Tin chứng khoán: 16 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới
Trong tuần tới từ ngày 5-9/10, có 16 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có 5 doanh nghiệp trên HoSE; 4 doanh nghiệp trên HNX và 7 doanh nghiệp trên UPCoM.
Trong tuần tới từ ngày 5-9/10, có 16 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có những doanh nghiệp là tâm điểm chú ý trên thị trường: DPR, TNH, DHC...
Danh sách doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông năm 2026 tuần tới:
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/tin-chung-khoan-16-doanh-nghiep-chot-quyen-hop-dai-hoi-co-dong-tuan-toi/439258.html