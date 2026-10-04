Tin chứng khoán: 16 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới

Sáng 4/10, phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh yêu cầu bức thiết trong giai đoạn mới: Phải chuyển mạnh từ việc "có hoạt động" sang "có kết quả" đổi mới sáng tạo, đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm để tạo ra năng suất và động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.