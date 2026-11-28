HLV Lee Young-jin, người từng được xem là cánh tay phải đắc lực của HLV Park Hang Seo trong giai đoạn thành công rực rỡ của bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể tìm được niềm vui chiến thắng khi trở lại V.League. Nhà cầm quân người Hàn Quốc vừa cùng CLB Đà Nẵng chia điểm với Bắc Ninh trên sân khách, qua đó tiếp tục chờ đợi chiến thắng đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng đội bóng sông Hàn.

HLV Lee Young-jin được bổ nhiệm dẫn dắt Đà Nẵng với kỳ vọng giúp đội bóng cải thiện thành tích. Tuy nhiên, khởi đầu của ông không diễn ra như mong đợi. Trong trận ra mắt ở vòng 8, Đà Nẵng nhận thất bại 0-1 trước Ninh Bình. Kết quả ấy khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc phải bước vào trận đấu tiếp theo với áp lực tìm kiếm những điểm số đầu tiên.

Sau quãng thời gian dài chia tay cùng HLV Park Hang Seo, ông Lee Young-jin trở lại Việt Nam nhưng vẫn chưa có được niềm vui trong hành trình mới. Ảnh: CLB Đà Nẵng

Ở cuộc đối đầu Bắc Ninh vừa kết thúc, Đà Nẵng đã có những thời điểm chơi tốt, đặc biệt trong hiệp hai. Đội bóng sông Hàn nỗ lực đẩy cao đội hình, tìm kiếm bàn thắng và tạo ra sức ép lên khung thành đối phương. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở khả năng dứt điểm. Các cơ hội được tạo ra không thể chuyển hóa thành bàn thắng, khiến Đà Nẵng phải chấp nhận kết quả hòa trên sân khách.

Như vậy, sau trận thua Ninh Bình và trận hòa Bắc Ninh, HLV Lee Young-jin vẫn chưa thể có chiến thắng đầu tiên kể từ khi trở lại Việt Nam làm việc. Đây rõ ràng chưa phải khởi đầu mà nhà cầm quân người Hàn Quốc mong muốn, nhất là khi Đà Nẵng đang cần những kết quả tích cực để cải thiện tình hình.

Kết quả này có thể xem là tin không vui cho HLV Park Hang Seo. Ông Park và Lee Young-jin từng có quãng thời gian sát cánh đáng nhớ ở các đội tuyển Việt Nam. Trong bộ máy huấn luyện của ông Park, Lee Young-jin đóng vai trò quan trọng về chuyên môn, góp phần tạo nên những dấu mốc đáng nhớ cho bóng đá Việt Nam.

Dĩ nhiên, hành trình của Lee Young-jin tại Đà Nẵng vẫn còn phía trước. Một trận hòa chưa thể nói lên tất cả, nhưng nhà cầm quân người Hàn Quốc cần sớm tìm ra lời giải cho bài toán ghi bàn nếu muốn giúp đội bóng sông Hàn cải thiện thành tích.