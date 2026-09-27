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Tin chứng khoán: 15 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới

Trong tuần tới từ ngày 28/9-2/10, có 15 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có doanh nghiệp trên HoSE; doanh nghiệp trên HNX và doanh nghiệp trên UPCoM.

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15 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông năm 2026 tuần tới. Ảnh minh hoạ: A.N/Bnews/vnanet.vn

15 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông năm 2026 tuần tới. Ảnh minh hoạ: A.N/Bnews/vnanet.vn

Trong tuần tới từ ngày 28/9-2/10, có 15 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có những doanh nghiệp là tâm điểm chú ý trên thị trường: HAX, PAC, BDW...

Danh sách  doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông năm 2026 tuần tới: 

A.N/Bnews/vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/tin-chung-khoan-15-doanh-nghiep-chot-quyen-hop-dai-hoi-co-dong-tuan-toi/438288.html