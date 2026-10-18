Tin chứng khoán: 10 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới

Một món đồ công nghệ ưa thích, chiếc vé máy bay hay đơn giản chỉ là ly cà phê, mua sắm hàng ngày, nhiều bạn trẻ ngày nay chọn thanh toán bằng cách quẹt/chạm thẻ, rồi trả lại sau. Từ thẻ tín dụng, trả góp, ví trả sau…, những hình thức “mua trước, trả sau” đã dần trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của người trẻ.