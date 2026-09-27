Tin chứng khoán: 15 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới

Từ kho hàng, trung tâm chia chọn đến phương tiện vận chuyển và người giao hàng, một đơn hàng thương mại điện tử có thể đi qua nhiều công đoạn, với sự tham gia của bưu chính, logistics và vận tải. Tuy nhiên, các hoạt động này không đồng nhất và việc phân định không thể chỉ dựa vào tên gọi của dịch vụ hay doanh nghiệp.