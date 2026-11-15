Tin chứng khoán: 21 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới

Diễn đàn “Phát triển thị trường và định vị thương hiệu điểm đến du lịch Quảng Trị trong bối cảnh mới” không chỉ mở ra không gian trao đổi, kết nối giữa các nhà quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp, mà còn gợi mở những vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai ngành Du lịch của tỉnh. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải chuyển mạnh từ tư duy khai thác tiềm năng sang tư duy phát triển thị trường; từ giới thiệu những gì mình có sang kiến tạo những trải nghiệm mà du khách cần; từ quảng bá từng điểm đến riêng lẻ sang xây dựng một thương hiệu du lịch Quảng Trị thống nhất, khác biệt và có sức cạnh tranh.