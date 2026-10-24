Tin chứng khoán: 12 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa chính thức thành lập Ủy ban ESG nhằm theo dõi, đánh giá tác động thực tế cam kết bền vững cho HĐQT. Theo Bầu Đức, đây là bước chuẩn bị chiến lược khi tập đoàn hướng tới mục tiêu xuất khẩu cà phê ra thị trường quốc tế từ năm 2027.