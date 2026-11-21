Từ ngày 15/11/2026, Hà Nội chính thức triển khai chính sách miễn phí vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng đối với hai nhóm đối tượng theo các nghị quyết của HĐND thành phố. Chính sách áp dụng với người có tài năng được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt hưởng chính sách thu hút, trọng dụng và thành viên gia đình; cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tiếp, thường xuyên tại Khu công nghệ cao. Đây là giải pháp góp phần giảm chi phí đi lại, khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng và nâng cao hiệu quả chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao của Thủ đô.