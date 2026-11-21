Tin chứng khoán: 15 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới
Trong tuần tới từ ngày 23-27/11, có 15 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có 5 doanh nghiệp trên HoSE; 3 doanh nghiệp trên HNX và 7 doanh nghiệp trên UPCoM.
Trong tuần tới từ ngày 23-27/11, có 15 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có những doanh nghiệp là tâm điểm chú ý trên thị trường: ACV, GVR, PVS...
Danh sách doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông năm 2026 tuần tới:
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/tin-chung-khoan-15-doanh-nghiep-chot-quyen-hop-dai-hoi-co-dong-tuan-toi/445228.html