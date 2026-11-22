Sau khi tái xuất ở giai đoạn cuối mùa giải trước, Văn Toàn từng mang đến hy vọng về việc có thể trở lại thi đấu ổn định. Tuy nhiên, bước sang mùa bóng mới, tiền đạo sinh năm 1996 vẫn chưa thể góp mặt trong bất kỳ trận đấu nào của Nam Định.

Ở trận gần nhất, Nam Định thắng Hải Phòng 2-1, Văn Toàn cũng không được đăng ký thi đấu. Có thể nói không ít người hâm mộ thắc mắc vì sao Văn Toàn bỗng dưng… “mất tích”. Theo tìm hiểu, Văn Toàn hiện vẫn đang tập luyện và hồi phục chấn thương.

Đây là thông tin không vui với Văn Toàn, bởi anh đã trải qua quãng thời gian dài phải xa bóng đá trước khi trở lại thi đấu vào cuối mùa trước. Việc tiếp tục vắng mặt ở mùa giải năm nay khiến quá trình tìm lại phong độ và cảm giác thi đấu của tiền đạo này chưa thể diễn ra như mong đợi.

Văn Toàn vẫn chưa thi đấu trận nào ở mùa giải năm nay. Tiền đạo của CLB Nam Định hiện tiếp tục trong quá trình hồi phục chấn thương. Ảnh: CLB Nam Định

Văn Toàn từng gặp chấn thương sụn chêm và phải phẫu thuật vào tháng 8/2025. Chấn thương khiến anh nghỉ thi đấu trong thời gian dài, bỏ lỡ nhiều trận đấu cùng Nam Định và không thể duy trì sự ổn định trong sự nghiệp. Sau quá trình điều trị, Văn Toàn từng nỗ lực trở lại sân cỏ ở giai đoạn cuối mùa trước, nhưng đến nay vẫn chưa thể tiếp tục thi đấu.

Trong sự nghiệp, Văn Toàn từng là nhân tố quan trọng của các đội tuyển trẻ Việt Nam và tuyển quốc gia, góp mặt trong hành trình giành ngôi á quân U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018 và vào tứ kết Asian Cup 2019. Ở cấp CLB, tiền đạo quê Hải Dương từng nhiều năm thi đấu nổi bật trong màu áo HAGL trước khi chuyển đến Nam Định. Anh đã có 2 lần vô địch V.League.

Ở tuổi 30, Văn Toàn vẫn là cầu thủ giàu kinh nghiệm, từng có nhiều năm khoác áo tuyển Việt Nam và được đánh giá cao nhờ tốc độ, khả năng di chuyển cũng như lối chơi năng động. Sự vắng mặt của anh cũng là điều đáng tiếc với Nam Định, nhất là khi đội bóng cần những phương án nhân sự và chiều sâu đội hình trong mùa giải kéo dài.

Với Văn Toàn, việc ưu tiên lúc này vẫn là quá trình hồi phục chấn thương. Người hâm mộ đang chờ ngày tiền đạo này có thể trở lại thi đấu, sau quãng thời gian liên tục bị gián đoạn bởi vấn đề thể trạng.