Tin cảnh báo lũ trên sông Hương ở Thành phố Huế đã được phát đi. Người dân khu vực ven sông Hương cần theo dõi sát các bản tin tiếp theo để chủ động ứng phó.

Phạm vi cảnh báo

Sông: sông Hương

Khu vực: Thành phố Huế

Loại hình: cảnh báo lũ

Các thông số chi tiết như mực nước, thời gian và cấp độ rủi ro thiên tai được thể hiện trong nội dung bản tin đính kèm. Người đọc nên đối chiếu trực tiếp các thông số này trước khi ra quyết định.

Khuyến cáo

Theo dõi thường xuyên các bản tin cảnh báo, dự báo mới nhất của cơ quan khí tượng thủy văn.

Hạn chế đi lại, tránh hoạt động ở khu vực ven sông và vùng trũng thấp khi nước dâng.

Không qua lại những đoạn đường, ngầm tràn đang ngập sâu hoặc nước chảy xiết.

Chủ động kiểm tra, chằng chống nhà cửa và sắp xếp tài sản, vật dụng thiết yếu ở nơi cao ráo, an toàn.

Liên hệ chính quyền địa phương khi cần hỗ trợ và tuân thủ hướng dẫn sơ tán nếu có.

Người dân nên tiếp tục cập nhật các bản tin tiếp theo để nắm diễn biến mới nhất về lũ trên sông Hương.