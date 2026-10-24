Tin chứng khoán: 12 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới
Trong tuần tới từ ngày 26-30/10, có 12 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có 3 doanh nghiệp trên HNX và 9 doanh nghiệp trên UPCoM.
Trong tuần tới từ ngày 26-30/10, có 12 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có những doanh nghiệp là tâm điểm chú ý trên thị trường:
TMB, TOS, VAF...
Danh sách doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông năm 2026 tuần tới:
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/tin-chung-khoan-12-doanh-nghiep-chot-quyen-hop-dai-hoi-co-dong-tuan-toi/441737.html