ở mức 56.700 đồng/cổ phiếu.