Kinh tếChứng khoán

Tin chứng khoán: 16 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới

Trong tuần tới từ ngày 5-9/10, có 16 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có 5 doanh nghiệp trên HoSE; 4 doanh nghiệp trên HNX và 7 doanh nghiệp trên UPCoM.

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16 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông năm 2026 tuần tới. Ảnh minh hoạ: A.N/Bnews/vnanet.vn

16 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông năm 2026 tuần tới. Ảnh minh hoạ: A.N/Bnews/vnanet.vn

Trong tuần tới từ ngày 5-9/10, có 16 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có những doanh nghiệp là tâm điểm chú ý trên thị trường: DPR, TNH, DHC...

Danh sách  doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông năm 2026 tuần tới: 

A.N/Bnews/vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/tin-chung-khoan-16-doanh-nghiep-chot-quyen-hop-dai-hoi-co-dong-tuan-toi/439258.html